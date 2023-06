Où est l’épave du Titanic – et jusqu’où a-t-elle coulé au milieu de la recherche du sous-marin manquant

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Il a été confirmé que cinq membres d’équipage sont morts après que le sous-marin touristique Titanic dans lequel ils voyageaient pour voir le site de l’épave a subi une « explosion catastrophique », ont déclaré des responsables.

Le sous-marin OceanGate Expeditions a disparu dimanche après avoir perdu le contact avec son vaisseau mère une heure et 45 minutes après le début du voyage. Quatre jours plus tard, les garde-côtes américains ont confirmé que le navire avait implosé et que les personnes à bord étaient considérées comme mortes.

La Garde côtière américaine a présenté ses « sincères condoléances » aux familles après la découverte du cône de queue du submersible à environ 1 600 pieds de la proue de l’épave du Titanic.

Le fondateur et PDG d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush, le milliardaire britannique Hamish Harding, le célèbre plongeur français Paul-Henri Nargeolet, l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman, étaient tous à bord du Titan.

L’opérateur du submersible, OceanGate Expeditions, emmène des touristes payants visiter le site du tristement célèbre paquebot.

Où est l’épave du Titanic ?

Le dernier lieu de repos du RMS Titanic se trouve à environ 370 milles au large de Terre-Neuve, au Canada, dans l’océan Atlantique Nord. Il a coulé en 1912, tuant environ 1 500 personnes à bord. Ses coordonnées sont 41°43’32″N, 49°56’49″O.

L’épave a été découverte en 1985 et nommée site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012. Depuis sa découverte – et en partie grâce au film emblématique de James Cameron sur les dernières heures du navire – le navire et son destin ont captivé l’imagination du public.

Pourquoi le Titanic a-t-il coulé et combien de personnes sont mortes ?

Le navire a commencé à couler après avoir heurté un iceberg juste avant minuit lors de son voyage inaugural. La collision a provoqué une entaille dans la coque submergée du navire, ce qui a ensuite provoqué la déformation de ses coutures. Cinq de ses compartiments intérieurs ont été inondés, condamnant le navire.

Le navire a coulé pendant des heures, mais il n’a transporté que suffisamment de canots de sauvetage pour évacuer environ la moitié des passagers. Peu après 2 heures du matin, le naufrage du navire s’est accéléré alors que son pont plongeait sous la ligne de flottaison. La poupe du navire est sortie de l’eau, exposant l’hélice, puis s’est cassée en deux. Sa poupe est restée presque verticale pendant plusieurs minutes avant de retomber dans les vagues et de couler.

De nombreux passagers et membres d’équipage qui sont tombés dans les eaux glacées sont morts en quelques minutes en raison d’un arrêt cardiaque dû à une exposition au froid ou à une noyade. Au total, 1 500 passagers sont morts.

La liste des passagers humides et notables qui sont morts sur le navire a aidé à assurer la place du Titanic dans l’histoire. Parmi les morts se trouvait John Jacob Astor IV, qui était considéré comme l’un des hommes les plus riches du monde au moment de sa mort. Sa valeur nette était estimée à 87 millions de dollars, ce qui équivaudrait à 2,4 milliards de dollars en 2022.

L’épave du navire s’est finalement déposée sur le fond de l’océan à environ 12 500 pieds – ou 3 800 m – sous la surface.

Combien de temps a-t-il fallu pour trouver le Titanic ?

L’épave du Titanic a été découverte 73 ans après son naufrage, en 1985, lorsque les premières images sous-marines ont été transmises aux chercheurs.

Le navire a été retrouvé après huit jours de recherche et a été localisé par une expédition conjointe franco-américaine dirigée par Jean-Louis Michel et Robert Ballard.

En 2012, l’épave est devenue un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Malgré les offres d’une chance de voir l’épave, très peu de gens ont fait le voyage jusqu’aux restes du navire. Seulement 250 personnes l’ont déjà visité, car une excursion de plongée de huit jours coûte environ 250 000 $ par invité, selon le site Web d’OceanGate.

Les chercheurs et les touristes peuvent être pressés de visiter le site, car les experts pensent que les vestiges qui s’érodent rapidement pourraient être complètement perdus d’ici 2030. Les recherches actuelles sur le site ne permettent pas d’enlever ou de perturber les vestiges du site.

On pensait que le submersible Titan d’OceanGate Expeditions était capable d’expéditions de plongée extrêmement profondes, y compris celles pour visiter l’épave du Titanic et transporter suffisamment d’équipement de survie pour maintenir un équipage de cinq personnes en vie jusqu’à 96 heures, selon son site Web.

On ne sait pas quand ni où le Titan a implosé, bien que la Garde côtière ait déclaré que les bouées sonar auraient probablement capté le son si elles avaient été en place.

Cette carte montre la position approximative de l’épave du RMS Titanic (Google Maps)

Dans un communiqué, OceanGate Inc a déclaré: « Nos cœurs sont avec ces cinq âmes et chaque membre de leur famille pendant cette période tragique. Nous pleurons la perte de vies humaines et la joie qu’ils ont apportée à tous ceux qu’ils connaissaient.

« Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde. »