Où est le tueur d’April Jones, Mark Bridger, maintenant ? – Le soleil

APRIL Jones avait cinq ans lorsqu’elle a été enlevée et assassinée par Mark Bridger.

Bridger est allé en prison pour son crime et purge une peine à perpétuité – voici tout ce que vous devez savoir.

April Jones, cinq ans, a disparu près de chez elle en octobre 2012 Crédit : PA : Association de la presse

Qui est Mark Bridger ?

Mark Bridger est né à Carshalton, Surrey, le 6 novembre 1965.

Il est l’enfant du milieu des parents Graham et Pamela Bridger.

Bridger avait 19 ans lorsqu’il a eu son premier accrochage avec la loi. Il a plaidé coupable d’infractions liées aux armes à feu, de vol, de tentative de vol et de tromperie.

Ce devait être la première de nombreuses condamnations tout au long de sa vie. Il a été reconnu coupable d’infractions au volant et d’agressions avant de quitter l’Angleterre pour le Pays de Galles.

Il a engendré six enfants de quatre femmes différentes.

Une femme avec qui il est sorti était Elaine Griffiths et ils ont eu deux enfants ensemble.

La sœur d’Elaine, Karen, est sortie avec Paul Jones et ils ont eu deux enfants avant que Paul ne rencontre Carol et n’ait eu April.

Qu’est-il arrivé à April Jones ?

April Jones a disparu près de son domicile à Machynlleth le 1er octobre 2012.

Elle a été vue en train de monter dans un véhicule dans la région le jour de sa disparition.

Des témoins oculaires ont vu April parler avec un homme avant de monter avec lui dans une Land Rover Discovery et de partir.

Après avoir adapté la description de l’homme vu parler avec April, Mark Bridger a été arrêté pour son enlèvement.

Après son arrestation initiale, la police a trouvé une grande collection d’images d’abus d’enfants sur l’ordinateur personnel de Bridger.

Une vaste opération de recherche a alors été menée par la police et les équipes de recherche, dans l’espoir de retrouver April.

Après qu’une recherche approfondie d’April n’ait permis de savoir où elle se trouvait, la police a officiellement transformé l’affaire en une enquête pour meurtre le 5 octobre 2012.

Juste un jour plus tard, le 6 octobre, Bridger a été accusé d’enlèvement d’enfant, de meurtre et de tentative de détournement du cours de la justice.

Il a également été accusé de dissimulation et de disposition illégales d’un corps le 8 octobre.

Le 14 janvier 2013, à Mold Crown Court, Bridger a plaidé non coupable de l’accusation de meurtre d’April Jones, mais a reconnu qu’il était “probablement responsable” de sa mort.

Mold Crown Court a appris d’un expert médico-légal que des os humains et du sang correspondant à l’ADN d’April avaient été trouvés dans des zones de la maison de Bridger.

Il a affirmé qu’il avait accidentellement renversé April avec sa voiture et qu’il ne se souvenait pas de s’être débarrassé de son corps en raison d’une forte consommation d’alcool et de panique à propos de ce qu’il avait fait.

Son procès a commencé le 29 avril 2013 et le 30 mai 2013, Bridger a été reconnu coupable d’enlèvement, de meurtre et de détournement du cours de la justice.

Il a été condamné à la prison à vie avec une recommandation qu’il ne devrait jamais être libéré par le juge.

Malgré sa condamnation, on ignore où se trouve le corps d’April.

Où est Mark Bridger maintenant ?

Il a été rapporté pour la dernière fois que Bridger avait été transféré au HMP Wakefield, dans le Yorkshire.

Il a été dit que HMP Wakefield est l’une des prisons les plus dangereuses de Grande-Bretagne et qu’elle abritait autrefois l’un des tueurs les plus notoires de Grande-Bretagne, Ian Huntley.

Il a été défini comme un prisonnier de catégorie A – le plus dangereux du pays.

Cela signifie que chacun de ses mouvements sera surveillé, qu’il ne peut pas partager une cellule de prison et qu’il ne recevra pas de luxe comme une télévision.

Selon l’Independent, un prisonnier de la prison de Wakefield a attaqué Mark en juillet 2013 avec un couteau dans le but de lui faire révéler où il cachait le corps d’April.

Bridger a eu besoin de 30 points de suture et d’une intervention chirurgicale pour traiter la plaie.

Bridger a demandé un transfert du HMP Wakefield après l’attaque qui a été refusée.