C’était le cadre idéal pour des photos de mariage spectaculaires et dramatiques – un large rebord rocheux, surplombant une magnifique cascade du nord.

Et se tenant fièrement au pied des chutes Carcajou des Territoires du Nord-Ouest, apparemment immobile au milieu de la rivière bouillonnante, un pilier de roche massif et escarpé, symbole même de solidité et de stabilité.

C’était alors. Maintenant, le pilier a disparu, apparemment réduit par la rivière en décombres en quelques jours.

« C’est un peu triste de voir qu’il a disparu », a déclaré la photographe Nicky Lynn Richards, qui vit à Norman Wells, dans les Territoires du Nord-Ouest, l’une des communautés les plus proches des chutes éloignées. Elle y a pris de nombreuses photos, y compris des photos de mariage étonnantes.

« Vous savez, vous voyez des chutes d’eau tout le temps, mais je n’ai jamais rien vu de tel auparavant, qui avait cette formation rocheuse qui avait l’air si cool. Alors j’ai adoré ça. »

Jeunes mariés à Carcajou Falls pour des photos de mariage spectaculaires. (Nicky Lynn Richards)

On ne sait pas exactement quand le pilier est tombé – peu de gens sortent pour le voir – mais selon Richards, c’était il y a environ un an.

Elle avait survolé en hélicoptère les chutes isolées en juin 2022 et le pilier était là dans toute sa splendeur. Mais environ un mois plus tard, en juillet 2022, une de ses amies était là et c’était parti. Son amie avait des photos pour le prouver.

« C’était incroyable. J’ai pensé qu’elle était en fait au mauvais endroit parce que je me suis dit : ‘Ce n’est pas Carcajou Falls, où est le rocher ?' », se souvient Richards.

« J’avais hâte de sortir et de voir ça par moi-même. »

Les chutes ne sont pas faciles d’accès sans hélicoptère, donc Richards ne s’y est rendu qu’il y a quelques semaines. Elle a été immédiatement frappée par le changement de paysage. C’était comme un endroit différent.

Carcajou Falls figurait sur un timbre de Postes Canada de 2020, émis dans le cadre d’une série de timbres présentant certains des « sites incontournables » du pays. (Postes Canada)

« Je suppose qu’il a dû tomber, peut-être juste s’effondrer … nous n’en avons vu aucun signe », a-t-elle déclaré.

« Cela a dû être, vous savez, en train de se corroder et de se corroder à cause de cette eau. Et comme je l’ai dit, c’est quelque chose dont je pensais qu’il arriverait un jour, mais que ce soit de notre vivant, c’est juste fou. »

« Ça arrive tout le temps », dit un géologue

Viktor Terlaky, un géologue de la Commission géologique des Territoires du Nord-Ouest, a convenu que cela devait arriver tôt ou tard, mais le moment exact n’aurait pas pu être prédit.

« Cela fait simplement partie d’un processus naturel qui se produit tout le temps », a-t-il déclaré.

Terlaky a déclaré que le pilier était composé de nombreuses couches interstratifiées de grès plus durs et de schistes plus tendres. Les schistes s’érodent davantage dans l’eau en mouvement, et finalement toute la formation est devenue instable et s’est renversée.

Une autre perspective sur les chutes, avant et après que la nature ait considérablement modifié la vue. (Nicky Lynn Richards)

« Juste en regardant la photo, il y a pas mal d’eau qui traverse cette rivière, n’est-ce pas ? Donc, tout petit morceau serait immédiatement emporté », a-t-il déclaré.

« C’est super chouette de pouvoir témoigner, même peu de temps après les faits. »

Pourtant, Richards admet qu’elle est un peu déçue, car les chutes – présentées dans Promotions touristiques des TNO et même sur un Timbre de Postes Canada en 2020 – sont maintenant juste un peu moins épiques.

« Maintenant, cela ressemble à une chute d’eau », a-t-elle déclaré.

« Encore une fois, les chutes d’eau sont magnifiques. J’adore ça. J’irai là-bas et je prendrai des photos chaque fois que j’en aurai l’occasion. Mais ce rocher manquant est différent à coup sûr, et Mère Nature a suivi son cours , Je suppose. »