Où est le « plus jamais ça » pour Gaza ? | Des avis

La semaine dernière, nous avons dépassé le centième jour du dernier épisode d’agression d’Israël contre la population de Gaza. C’était une étape déprimante à considérer. Cent jours d’extermination impitoyable de Palestiniens de toutes sortes de manières brutales : les bombes israéliennes les déchirent, les balles israéliennes leur transpercent le crâne et le siège imposé par Israël les affame ou les tue à cause d’infections autrement traitables.

Cent jours pendant lesquels les pays qui disaient « plus jamais ça » il y a près de 80 ans n’ont rien fait pour arrêter notre extermination. Cent jours pendant lesquels nous avons plaidé, les organisations humanitaires ont plaidé, les Nations Unies ont plaidé et les gens dans les rues du monde entier ont plaidé, mais nous avons tous été ignorés.

Peut-être ne devrions-nous pas être surpris du silence. Après tout, l’occupation brutale et illégale d’Israël a pu se poursuivre pendant des décennies jusqu’à ce qu’elle batte tous les records et devienne la plus longue de l’histoire moderne.

Tout au long de cette période, l’État occupant israélien, ses gouvernements et son armée ont contrôlé pratiquement tous les aspects de la vie palestinienne : politique, économique, social et – vous ne le croirez peut-être pas mais – la vie amoureuse aussi.

Israël nous dit ce que nous pouvons manger, ce que nous pouvons boire, ce que nous pouvons acheter, où nous pouvons aller, où nous pouvons voyager, où nous pouvons vivre, où nous pouvons jardiner, où nous pouvons faire paître notre bétail, où nous pouvons le poisson, où nous pouvons aller à l’école, où nous pouvons obtenir des services de santé (le cas échéant), et oui, avec qui nous pouvons tomber amoureux, nous marier et nous installer.

Israël a même essayé de nous dire qui nous sommes en tant que nation. Il a dit aux Palestiniens qu’ils étaient arabes, musulmans, chrétiens, druzes ou circassiens, mais pas palestiniens. Il a fait tout et n’importe quoi pour briser le tissu social palestinien.

Israël a également semé de manière persistante des divisions entre les forces politiques en Palestine ; Au cours des 15 dernières années, il a veillé à ce que toute médiation visant à un gouvernement d’unité entre les deux plus grands partis palestiniens, le Hamas et le Fatah, échoue. La désunion politique a causé d’immenses dégâts à la communauté palestinienne, conduisant finalement à des conflits et à une faiblesse interne.

Israël a également veillé à ce que nous restions pauvres et vulnérables, non seulement par une dépossession continue – vol de terres, expulsions et démolitions de maisons – mais aussi par une dépendance économique.

Il a délibérément maintenu l’économie palestinienne au bord de l’effondrement, étouffant l’activité économique et les entreprises privées. Cela a entraîné des taux de chômage élevés et contraint de nombreux Palestiniens à travailler pour les occupants – parfois même dans des colonies juives illégales littéralement construites sur leurs terres volées.

Israël a également systématiquement sapé l’agriculture palestinienne – traditionnellement l’un des secteurs économiques les plus puissants de Palestine. L’accès restreint à la terre et aux ressources en eau a conduit à une réduction spectaculaire de la production agricole palestinienne, perturbant fondamentalement les moyens de subsistance traditionnels.

À Gaza, la dévastation économique a été encore pire, grâce au blocus imposé par Israël depuis 17 ans. Il a sévèrement restreint les importations et les exportations, tuant de fait la plupart des échanges avec le monde extérieur et détruisant les secteurs manufacturier et agricole. Israël a même compté les calories des aliments qu’il autorisait à entrer à Gaza pour s’assurer que nous en ayons à peine assez pour survivre.

Lorsque nous avons résisté – pacifiquement ou autrement – ​​l’occupation israélienne n’a fait preuve d’aucune pitié. Il a tué, mutilé, emprisonné, torturé et puni collectivement.

Dans le cadre de l’agression en cours contre la bande de Gaza, cette volonté de décimer le peuple palestinien a pris des proportions génocidaires.

En 100 jours, dans les champs de bataille de Gaza, Israël a réussi à massacrer au moins 31 000 Palestiniens – 23 000 qui ont été officiellement recensés et au moins 8 000 qui n’ont pas pu l’être parce que leurs corps sont toujours sous les décombres sans personne pour les sortir.

Le reste d’entre nous, qui a survécu, a été confronté à la combinaison mortelle de peur, de faim et de soif sous les bombardements aveugles et le siège total d’Israël.

Au cours des 100 derniers jours, l’occupation israélienne a refusé l’entrée de nourriture, d’eau et de médicaments dans la bande de Gaza. Qui plus est, les frappes aériennes israéliennes ont ciblé toutes les sources de vie. Des puits d’eau et usines de traitement d’eau aux boulangeries, fermes, générateurs d’électricité et panneaux solaires, Israël a systématiquement ciblé tous les moyens de secours pour la population de Gaza.

Il est important de noter que l’aide qui arrive actuellement dans la bande de Gaza ne peut pas couvrir les besoins, même d’une petite proportion de la population. Les gens sont tellement désespérés à cause de la faim et de la soif que les camions d’aide qui arrivent sont parfois attaqués et saccagés. Ces biens sont ensuite vendus dans la rue pour trois à cinq fois le prix habituel et ne parviennent donc jamais aux plus vulnérables qui en ont désespérément besoin.

C’est bien sûr l’un des résultats escomptés du siège. Un autre point a été exposé par le député à la Knesset Tali Gottlieb en octobre.

« Sans la faim et la soif parmi la population de Gaza, nous ne pourrons pas recruter des collaborateurs, nous ne pourrons pas recruter des renseignements, nous ne pourrons pas soudoyer les gens, avec de la nourriture, des boissons, des médicaments, afin d’obtenir des renseignements. » » a-t-elle déclaré, démontrant à quel point les responsables israéliens sont devenus enhardis en affichant publiquement leurs objectifs génocidaires et à quel point ils se sentent en sécurité dans leur impunité assurée par le soutien des États-Unis.

Pour faciliter le processus « d’obtention de renseignements », les forces d’occupation israéliennes ont régulièrement largué du ciel des tracts offrant aux Palestiniens de la nourriture, des médicaments et de la sécurité en échange de « coopération ».

Mais il existe un autre objectif encore plus sinistre que poursuit Israël. L’imprévisibilité et la dureté de la vie quotidienne à Gaza engendrent un sentiment d’impuissance et de désespoir. De nombreux Palestiniens, en particulier des enfants, souffrent de dépression, d’anxiété et de troubles liés au stress ; beaucoup n’avaient pas guéri des traumatismes des agressions passées avant que celle-ci ne commence. Israël ne veut pas seulement briser et détruire nos corps ; il veut briser et détruire nos esprits et nos âmes.

Si nous fouillons un peu dans l’histoire, nous constaterons que ces tactiques brutales ont déjà été utilisées. Les ancêtres d’une partie de la population israélienne en ont fait l’expérience pendant la Shoah.

Dans les années 1940, les Juifs de toute l’Europe ont été contraints de vivre dans des ghettos et des camps de concentration où ils ont été confrontés à la famine, aux abus et à une mort massive. Les nazis ont utilisé la faim comme méthode de contrôle et de déshumanisation. La menace constante de violence, de déportation et de mort détruisait les corps et les âmes.

Les histoires que nous avons entendues sur les ghettos et les camps de concentration résonnent aujourd’hui à Gaza, où 2,3 millions d’entre nous sont entassés dans des zones de plus en plus réduites et contraints d’endurer des conditions invivables. Lorsque vous comparez les récits des atrocités auxquelles ces deux peuples ont été confrontés, vous verrez que l’histoire se répète, mais cette fois, le monde entier regarde et ne fait rien pour l’arrêter.

Le vœu solennel du « plus jamais ça », né des cendres de l’Holocauste, visait à empêcher la répétition de ses horreurs. L’engagement gravé dans la conscience collective du monde était une promesse faite aux peuples vulnérables du monde entier qu’ils seraient protégés et que leurs bourreaux seraient arrêtés.

Pourtant, alors que nous tournons notre regard vers la lutte palestinienne en cours, cet engagement sonne creux. Les ombres des atrocités passées persistent dans les expériences actuelles du peuple palestinien.

Pourtant, alors que nous célébrions 100 jours de massacres incessants, une lueur d’espoir est apparue. L’Afrique du Sud a défendu le principe du « plus jamais ça » et a poursuivi l’État d’Israël en justice, l’accusant – aux yeux du monde entier – d’avoir commis un génocide. L’Afrique du Sud a notre amour éternel et notre gratitude pour avoir défendu ce qui est juste, pour nous avoir donné de l’espoir alors que nous étions tombés dans le désespoir.

En ces temps sombres, « plus jamais ça » ne peut rester une simple expression de souvenir ; cela doit devenir un appel à l’action. Le monde doit agir conformément à son engagement à défendre la dignité et les droits de tous, partout dans le monde, et à empêcher qu’un nouveau génocide ne se produise.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.