Avant Noël, Google et le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) poursuivent leur tradition de suivre le Père Noël dans le monde entier pendant qu’il livre des cadeaux.

Le tracker Google Santa montre le voyage du Père Noël alors qu’il prépare son traîneau avec ses rennes Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen, Rudolph et Olive. Cette année, Google a proposé des jeux amusants comme Santa Selfie et Snowball Storm, ainsi qu’une vidéo d’animation que les enfants peuvent visionner en attendant leurs cadeaux de Noël.

Gardant à l’esprit le coronavirus pandémie, l’icône de chargement préparée par Google montre que le père Noël et sa femme portent également un masque violet. Sur le Suivi du Père Noël Google, nous pouvons voir comment les elfes travaillent 24 heures sur 24 pour compléter la liste des cadeaux demandés par les enfants du monde entier. Le Père Noël semblait un peu paresseux dans le pôle Nord froid mais Mme Santa et des pingouins ainsi que des elfes l’ont aidé à se préparer et à monter dans le traîneau pour commencer son voyage.

Avant que Google ne propose le traqueur du Père Noël en 2004, le NORAD exécutait le jeu traditionnel depuis 1955. La tradition du suivi du Père Noël a commencé lorsqu’un enfant aux États-Unis a vu une annonce dans un journal mentionnant que les enfants devraient appeler le Père Noël et ont accidentellement appelé le numéro de téléphone non répertorié. du Centre des Opérations de Défense Aérienne Continentale (CONAD). Depuis, le NORAD suit le voyage du Père Noël et mentionne son emplacement la veille de Noël, à des millions d’enfants dans le monde.

Sur le traqueur du Père Noël du NORAD site Internet, les enfants peuvent suivre le Père Noël. Ils peuvent également utiliser l’application de suivi du Père Noël du NORAD, disponible gratuitement sur Google Play Store et Apple App Store. Sur son site Web, on peut trouver le village du Père Noël où il y a différents jeux à jouer, des chansons de Noël à écouter, des films de Noël à regarder et des traditions de vacances à apprendre. On peut même discuter avec le radar du NORAD pour obtenir d’autres informations. Le site Web est disponible en huit langues, dont l’anglais, le chinois, le japonais, l’espagnol, le français, l’italien, l’allemand et le portugais et utilisera sa nouvelle application de suivi du Père Noël et ses canaux de médias sociaux pour publier des mises à jour tout au long de la soirée.

Au bas de la page Web de suivi du Père Noël du NORAD, il y a un compte à rebours pour ceux qui souhaitent connaître l’emplacement du Père Noël le 24 décembre alors qu’il vole à travers le monde.