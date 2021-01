FIRST Dates est de retour avec Fred et son équipe, mais cette fois, ils sont dans un nouveau restaurant – et ils se dirigent vers le nord.

La série à succès Channel 4 associera à nouveau des singletons de tous âges à leur partenaire idéal autour d’un repas gastronomique.

Où est le nouveau restaurant First Dates à Manchester?

La nouvelle série de First Dates s’est éloignée de la Paternoster Chop House à St Paul’s à Londres.

Il se déroule maintenant dans The Refinery, un bar à cocktails et un restaurant chic, basé à Spinningfields, dans le centre-ville de Manchester.

Situé à proximité des différents bars et restaurants haut de gamme de la ville, vous trouverez le restaurant au 1 Hardman Blvd, Manchester M3 3AQ.

Une fois le verrouillage terminé et les restrictions d’accès aux restaurants levées, vous pouvez également y prendre un repas.

Sur son site Web, The Refinery est décrit comme: «Une destination chic et décontractée pour boire et manger à Manchester.

« Un espace unique avec un menu de saison soigneusement conçu, des cocktails originaux et des vins fins, la raffinerie est un sanctuaire dans la ville, votre évasion du quotidien.

« Doté d’un bar, d’un salon, d’un restaurant et d’une terrasse extérieure, The Refinery propose une variété d’espaces qui peuvent être utilisés tels quels ou réaménagés pour répondre à tous les besoins. »

Pourquoi First Dates n’est-il pas tourné à Londres?

Beaucoup penseront que le grand déplacement vers le nord était dû à la pandémie, mais en fait, la décision de changer les choses a été prise en janvier 2020.

À l’époque, la société de production de Channel 4 et First Dates, Twenty Twenty, a déclaré: « Cela fait partie de l’engagement de Twenty Twenty dans les régions du Royaume-Uni, parallèlement à l’engagement de Channel 4 dans son nouveau centre régional à Bristol. »

Un porte-parole de l’émission a déclaré au Sun en juin 2020: «Fred sera rejoint par une partie de l’équipe existante des premières dates dans le nouveau restaurant de Manchester, et il y aura de nouveaux visages de la région.»

Cette série de First Dates a été filmée en septembre 2020, avant l’annonce du deuxième lockdown.

Quand a lieu les premiers rendez-vous à la télévision?

First Dates est de retour pour la série 16.

L’émission a débuté le 19 janvier 2021 et sera sur Channel 4 tous les mardis à 22 heures.

Vous pouvez rattraper tous les épisodes passés maintenant sur le Site Web de Channel 4, ou si vous avez un BritBox abonnement, vous pouvez les regarder sans publicité.