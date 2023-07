Où est le ministre chinois des Affaires étrangères ? Pékin ne dira pas

L’épisode « est embarrassant et troublant pour les diplomates chinois en raison de l’incertitude qu’il injecte dans un système étroitement contrôlé », a déclaré Daniel R. Russel, ancien diplomate américain de haut rang actuellement à l’Asia Society Policy Institute. « Pour les diplomates étrangers, cela soulève encore plus de questions sur le poids bureaucratique du ministère chinois des Affaires étrangères. » Le secrétaire d’État américain Antony Blinken rencontre le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang à Pékin en juin. Crédit: PA Le secret entourant la vie personnelle et la santé des hauts fonctionnaires est enraciné dans le Parti communiste chinois. Dans l’une des absences les plus notables et encore inexpliquées de ces derniers temps, Xi a brusquement disparu de la vue du public pendant deux semaines peu avant de prendre le pouvoir en 2012, manquant une réunion avec la secrétaire d’État de l’époque, Hillary Clinton. Il reste tout à fait plausible que Qin soit tombé malade et se remette. Même ainsi, l’épisode serait un exemple révélateur de la façon dont l’aversion du parti à partager de mauvaises nouvelles peut saper ses efforts pour contrôler le récit. « Le secret est le mode de fonctionnement choisi car pour le Parti communiste chinois, l’information est une arme », a déclaré Willy Wo-Lap Lam, chercheur principal à la Jamestown Foundation, un institut de recherche à Washington.

« Mais dans ce cas, le mystère entourant un responsable aussi important – le ministre des Affaires étrangères – est ahurissant », a-t-il déclaré. Chargement S’il s’avérait que Qin se heurtait d’une manière ou d’une autre à la direction du Parti communiste, cela pourrait également nuire à Xi, qui a utilisé sa domination pour accélérer la montée en puissance de Qin et d’une cohorte d’autres responsables loyalistes, a déclaré Lam. « Qin Gang était un fonctionnaire qui, nous aimons le dire, a fait un tour en hélicoptère jusqu’au sommet », a déclaré Lam. Qin a été nommé ambassadeur de Chine à Washington en juillet 2021 et, après seulement 17 mois, a été promu ministre des Affaires étrangères, une ascension rapide qui l’a désigné comme l’un des lieutenants de confiance de Xi.

Avant cela, Qin a été porte-parole du ministère des Affaires étrangères – connu pour ses barbes acerbes – et en tant qu’officier supérieur du protocole qui a organisé les voyages des dirigeants chinois à l’étranger, un rôle qui a donné à Qin l’occasion de travailler en étroite collaboration avec Xi. En tant que ministre des Affaires étrangères, Qin a été chargé de mettre en œuvre la vision du dirigeant chinois de Pékin en tant que puissance mondiale de plus en plus confiante. En juin, il a rencontré pendant cinq heures et demie le secrétaire d’État Antony Blinken lors de la visite du responsable américain à Pékin, alors que les deux nations cherchaient à apaiser les tensions. Ensuite, Qin a sauté la réunion d’Asie du Sud-Est la semaine dernière, la Chine envoyant à sa place Wang Yi, un responsable qui se classe au-dessus de Qin dans la hiérarchie du parti. Alors que les questions se sont multipliées sur l’absence prolongée de Qin, des commentateurs chinois à l’étranger ont proposé des théories selon lesquelles une liaison avec une personnalité de la télévision pourrait être à l’origine de ses problèmes, et la spéculation est devenue une grande nouvelle à Taiwan. Interrogé sur les rumeurs lundi, Mao Ning, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré : « Je n’ai aucune compréhension de la question que vous avez soulevée ».