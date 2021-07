« Où est le GOAT? »: Les fans de Ronaldo SEETHING en tant que vainqueur du Golden Boot exclus de l’équipe du tournoi Euro 2020

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or était dans une forme fantastique lors de la compétition, qu’il a ouverte avec un doublé tardif lors d’une victoire 3-0 contre la Hongrie devant une Puskas Arena remplie de 60 000 parieurs.

Le Portugal a ensuite été battu 4-2 par l’Allemagne dans l’un des matchs du tournoi, mais Ronaldo a marqué un premier match tôt et a suivi avec un doublé contre la France, championne du monde en titre.

Malheureusement pour Ronaldo and Co, les titulaires n’ont pas pu défendre leur propre couronne 2016 et ont été éliminés via une défaite 1-0 contre la Belgique en huitièmes de finale.

Cristiano Ronaldo est le #EURO2020 vainqueur du soulier d’or 🇵🇹 pic.twitter.com/Bt4aMh5rWb – Objectif (@goal) 12 juillet 2021

Pourtant, les cinq buts de Ronaldo lui ont permis de remporter le Soulier d’or de l’Euro 2020 car malgré le niveau de finition avec la sensation tchèque Patrik Schick, la star portugaise a également enregistré une passe décisive pendant la compétition, lui donnant l’avantage dans un bris d’égalité.

En termes de tous les temps, les buts de Ronaldo l’ont vu dépasser le record de Michel Platini dans la compétition et l’ont placé au niveau du recordman du football international Ali Daei sur 109 frappes réussies.

Malgré cela, l’absence du joueur de 36 ans a été flagrante dans l’équipe officielle du tournoi de l’UEFA publiée dans les jours qui ont suivi la victoire de l’Italie sur l’Angleterre en finale à Wembley.

En première ligne, il a manqué à son coéquipier de la Juventus Federico Chiesa, Romelu Lukaku et Raheem Sterling – ce développement incitant ses fans à se tourner vers les réseaux sociaux et à exprimer leur déception.

L’équipe du tournoi UEFA Euro 2020 est là ! 🚨 pic.twitter.com/R2XuCBsGSl – ESPN FC (@ESPNFC) 13 juillet 2021

« Où est le vainqueur du Soulier d’Or Cristiano Ronaldo ? » a demandé l’autoproclamé « AngriestCR7Fan ».

« Je répète : où est le vainqueur du Soulier d’Or Cristiano Ronaldo ? »

Où est le vainqueur du Soulier d’Or Cristiano Ronaldo ? Je répète Où est le vainqueur du Soulier d’Or Cristiano Ronaldo ? – AngryestCR7Fan (@angry_cr) 13 juillet 2021

« C’est une équipe basée sur qui a eu le meilleur tournoi. pas qui a marqué le plus de pénalités, mon pote, » est venu une réponse à une explosion similaire, qui a également demandé où se trouvait le « GOAT ».

« Celui qui a perdu 1/10 de performances sauvé d’un penalty dans presque tous [of the] Jeux? Pourquoi devrait-il être là ? » a sondé quelqu’un d’autre dans le même sens.

L’équipe du tournoi UEFA Euro 2020 est là et Penaldo n’y est pas pic.twitter.com/ZGL0O1CnwZ – Anthony Jackson chris ❤️🇬🇭❤️🇺🇸 (@anthonychris01) 13 juillet 2021

C’est une équipe basée sur qui a eu le meilleur tournoi et non sur celui qui a marqué le plus de pénalités. – Le brûleur de Zlatan🇮🇹 (@manlikefola_) 13 juillet 2021

« Ronaldo est le meilleur buteur et il manque quelque chose. C’est une blague », un autre fan fidèle s’est moqué.

« WTF, Ronaldo a été volé », ça a été dit aussi.

Les adorateurs du rival générationnel Lionel Messi, qui vient de remporter la Copa America avec l’Argentine tout en terminant en tant que joueur du tournoi et son meilleur buteur, tout en étant également dans un meilleur XI de la compétition, ont également profité de la chance de tirer sur l’ex-star du Real Madrid. .

Patrik Schick a partagé un message à Ronaldo après avoir perdu le Soulier d’or de l’Euro contre lui pour les passes décisives 😁 pic.twitter.com/tQHLnMABG9 – ESPN FC (@ESPNFC) 13 juillet 2021

Mais au moins, le challenger du Soulier d’Or Patrik Schick de la République tchèque a rendu hommage à Ronaldo.

« Cette fois, tu as eu plus de chance, » a-t-il écrit sur Instagram.

« Félicitations à mon idole », Schick a ajouté, tout en taguant Ronaldo et en laissant tomber un emoji de chèvre à côté de son message.

Mais tout le monde n’est pas non plus satisfait de cette évolution.

Patrick Schick a marqué cinq buts, un avec sa gauche, un avec sa droite, un de la tête et un de la ligne médiane. Ronaldo a également marqué cinq buts, et même si trois sont venus du point de penalty, il a reçu le soulier d’or de l’Euro 2020 parce qu’il a enregistré une passe décisive. – David Hughes (@DAHughes_) 12 juillet 2021

« Patrick Schick a marqué cinq buts, un avec sa gauche, un avec sa droite, un de la tête et un de la ligne médiane », a déclaré un journaliste sur Twitter.

« Ronaldo a également marqué cinq buts, et même si trois sont venus du point de penalty, il obtient le soulier d’or de l’Euro 2020 parce qu’il a enregistré une passe décisive. »