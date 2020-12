À l’approche de Noël, de nombreuses personnes seraient occupées à installer et à décorer le sapin de Noël à la maison. Une photo d’arbre de Noël gagne en popularité car la tâche consiste à trouver un chaton blanc caché!

Il se trouve que l’animal en question a une fourrure blanche comme neige, ce qui lui a fourni le camouflage parfait dans l’arbre de Noël à thème blanc dans une maison familiale à Liverpool, en Grande-Bretagne. Le propriétaire à la recherche du félin à fourrure l’a finalement trouvée cachée dans l’arbre de Noël où elle se trouvait au milieu des décorations à thème blanc.

Selon un Rapport DailyMail, Sarah Nelson McGuiness cherchait son chaton de 13 semaines, Moon. Le résident de Liverpool a finalement trouvé le petit chaton couché en toute sécurité dans son propre endroit secret. L’adorable chaton était monté dans l’arbre de Noël de sept pieds de la famille. Il s’est perché dans l’arbre et a fini par être complètement caché aux yeux de ses amis humains.

Moon est un chat britannique à poil court et n’a que 13 semaines. Quand elle n’a pas pu être trouvée, cela a rendu sa propriétaire Sarah anxieuse. L’homme de 40 ans a lancé une opération de recherche exhaustive dans et autour de la maison sans grand succès. Sarah fut enfin soulagée de la trouver dans le sapin de Noël. Elle repéra le chaton après avoir regardé attentivement l’arbre pendant un long moment et elle reconnut les deux yeux distincts qui la fixaient.

Sarah, qui est une mère ou deux, a ensuite pris une photo de l’arbre et l’a partagée avec sa famille de médias sociaux. Bientôt, la photo est devenue populaire pour repérer le chaton caché. Son message a ensuite rendu certains de ses amis fous alors qu’ils essayaient et échouaient à trouver le chaton insaisissable.

Sarah a déclaré qu’en vérifiant près de l’arbre de Noël, elle ne pouvait pas repérer Moon au début. Surtout parce que l’arbre était orné de décorations en blanc comme des cerfs blancs et des renards. «Elle veut probablement faire partie de leur gang!» Dit Sarah.

Sarah avait récemment accueilli Moon et avait rapidement appris que son nouvel animal adorait grimper et se cacher, comme la plupart des autres chats.

Elle a finalement remarqué les deux petits yeux. «J’ai dû prendre cette photo parce que je ne pouvais pas croire à quel point elle était bien camouflée», a déclaré Sarah. Elle a volontairement partagé la photo en ligne pour s’amuser un peu.

Ses amis ont commencé à lui envoyer des messages incapables de repérer le chaton eux-mêmes. Sarah a déclaré que certains avaient même passé plus de 10 minutes à la tâche mais étaient incapables de trouver le chat.