Où est le casting original de Casualty maintenant ?

CASUALTY est sorti pour la première fois sur nos écrans en 1986 et a commencé avec dix acteurs principaux.

Mais où est le casting original maintenant? De jouer dans Harry Potter à gagner un Oscar – voici ce que font les stars originales de Casualty maintenant.

Rex

Qui faisait partie du casting original de Casualty ?

Derek Thompson

L’acteur Derek Thompson est un incontournable du drame d’urgence médicale depuis la première diffusion de l’émission en 1986.

Dès le début, Thompson a incarné le personnage de Charlie Fairhead – et il détient toujours ce rôle à ce jour.

Il est le seul personnage restant de la distribution originale, après avoir dit au revoir à sa première femme Baz, sa deuxième femme Duffy et ses amis bien-aimés Tess et Martin.

L’infirmière du service des urgences la plus ancienne de l’émission l’a vu au fil des ans – de multiples crises cardiaques à une balle.

En 2004, son personnage a pris un congé sabbatique de six mois, qui reste son absence la plus notable de la série.

En dehors de cela, Derek profite de quelques mois hors de la salle d’urgence chaque année.

Cathy Shipton

Cathy Shipton a rejoint le casting en 1986, et son personnage Lisa “Duffy” Duffin est devenue l’une des infirmières les plus appréciées de la série.

Après son départ en 1993, Cathy est revenue une fois de plus en 1998 avant de dire au revoir à l’hôpital en 2003.





Cathy est ensuite revenue triomphalement à Casualty en 2016 dans le cadre du 30e anniversaire et un an plus tard, lorsque Lisa et Charlie ont marché dans l’allée.

Mais dans un triste coup du sort, son personnage a été tragiquement tué en 2020.

Depuis qu’elle a quitté son personnage de Lisa, Cathy a joué des rôles dans des séries télévisées telles que Doctors, Taggart, The Bill et Hollyoaks.

Brenda Fricker

Si vous vous souvenez de la distribution originale, il ne fait aucun doute que vous vous souviendrez du membre le plus expérimenté du personnel de Casualty – Megan Roach.

Jouée par l’actrice Brenda Fricker, son personnage Megan a peut-être passé le plus de temps à l’hôpital, mais elle était la moins qualifiée.

Brenda a joué dans la série jusqu’en 1990 – mais elle est revenue.

En 1998, le personnage de Brenda est réapparu pour assister au mariage de Charlie et Baz, puis à nouveau en 2007 dans le cadre de l’épisode de Red Nose Day.

Cependant, sa dernière apparition a eu lieu en 2010 lorsque son personnage Megan s’est suicidé avec l’aide de Charlie et Tess pour mettre fin à ses souffrances.

Depuis qu’elle a joué dans la série, Brenda a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle face à Daniel Day-Lewis dans Mon pied gauche.

Et elle est apparue dans la franchise Christmas Classic Home Alone en tant que Pigeon Lady.

Elle a ensuite joué dans un certain nombre de films, dont Angels in the Outfield, A Time to Kill et So I Married an Axe Murderer.

Brenda a pris sa retraite du monde du théâtre – mais pas pour longtemps.

La star de la télévision est revenue sur les écrans en 2022 avec ITV’s Holding.

George Harris

George Harris a joué Clive King – le premier personnage original de Casualty à se retirer après une seule série.

Cependant, 18 ans plus tard, l’acteur Harris franchit à nouveau les portes de l’hôpital, mais cette fois pour jouer un tout autre personnage.

George est revenu sous le nom de Neville Newton – le père de Fin, un ambulancier assassiné.

Depuis son apparition dans Casualty, George a continué à jouer des rôles très célèbres, notamment en jouant Kingsley Shacklebolt dans trois des films Harry Potter et le capitaine Simon Katanga dans Indiana Jones Raiders of the Lost Ark.

Christophe Rozycki

Christopher Rozycki a joué l’un des porteurs d’hôpital de Casualty, Kuba Trzincski – apparaissant dans les trois premières séries de l’émission.

Cependant, Christopher a fait ses adieux à son personnage Kuba en 1988 et a ensuite joué dans The Royal, The Bill et le film Truly Madly Deeply.

Il est également apparu dans la cinquième série en tant que Downton Abbey.

Malheureusement, Christopher est décédé en 2015 après avoir fait une chute.

Lisa Bowerman

Si vous vous souvenez du personnage de Lisa Bowerman, Sandra Mute, vous vous souviendrez que son passage dans Casualty a été difficile.

Son personnage a été impliqué dans une liaison avec son collègue ambulancier marié Andy, mais a ensuite annulé les choses lorsque la culpabilité est devenue trop lourde à gérer pour elle.

En 1987, les téléspectateurs ont dit au revoir à Sandra après avoir été poignardée par un patient ivre et décédée tragiquement malgré les meilleurs efforts de l’équipe pour la sauver.

Mais son absence de la série n’a pas été éternelle, car elle est revenue plus tard en 2007 – cette fois en tant que personnage différent.

Maintenant, l’actrice continue de travailler dans l’industrie et est apparue dans des émissions telles que Doctors, Doctor Who, Hollyoaks et Coronation Street.

Robert Poug

L’acteur Robert Pugh a joué le rôle de l’ambulancier Andy Ponting pendant un an avant de se retirer de la série.

Alors qu’il était sur Casualty, Andy s’est lancé dans une liaison avec sa collègue ambulancière Sandra, décédée tragiquement.

Dévasté par sa mort, Andy a décidé qu’il ne pouvait plus être ambulancier et a quitté la série en 1987.

Robert a depuis joué dans Midsomer Murders, Doctor Who, Doctor Foster, Mr Selfridge et Game of Thrones.

Il travaille actuellement toujours dans l’industrie – jouant le rôle de Murphy dans The Tuckers de la BBC.

Bernard Gallagher

Bernard Gallagher a joué le rôle du tout premier consultant de Casualty – Ewan Plimmer.

L’acteur n’a passé que deux ans dans la série, car son personnage est décédé d’une crise cardiaque en 1988.

Cependant, pour le plus grand plaisir des fans, Ewan est réapparu des années plus tard dans une séquence de flashback en 2015.

Après avoir quitté la série, Bernad a continué à apparaître dans The Sweeney, Heartbeat, Bad Girls, Midsomer Murders et Downton Abbey.

L’acteur estimé est malheureusement décédé en novembre 2016 à l’âge de 87 ans.

Julia Watson

On se souvient de Julia Watson comme Baz Hayes de Casualty et le médecin qui a épousé Charlie et a eu un fils avec lui nommé Louis.

Pendant son temps sur Casualty, Julia est partie et est revenue à trois reprises – cependant, son dernier passage a eu lieu en 2004 lorsque son personnage a été tué dans un accident de voiture.

Depuis sa sortie tragique, Julia est apparue dans Doctors, Not Going Out, A Touch of Frost et Midsomer Murders.

Elle travaille également sur scène et édite des anthologies de poésie et des lectures pour les mariages et les funérailles.

Debbie Roza

Debbie Roza a joué la réceptionniste Susie Mercier.

Elle a joué aux côtés de la distribution originale pendant 12 mois avant de prendre la décision de quitter le monde du théâtre.

Debbie réside maintenant au Canada, où elle est propriétaire de Lakewood Market Garden et travaille comme coordonnatrice de fonds et de développement communautaire.

Quand est Casualty sur BBC?

Casualty est diffusé tous les samedis sur BBC One.

Tous les épisodes sont également diffusés sur BBC iPlayer.