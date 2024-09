Où est le casting maintenant ?

Ian Somerhalder — Boone Carlyle

Crédit photo : Mario Perez/ABC/Avec l’aimable autorisation de la collection Everett/Amy Sussman/Getty Images

Le demi-frère de Shannon, qui était amoureux d’elle et avec qui il avait eu une aventure d’un soir, était l’apprenti de Locke avant sa mort prématurée.

Le temps de Somerhalder Perdu n’était pas son rôle le plus notable, comme en témoigne le statut de tombeur qu’il a acquis après son passage dans le feuilleton dramatique pour adolescents de huit saisons Journal d’un vampire sur The CW, dans laquelle il incarne le bad boy suceur de sang Damon.

Depuis son passage sur TVDlui et son partenaire à l’écran Paul Wesley ont lancé une marque de whisky de premier plan, Brother’s Bond Bourbon. De plus, Somerhalder et sa femme, l’actrice Nikki Reed, ont déménagé leur famille dans une ferme californienne dans le but de s’éloigner de l’action et vivre de manière plus durable.