Sans doute l’alun le plus célèbre de Camden, l’enfant sauvage de la série est également le moins susceptible de revenir au bercail. « Je pense que je me suis en quelque sorte heurté à ces limites et à ces limites pour une multitude de raisons », a-t-elle déclaré au Récompenses Chatter podcast en 2018 de son expérience. « Parce que, oui tu sais, on ne peut pas faire grand-chose avec un personnage en particulier dans une émission comme celle-là. Nous avons vraiment dû rester dans les limites d’une famille un peu religieuse et enseigner des leçons, et quand, vous savez que vous » re 16, 14, 15, 16, vous arrivez à un point où vous êtes comme oh mec, je veux juste faire quelque chose de différent. Je veux juste me couper les cheveux, et je veux juste teindre une couleur différente et je je ne peux pas faire toutes ces choses parce que j’ai ce contrat. «

En fin de compte, elle s’est coupée les cheveux, se souvient-elle et « j’ai eu beaucoup de problèmes pour ça. J’ai dû m’excuser auprès de tout le monde, ce qui est en quelque sorte le thème de mon expérience sur 7ème ciel. Je m’excusais toujours. « Et c’était avant le jeune homme de 17 ans a décidé de poser topless pour le magazine masculin Équipement En 2000.

Après sa sortie de la ville fictive de Glenoak, Bienne s’est principalement concentrée sur les rôles de film, collectant des pièces en 2010. L’équipe A, 2011’s réveillon de Nouvel an, 2012’s Rappel total et Hitchcock, 2016’s Une sorte de meurtre avant de revenir au petit écran en tant que producteur exécutif et star de Pécheur en 2017.

« Il n’y avait pas de force motrice derrière ça. Je me suis engagé à faire des films. Mais, comme nous le savons tous, l’industrie cinématographique est devenue très limitée. Je voulais reprendre le contrôle de ma carrière, c’est ce que je avait en tête quand j’ai lancé cette petite société de production », explique-t-elle à Le Hollywood Reporter de former Iron Ocean Productions avec un bon ami Michelle Violet. « De plus, la télévision était en train de changer: c’est devenu un endroit tellement incroyable où si vous avez une idée réfléchie, intéressante et fraîche, vous avez une excellente opportunité, surtout en tant que femme, de mettre quelque chose à la télévision. »

Mais depuis son rôle principal dans la première saison, elle se concentre largement sur le travail de la voix (Cavalier BoJack, Pete le chat) et la série policière en 10 parties Limetown comme elle et son mari Justin Timberlake élever leur fils de 5 ans Silas et l’arrivée de l’été dernier Phineas. <