MALGRÉ seulement deux séries, Spaced a lancé la carrière de plusieurs stars de cinéma hollywoodiennes.

L’émission a suivi la vie de Daisy et Tim en tant que deux Londoniens d’une vingtaine d’années qui, après s’être rencontrés, décident d’emménager ensemble.

Casting original espacé, Jessica Stevenson & Simon Pegg, canal 4[/caption]

Où est le casting de Spaced maintenant?

Simon Pegg comme Tim Bisley

L’une des plus grandes stars à sortir de Spaced, doit être Simon Pegg.

Après avoir obtenu sa grande chance dans la comédie loufoque de Channel 4, l’acteur a poursuivi une incroyable carrière cinématographique et télévisuelle.

Simon est surtout connu pour les films Shaun Of The Dead, Hot Fuzz et The World’s End, ainsi que les films Mission Impossible.

De plus, fait amusant, Simon est le parrain d’Apple, la fille de Chris Martin et Gwyneth Paltrow.

Jessica Hynes comme Daisy Steiner

Jessica Hynes est devenue un incontournable à la télévision[/caption]

L’actrice Jessica Hynes a créé et joué dans Spaced.

Son personnage Daisy était un écrivain en herbe qui essayait d’éviter le travail à tout prix.

Depuis la fin du spectacle, Jessica est maintenant une actrice primée aux prix Tony, Laurence Olivier et Bafta.

Vous la reconnaîtrez peut-être dans l’émission Netflix Years And Years, There She Goes, les films de Bridget Jones. et Paddington 2.

Elle est apparue en tant que Cheryl dans 13 épisodes de la sitcom de la BBC The Royle Family.

Nick Frost comme Mike Watt

Nick Frost est maintenant un nom familier[/caption]

Il serait difficile de trouver quelqu’un qui ne sache pas qui était Nick Frost.

Il est un habitué de nos écrans depuis qu’il est devenu célèbre en jouant Mike, le meilleur ami de Tim, dans Spaced.

Depuis lors, il est devenu une grande présence sur grand et petit écran.

Nick a joué dans Fighting With My Family, The Nevers et Why Women Kill.

Il a joué dans The Three Flavours Cornetto Trilogy of The World’s End, Hot Fuzz et Shaun Of The Dead avec son meilleur ami Simon, ainsi que dans le film extraterrestre Paul.

Vous pouvez également le reconnaître comme le coiffeur de Wild Child.

Julia Deakin comme Marsha Klein

L’actrice Julia Deakin est toujours une favorite de la télé[/caption]

Marsha, la propriétaire alcoolique, n’a jamais été vue sans une cigarette allumée dans une main et un verre de vin rouge dans l’autre.

Depuis la fin de Spaced, l’actrice Julia Deakin est restée un incontournable de la boîte.

Elle est connue pour des émissions de télévision comme Holby City, Doctors et Dad’s Army: The Lost Episodes.

Julia est également apparue dans The Windsors en tant que Carole Middleton et Rebecca de Netflix en tant que Lady Crownan.

Mark Heap comme Brian Topp

Mark Heap continue de jouer dans des émissions de haut niveau[/caption]

Mark Heap est devenu un très grand nom à la télé depuis qu’il a joué le locataire dans l’appartement en dessous de Tim et Daisy.

Il est apparu dans divers rôles de comédie télévisée, jouant souvent des personnages obsessionnels et aveuglés.

Cela inclut la vedette dans Green Wing, Friday Night Dinner et divers rôles dans le sketch show Big Train.

Il a joué le rôle de Thomas Brown dans 37 épisodes de Lark Rise To Candleford de 2008 à 2011 et a joué Philip dans Spy en 2012.

De 2011 à 2020, il est apparu comme Jim Bell dans Friday Night Dinner et il a joué Malcolm à Benidorm.