QUI peut oublier les bouffonneries de bière des colocataires Gary et Tony dans Men Behaving Badly, et leurs copines qui souffrent depuis longtemps Dorothy et Deborah.

La comédie à succès de la BBC a été diffusée pour la première fois en 1994 et s’est terminée en 1998, et reste un favori des fans à ce jour.

Où est le casting de Men Behaving Badly maintenant ?

Martin Clunes comme Gary

L’acteur très apprécié Martin Clunes a joué Gary, un amoureux de la bière, propriétaire de l’appartement où lui et son colocataire Tony se sont livrés à leurs ébats ivres.

Après la fin du spectacle, il a décroché sa propre série intitulée William And Mary.

Martin a également eu un énorme succès en tant que voix de Kipper the Dog dans la série animée pour enfants, Kipper.

Parmi les autres grands rôles, citons le rôle de Sir Pitt Crawley dans le drame ITV Vanity Fair en 2018.

Début janvier 2019, il a dirigé la série en trois parties d’ ITV Manhunt , un drame policier axé sur l’enquête sur Levi Bellfield.

Martin a dépeint Colin Sutton, le détective qui a mené la chasse à Bellfield.

Il a également joué dans la deuxième série, diffusée en 2021, intitulée Manhunt: The Night Stalker, une dramatisation de la chasse du DCI au violeur en série Delroy Grant.

Mais l’acteur Martin est surtout connu pour son rôle de Dr Martin Ellingham dans l’émission à succès d’ITV Doc Martin, qu’il a joué de 2004 à 2022.

Neil Morrissey comme Tony

Neil Morrissey est devenu célèbre dans Men Behaving Badly jouant le malheureux colocataire de Gary, Tony.

Comme Martin, il a eu un énorme succès depuis la fin de la comédie de la BBC.

Beaucoup reconnaîtront sa voix de Bob The Builder, où il prête ses styles vocaux au personnage principal Bob ainsi qu’à Lofty et Farmer Pickles.

Neil a également joué dans le drame scolaire populaire Waterloo Road et dans la mini-série captivante de la BBC, The Night Manager.

L’acteur a également joué dans l’émission de la BBC The Pilgrimage et Unforgotten d’ITV.

Les autres grands rôles que Neil a eus incluent Line Of Duty, The Good Karma Hospital et The Syndicate.

Caroline Quentin comme Dorothée

Caroline Quentin a joué Dorothy, la petite amie de Gary qui souffre depuis longtemps.

Avant même la fin de Men Behaving Badly, l’actrice s’était déjà assurée un autre emploi aux heures de grande écoute, lorsqu’elle a joué dans Jonathon Creek de 1997 à 2000.

Entre 2003 et 2009, elle a joué DCI Janine Lewis dans Blue Murder, ce qui l’a également aidée à devenir un nom familier.

Il est juste de dire que Caroline n’a jamais manqué de travail et a joué dans un certain nombre de grands spectacles, dont Bridgerton.

Elle peut également souvent être vue en train de présenter des émissions plus factuelles, telles que Les maisons les plus extraordinaires du monde, Promenades avec mon chien et Les animaux les plus laids du monde.

Caroline s’est également pavanée sur Strictly en 2020.

Fait amusant, l’actrice s’est également associée à Martin pour apparaître dans plusieurs épisodes de son émission Doc Martin.

Leslie Ash comme Deborah

Leslie est devenue célèbre dans les années 70 dans le film culte Quadrophenia, avant de devenir surtout connue pour être Deborah, qui souffre depuis longtemps, dans Men Behaving Badly.

S’adressant au Sun en 2021 à propos de son passage dans l’émission, elle a déclaré: «J’ai décroché le jackpot avec Quadrophenia et Men Behaving Badly.

“J’adore voir Men Behaving Badly sur Gold ou la BBC. Les gens disent qu’ils sont de grands fans. C’était tellement amusant – comme être de retour à l’école.

Après la fin de la comédie à succès en 1997, Leslie a fait des apparitions dans la série ITV Where the Heart Is et le drame médical de la BBC Holby City, mais a admis que dans la quarantaine, le travail s’était largement tari.

En 2002, elle a fait la une des journaux lorsqu’une photo d’elle a émergé après avoir bâclé le remplissage des lèvres.

Les problèmes de santé de Leslie ne se sont pas arrêtés là et, en 2004, elle a été admise à l’hôpital avec deux côtes fêlées.

Mais les choses sont allées de mal en pis, lorsqu’elle a contracté une «souche mortelle» de la superbactérie SARM en raison d’un abcès sur sa colonne vertébrale. Cela lui a laissé une blessure dévastatrice.

On a d’abord dit à Leslie qu’elle ne marcherait plus jamais, mais elle a réussi à défier les probabilités et ne compte plus que sur un bâton à certains moments.

Puis après une décennie loin de la télé, elle a fait son retour à la télévision en 2021 dans le feuilleton de jour de la BBC Doctors, suivi de Casualty.