LIFE On Mars a été un ÉNORME succès pour la BBC lorsqu’il a été diffusé au milieu des années 2000.

La série, sur un cuivre voyageant dans le temps, a fait d’un jeune John Simm une star – et a présenté une série de visages très familiers.

Les stars de Life on Mars de la BBC – (LR) Dean Andrews, Marshall Lancaster, Liz White, Philip Glenister et John Simm[/caption]

Où est le casting de Life On Mars maintenant ?

Life On Mars a été diffusé pour deux séries sur la BBC de 2006 à 2007.

La série populaire a raconté l’histoire de DCI Sam Tyler de la police du Grand Manchester, qui, après avoir été heurté par une voiture en 2006, s’est retrouvé en 1973.

Là, il a travaillé pour Manchester et Salford Police CID en tant que DI sous DCI Gene Hunt.

Au cours de la série, Tyler a été confronté à divers affrontements culturels, notamment entre son approche moderne de la police et la façon de faire des années 70.

John Simm comme DCI Sam Tyler

John Simm a joué le rôle principal dans Life On Mars[/caption]

Le détective voyageant dans le temps DCI Sam Tyler a été joué par John Simm, qui était un acteur relativement inconnu à l’époque.

L’émission a lancé sa carrière et il est depuis devenu un visage bien connu à la télévision.

L’un des rôles les plus célèbres de John était de jouer The Master dans Doctor Who face à David Tennant.

En 2014, il a joué dans l’émission américaine Intruders, avant de faire une pause à la télévision pour se concentrer sur le travail théâtral, où il est apparu dans Three Days in the County et The Homecoming d’Harold Pinter.

John a également joué des rôles principaux dans plusieurs drames policiers, notamment Strangers, Collateral et Cold Courage.

En 2022, il a repris son rôle de DS Roy Grace dans le drame policier ITV Grace.

Philip Glenister comme DCI Gene Hunt

Phillip Glenister a joué à la fois dans Life On Mars et son émission dérivée, Ashes To Ashes[/caption]

Phillip Glenister a joué le flic chauvin, DCI Gene Hunt, qui était célèbre pour son slogan, “Fire up the Quattro”.

Contrairement à la co-star John, il a repris le rôle dans l’émission dérivée Ashes To Ashes, et après cela s’est terminé en 2010, il a été un acteur très demandé.

En 2011, Phillip a retrouvé John dans la mini-série télévisée Mad Dogs sur un groupe de vieux amis dont les vacances à Majorque prennent une tournure inattendue.

Ses autres grands rôles d’acteur incluent le rôle principal dans le drame de la période ITV Belgravia, qui a été diffusé au Royaume-Uni et en Amérique.

Philip a également joué le rôle du révérend Anderson dans le drame d’horreur américain Outcast, ainsi que dans le drame de la BBC Cranford.

En plus d’agir, il a également présenté la véritable série policière, What the Killer Did Next.

Liz White comme DC Annie Cartwright

Liz White a ensuite joué dans Unforgotten d’ITV[/caption]

Liz White est devenue célèbre en jouant le rôle de DC Annie Cartwright dans Life on Mars.

Le rôle l’a aidée à lancer sa carrière et elle est devenue un visage familier à la télévision.

L’actrice a depuis joué des rôles principaux dans Line of Duty, Ackley Bridge et Unforgotten d’ITV.

Sur grand écran, elle a joué dans le film primé Pride et, plus célèbre encore, dans l’horreur de 2012 la femme en noir dans laquelle elle a joué la femme éponyme.

Dean Andrews comme DC Ray Carling

Dean est surtout connu pour son rôle de DS Ray Carling mais joue maintenant dans Emmerdale[/caption]

Tout comme sa co-vedette Phillip, l’acteur Dean Andrews a poursuivi son rôle de DC Ray Carling dans l’émission dérivée de Life On Mars, Ashes To Ashes.

Après cela, il a eu des rôles dans le drame No Angels de Channel 4 et Waterloo Road de la BBC.

En 2011, Dean a joué dans United, le film de la BBC Two sur la catastrophe de Munich Air avant de jouer un rôle dans le drame de la BBC Last Tango à Halifax.

Cependant, depuis 2019, il incarne Will Taylor dans Emmerdale.

Marshall Lancaster en tant que DC Chris Skelton

Le dernier grand rôle de Marshall Lancaster était dans Life On Mars et Ashes To Ashes[/caption]

Marshall Lancaster, qui a interprété DC Chris Skelton dans Life On Mars et Ashes To Ashes.

Après la fin du spectacle, il est apparu dans des émissions comme Coronation Street, Doctors et Doctor Who.

Il était également un habitué du feuilleton hospitalier Casualty jusqu’en 2012 avant de quitter complètement le théâtre.

En effet, en 2013, Marshall s’est lancé dans un changement de carrière.

Il a lancé sa propre entreprise de construction, Marshall Lancaster Plastering, et travaille maintenant comme entrepreneur à Macclesfield.