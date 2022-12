GREEN Wing a été un énorme succès lorsqu’il a été diffusé sur Channel 4 au milieu des années 2000.

La comédie surréaliste s’est concentrée sur un groupe de médecins dans un hôpital fictif d’East Hampton.

The Green Wing était une comédie parodie populaire de Channel 4

Où est le casting de Green Wing maintenant ?

Stephen Mangan comme Guy Secretan

Le rôle révolutionnaire de l’acteur Stephen Mangan à la télévision était dans Adrian Mole: The Cappuccino Years en 2001.

Mais après avoir joué le rôle de Guy Secretan dans Green Wing de 2004 à 2006, il est maintenant surtout connu pour le personnage de Sean Lincoln dans Episodes, ainsi que son rôle de Dan Moody dans I’m Alan Partridge.

D’autres grands spectacles comprenaient des apparitions dans la série Hang Ups de Channel 4 et The Split de BBC One.

Sur grand écran, Stephen a joué dans Billy Elliot, Postman Pat: The Movie et Houdini and Doyle.

Et il a également eu du succès sur scène – il a été nominé pour un Tony Award pour son interprétation de Norman dans The Norman Conquests à Broadway.

Mark Heap dans le rôle d’Alan Statham

Mark Heap continue de jouer dans des émissions de haut niveau

Mark Heap est devenu un très grand nom à la télé depuis qu’il a joué le pompeux Dr Alan Statham dans Green Wing.

Il est apparu dans divers rôles de comédie télévisée, jouant souvent des personnages obsessionnels et aveuglés.

Cela comprenait l’artiste en difficulté Brian Topp dans Spaced et divers rôles dans l’émission de croquis Big Train.

Ces jours-ci, Mark est surtout connu pour jouer le voisin effrayant Jim dans la comédie de Channel 4, Friday Night Dinner.

Tamsin Greig comme Caroline Todd

Tamsin Greig a continué à travailler avec ses co-stars de Green Wing

Avant Green Wing, Tamsin Greig s’est fait connaître grâce à la sitcom Black Books de Dylan Moran, dans laquelle elle a joué le commerçant Fran Katzenjammer pour trois séries, à partir de 2000.

Mais elle a commencé sa carrière d’actrice en jouant un rôle dans le drame de la BBC Radio 4 The Archers à partir de 1991, jouant Debbie Aldridge.

Après la fin de Green Wing, elle a continué à travailler avec ses co-stars de la série.

Cela inclut de travailler aux côtés de Mark dans Friday Night Dinner et de jouer la femme de Stephen dans Episodes.

Sarah Alexander comme Angela Hunter

Sarah Alexander a lancé sa carrière sur Smack the Pony, qui a également créé Green Wing

Après son succès dans Channel 4 Comedy Smack The Pony, l’actrice Sarah Alexander a décroché le concert d’Angela Hunter dans Green Wing.

Après la fin de l’émission, elle a trouvé le succès dans la sitcom Couplage et l’émission comique Armstrong et Miller.

Parmi les autres grandes émissions sur lesquelles Sarah est apparue, citons La pire semaine de ma vie, Les fantômes de Marley et Jonathan Creek.

Le dernier rôle télévisé connu de l’actrice était en 2019 en jouant Undine Thwaite dans Pennyworth.

Julian Rhind-Tutt dans le rôle de “Mac” Macartney

Avant même d’incarner le Dr “Mac” Macartney, l’acteur Julian Rhind-Tutt avait déjà connu une carrière incroyable, tant sur grand que sur petit écran.

Au cinéma, il est connu pour des films comme Notting Hill et Stardust.

À la télévision, il a continué à participer à des émissions de haut niveau, notamment Silent Witness en 2019 et Netflix The Witcher en 2022.

Parmi les autres grands noms qui sont apparus dans l’émission, citons: