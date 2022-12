La comédie de la BBC Dinnerladies est l’une des créations les plus emblématiques de feu Victoria Wood, de 1998 à 2000.

La série a lancé la carrière de nombreux acteurs qui se sont depuis aventurés au pays des feuilletons jusqu’au théâtre et même dans les films hollywoodiens.

Alamy

Dinerladies a lancé la carrière de plusieurs de ses acteurs[/caption]

Où est le casting de Dinnerladies maintenant ?

Bois Victoria – Bren

Pennsylvanie

L’actrice et comédienne Victoria Wood est malheureusement décédée d’un cancer en avril 2016[/caption]

Victoria Wood était la légende de la comédie derrière le sketch show, où elle jouait Bren.

Elle est également connue pour avoir créé Acorn Antiques, qui figurait régulièrement dans Victoria Wood: As Seen on TV.

Au cours de sa vie, elle a remporté cinq prix Bafta et a reçu un OBE et un CBE.

Wood avait également été marié à Geoffrey Durham de 1980 à 2002 et ils ont eu deux enfants ensemble.

Elle est décédée tragiquement le 20 avril 2016 d’un cancer à l’âge de 62 ans.

Thelma Barlow – Dolly

Pennsylvanie

Thelma Barlow était célèbre avant Dinnerladies[/caption]

Thelma Barlow n’était pas étrangère aux feux de la rampe avant que Dinnerladies ne se fasse un nom dans divers rôles à la télévision, notamment dans Coronation Street.

Elle est probablement mieux connue pour avoir joué Mavis Wilton dans le feuilleton ITV pendant 26 ans de 1971 à 1997.

Il semble que Barlow ait décidé de prendre sa retraite d’acteur à l’âge de 92 ans après des rôles dans Doctor Who et Doc Martin.

Sa dernière apparition à l’écran était Mme Oscar Garmunder dans le film de 2016 Florence Foster Jenkins.

Barlow a été marié à Graham Barlow entre 1956 et 1983 et ils ont eu deux enfants ensemble.

Andrew Dunn – Tony

Alamy

Andrew s’est fait un nom en tant que Tony dans Dinnerladies[/caption]

Le rôle télévisé le plus célèbre d’Andrew Dunn était celui de Tony, le directeur de la cantine, dans Dinnerladies.

Comme beaucoup de ses collègues membres de la distribution, après la comédie de BBC One, Tony a joué dans Corrie.

Il a joué l’intérêt amoureux de Janice Battersby, Roger Styles, de 2006 à 2008, avant que le personnage ne soit retiré du feuilleton.

Les dernières apparitions télévisées d’Andrew ont eu lieu dans Doctors en 2011 et Law & Order: UK en 2010.

Il est marié à sa femme Andrina Carroll et le couple a un fils appelé Elliot.

Anne Reid-Jean

TVI

Outre Dinnerladdies, Anne était bien connue pour son passage de 10 ans en tant que Valerie Barlow dans Coronation Street de 1961 à 1971 avant Dinnerladdies.

Avant la série, elle a joué dans Doctor Who, The Bill et Heartbeat.

Elle a ensuite joué divers rôles à la télévision en tant que Valerie Barlow dans Coronation Street de 1961 à 1971 et en tant que Celia Dawson dans Last Tango à Halifax pour lequel elle a été nominée pour le British Academy Television Award de la meilleure actrice.

La star née à Newcastle est devenue veuve en 1981 lorsque son mari Peter Eckersley est malheureusement décédé après 10 ans de mariage.

Elle a un enfant appelé Mark Eckersley et un beau-fils.

Shobna Gulati – Anita

Éclaboussure

Shobna Gulati a continué à avoir des rôles majeurs dans les films[/caption]

Après être devenu célèbre avec Dinnerladdies, Shobna a joué d’énormes rôles dans des programmes tels que Doctor Who, Where The Heart Is et River City.

Elle a également joué Sunita dans Coronation Street, où elle a joué l’intérêt amoureux de Dev Alahan, qui a malheureusement été tué en 2013 par Karl Munro.

Shobna a également joué des rôles dans le feuilleton rival EastEnders en tant qu’Ameena en 2000, ainsi que le rôle de Ray dans le film à succès de 2021 Tout le monde parle de Jamie.

L’actrice a également été mariée à Anshu Srivastava de 1990 à 1994 et ils ont eu un enfant ensemble.

Duncan Preston – Stan

Duncan Preston est bien connu pour son rôle de Stan le bricoleur dans Dinnerladies

L’acteur est ensuite apparu dans des programmes télévisés à succès, notamment Love & Marriage, Heartbeat et Moving On.

Les fans de savon le connaissent peut-être mieux pour avoir joué Doug Potts Emmerdale, un rôle qu’il a joué de 2007 à 2011 avant de reprendre le rôle de 2014 à 2020.

Duncan a épousé Susan Penhaligon en 1986 mais a divorcé en 1992.

Cependant, ils ont réussi à raviver leur amour en 1997.

Célia Imrie – Phillipa

Alamy

Celia Imrie était connue avant Dinnerladies[/caption]

Celia Imrie a déjà eu une longue carrière d’actrice avant de jouer la responsable des ressources humaines Philipa dans Dinnerladies.

Elle est connue pour son travail avec Victoria Wood, notamment Victoria Wood: As Seen on TV (1985–1987), ainsi que Dinnerladies (1998–2000) et Acorn Antiques: The Musical!

Ses crédits de film incluent la série de films Bridget Jones, Calendar Girls, Nanny McPhee, The Best Exotic Marigold Hotel et The Second Best Exotic Marigold Hotel.

Celia a un fils, Angus Imrie, avec l’acteur Benjamin Whitrow.

Julie Walters – Pétula

Getty

Julie Walters a continué à atteindre la grandeur dans sa carrière[/caption]

Julie Walters est connue pour une pléthore de rôles de films primés.

L’actrice a remporté quatre British Academy Television Awards, deux British Academy Film Awards, deux International Emmy Awards, une bourse Bafta et un Golden Globe.

La star est également connue pour avoir joué dans Boys from the Blackstuff, Educating Rita et Calendar Girls, ainsi que pour avoir joué Mme Weasley dans la série de films à succès Harry Potter.

Depuis lors, Julie a également joué un certain nombre de rôles dans des superproductions hollywoodiennes, notamment Paddington, Mary Poppins Returns et The Secret Garden.

L’actrice est également mariée à Grant Roffey et le couple a une fille ensemble appelée Maisie.

Sue Devaney – Jane

Alamy

Sue Devaney est apparue dans des feuilletons[/caption]

Sue Devaney a joué le rôle de Jane, membre du département de planification, dans Dinnerladies.

L’un de ses premiers grands rôles a été dans Coronation Street où elle a joué Debbie Webster.

Elle a depuis repris le rôle, revenant dans la célèbre rue en 2019.

Elle a également joué des rôles dans Emmerdale en tant que sage-femme et dans The Royal, ainsi que dans Shameless et Years and Years.

Maxine Peake – Scintillement

Getty

La carrière de Maxine Peake a débuté après son rôle dans Dinnerladies[/caption]

Maxine Peake a vu sa carrière monter en flèche depuis son apparition en tant que Twinkle dans Dinnerladies.

Ces dernières années, elle est apparue dans des programmes tels que Black Mirror, Talking Heads et plus récemment Anne et Rules of the Game, ainsi que dans le biopic de Stephen Hawking The Theory of Everything.

Elle est dans une relation à long terme avec son partenaire Pawlo Wintoniuk.