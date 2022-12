Où est le casting de Blackadder’s Christmas Carol maintenant ?

BLACKADDER a apporté de nombreux moments mémorables de la comédie sur nos écrans de télévision au fil des ans.

La comédie britannique classique offre des rires festifs avec les téléspectateurs ayant la chance de revivre le regard de Richard Curtis sur la vie d’Edmund Blackadder.

Blackadder nous a fait voyager dans l’histoire avec sa comédie[/caption]

Qui joue dans le chant de Noël de Blackadder et où sont-ils maintenant ?

Le spectacle est une parodie de A Christmas Carol écrit à l’origine par Charles Dickens.

Influencé par sa propre enfance, Dickens a exploré les traditions anciennes et nouvelles, tout en abordant de nombreux problèmes clés de l’époque tels que le traitement des pauvres.

Voici où en sont les acteurs :

Rowan Atkinson

Atkinson a ensuite joué dans de nombreux rôles de comédie[/caption]

Personnage clé de tout épisode de la comédie, Rowan Atkinson incarne Ebenezer Blackadder, un homme d’affaires qui choisit de donner ses bénéfices aux pauvres jusqu’à ce qu’une visite de The Spirit of Christmas lui montre les voies de ses ancêtres.

Après avoir vu comment tous les Blackadders font apparemment un style de vie en “étant mauvais”, cela commence à changer l’état d’esprit d’Ebenezer, avant de voir ses futurs alternatifs en fonction de la façon dont il décide de vivre sa vie.

Depuis son passage dans la comédie, Atkinson a réalisé de nombreux films ainsi que des émissions de télévision, donnant vie à des personnages tels que Mr Bean et Johnnie English.

L’acteur a reçu un prix Bafta et Olivier tout au long de ses 40 ans de carrière et a été nommé l’un des 50 acteurs les plus drôles de la comédie britannique par The Observer.

Rowan joue toujours et est apparu en tant que Trevor dans la comédie Netflix Man Vs Bee en 2022.

Tony Robinson

Tony Robinson s’est fait un nom dans le genre documentaire[/caption]

Le personnage qui souffre depuis longtemps décrit par Tony Robinson dans l’adaptation est M. Baldrick, l’assistant d’Ebenezer dans sa boutique de moustaches.

Travailler pour le crédule M. Blackadder l’oblige à développer une partie du savoir-faire de ses ancêtres.

Malgré l’affirmation de l’acteur selon laquelle la série reviendrait il y a quelque temps, les scénaristes de la série n’ont jamais envisagé un redémarrage de la série très appréciée.

Robinson a continué à apparaître dans des comédies telles que Man Down et Plebs tout en perfectionnant son talent dans des programmes factuels tels que Time Team.

Il travaille également en tant que producteur sur ses émissions History Of Britain, Time Travel et Waling Through History.

Stephen Fry

Fry n’a jamais été loin de nos écrans depuis Blackadder[/caption]

Stephen Fry apparaît dans cette émission spéciale sous les traits de Lord Melchett, le Lord Chamberlain de la reine Elizabeth I, aux côtés de Lord Frondo.

En tant que conseiller personnel le plus proche, Melchett garde jalousement sa position et fait toujours de son mieux pour plaire à la reine.

Sa rivalité continue avec Blackadder conduit les deux à essayer de se surpasser pour rechercher les faveurs d’elle.

Depuis son apparition dans la série, Fry a continué à apparaître dans d’énormes titres, notamment Harry Potter, V For Vendetta et The Hobbit.

Il est également bien connu pour son passage en tant qu’animateur de l’émission de télévision QI.

Stephen a été la voix du colonel K dans Danger Mouse de 2015 à 2022 et a joué dans la série télévisée It’s A Sin en 2021.

Hugues Laurie

Laurie a remporté le prix du “meilleur acteur dans un second rôle” pour son rôle dans The Night Manager[/caption]

Probablement l’un des personnages préférés des téléspectateurs, Hugh Laurie y apparaît en tant que Prince George, un imbécile maladroit, égocentrique, pompeux et fantaisiste qui dépense de l’argent de manière extravagante.

Dans cet épisode particulier, il apparaît également en tant que Lord Pigmot.

Laurie a joué dans de nombreux films, mais c’est probablement son rôle dans l’émission télévisée House, qui l’a vu jouer le Dr Gregory House dans la longue série, qui lui a valu une renommée supplémentaire.

Il a ensuite remporté les Golden Globes en 2006 et 2007 pour sa performance en tant que Dr Gregory House.

Laurie a également joué dans la série télévisée The Night Manager, qui lui a valu d’autres distinctions.

Il incarne Ryan Clark dans Avenue 5 depuis 2020.

Miranda Richardson

Miranda Richardson est toujours fortement impliquée dans la scène théâtrale britannique[/caption]

L’un des personnages les plus aimés de la série Blackadder est celui de la reine Elizabeth I, interprétée par Miranda Richardson.

Queenie, comme on l’appelle, a toutes les manières d’une écolière gâtée et le pouvoir de faire mettre à mort quelqu’un si son nez est plus joli que le sien.

Richardson a joué dans de nombreux films tels que Sleepy Hollow, Harry Potter, Damage, The Crying Game, Made In Dagenham, The Young Victoria et Churchill.

Miranda joue Madame Tracy dans Good Omens.

Quand est diffusé le chant de Noël de Blackadder et où le regarder

Le chant de Noël de Blackadder apparaît le jeudi 22 décembre 2022 à 18h15 sur BBC2.

La série, et cet épisode particulier, peuvent également être diffusés sur BBC iPlayer.

L’émission est également diffusée sur UK Gold le jeudi 22 décembre 2022 à 21h40.