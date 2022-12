ABSOLUTELY Fabulous a été diffusé à l’origine de 1992 à 1996 et est devenu un succès instantané dès sa sortie.

Il est maintenant considéré comme l’une des sitcoms les plus emblématiques de Grande-Bretagne, alors où est le casting maintenant ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Absolutely Fabulous est devenu un succès instantané dans les années 90[/caption]

Où est le casting d’Absolutely Fabulous maintenant ?

Jennifer Saunders

Jennifer Saunders a joué Edina Monsoon dans la sitcom[/caption]

Après être devenu célèbre dans les années 80, Saunders est devenu une actrice, comédienne, chanteuse et scénariste multi-récompensée.

Elle a prêté sa voix à la fée marraine dans Shrek 2 (2004) ainsi qu’à Miss Nana Noodleman dans le film d’animation Sing de 2016, reprenant le rôle cinq ans plus tard dans Sing 2.

La starlette née dans le Lincolnshire s’est essayée au théâtre, apparaissant dans la production de Lady Windermere’s Fan en tant que duchesse de Berwick en 2018.

Son dernier travail a été dans le film Allelujah aux côtés de Judi Dench et David Bradley.

Jennifer a épousé Ade Edmondson en 1985 et ils ont eu trois enfants ensemble.

Joanna Lumley

Dame Joanna Lumley après avoir été nommée Dame Commander pour ses services au théâtre, au divertissement et à la charité le 14 juillet 2022.[/caption]

Dame Joanna a dépeint Drunken Patsy Stone dans la série.

Bien que son rôle dans la sitcom soit considéré comme l’une des plus grandes performances comiques féminines de tous les temps, Joanna est surtout connue pour avoir joué Purdey dans la série télévisée The New Avengers.

Depuis, elle a présenté plusieurs émissions de voyage telles que les cartes postales de Joanna Lumley, ainsi que des voyages en Inde et au Japon.

En 2017, elle succède à Stephen Fry pour présenter les 71e British Academy Film Awards.

L’actrice a un fils avec son premier mari, Jeremy Lloyd, qui a été brièvement marié en 1970.

Joanna a épousé son deuxième mari Stephen Barlow en 1986.

Jane Horrock

Jane Horrocks a joué Bubble et Katy Grin[/caption]

Jane Horrocks a joué Bubble et Katy Grin sur Ab Fab mais loin de l’émission à succès, elle est connue pour son rôle principal dans Little Voice.

Elle a ensuite reçu une nomination aux Bafta pour son rôle de Laura Hoff dans la version cinématographique sortie en 1998.

En plus d’être une actrice à l’écran, Jane est une doubleuse à succès, apparaissant dans 12 films d’animation dont Arthur Christmas, Christmas Carole: The Movie et Chicken Run.

Elle s’est séparée de son compagnon Nick Vivian avec qui elle partage deux enfants.

juin Whitfield

June Whitfield s’est fait un nom des décennies avant de jouer le rôle de la mère d’Edina Monsoon dans Ab Fab.

L’actrice a reçu OBE, CBE et en 2017 a reçu le DBE pour ses services au théâtre et au divertissement.

Selon sa page IMDB, elle est également apparue dans trois épisodes d’EastEnders jouant Sister Rith en 2015.

Elle était mariée à l’arpenteur Timothy Aitchison jusqu’à sa mort en 2001.

Le couple partage une fille ensemble.

Whitfield est malheureusement décédé en décembre 2018 à l’âge de 93 ans après avoir emménagé dans une maison de retraite l’année précédente.

Julia Sawalha

Julia Sawalha est liée à EastEnders Nadia Sawalha[/caption]

Julia Sawalha a joué Saffron ‘Saffy’ Monsoon dans la sitcom, un rôle qui reste son plus emblématique à ce jour.

Elle a également joué dans Jonathan Creek de 2001 à 2004, dans la série dramatique de la BBC One Remember Me et dans le drame de la BBC Lark Rise to Candleford.

Julia est également apparue dans le Bleak Midwinter aux côtés de Jennifer Saunders, et dans 40 épisodes de Lark Rise to Candleford jusqu’en 2011.

Beaucoup pourraient reconnaître son nom de famille, car elle est la sœur de la légende d’EastEnders et de la star de Loose Women, Nadia Sawalha.

Le couple n’a pas toujours été d’accord au fil des ans après s’être appelé dans la presse.

Les deux ont réussi à mettre leurs différences de côté, mais en 2019, Julia a déclaré au Daily Mail qu’ils étaient “civils” pour le bien de leurs proches.