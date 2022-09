Où est l’ancien cycliste américain maintenant ?

JOYEUX ANNIVERSAIRE LANCE ARMSTRONG : Le cycliste américain Lance Armstrong a connu une pléthore de hauts et de bas au cours de sa longue carrière. Armstrong a été le seul coureur à remporter sept titres du Tour de France de 1999 à 2005. Mais il a ensuite été dépouillé de toutes ses distinctions après qu’une enquête de l’Agence antidopage des États-Unis l’ait accusé de dopage et de trafic de drogue au cours de son glorieux passage – il a lui-même admis avoir utilisé des substances améliorant la performance en 2013.

Armstrong a été salué comme l’un des cyclistes les plus forts, tant en termes de conditionnement physique que de ténacité mentale, car il a inspiré tout le monde en revenant à son sport après avoir lutté contre le cancer. En juin 1998, il fait un retour fulgurant en remportant le Tour du Luxembourg. Cette victoire inspirante a fait monter en flèche sa renommée et il est devenu l’un des athlètes les plus admirés de l’époque. Plus tard, on a découvert qu’il était coupable de dopage pendant la majeure partie de sa carrière.

Alors qu’Armstrong fête son anniversaire aujourd’hui, jetons un coup d’œil à la vie de l’ancien cycliste :

Fondation Livestrong de Lance Armstrong

Armstrong a créé une fondation pour aider les survivants du cancer après s’être remis d’un cancer métastatique des testicules en 1997. Le nom de la fondation a été changé de la Fondation Lance Armstrong à la Fondation Livestrong depuis qu’il a été reconnu coupable d’allégations de dopage. Bien qu’Armstrong ait démissionné de la fondation, il est toujours associé à la Livestrong Foundation et travaille pour les personnes atteintes de cancer.

Entreprises commerciales

Lance Armstrong possède un café au centre-ville d’Austin, au Texas, appelé Juan Pelota Cafe, du nom de sa bataille contre le cancer des testicules. Dans le même bâtiment, l’ancien cycliste possède un magasin de vélos appelé Mellow Johnny’s, du nom du terme du Tour Maillot Jaune. Armstrong a également travaillé comme conseiller technique pour SRAM Corporation, un fabricant américain de composants de vélo. Il détient également une participation minoritaire dans Trek Bicycle Corporation.

Podcast de Lance Armstrong

Lance Armstrong a passé les deux dernières années à construire une marque de médias et d’organisation d’événements, et sa société WEDU héberge deux podcasts – The Move et The Forward. L’entreprise organise des courses de vélo au Texas et au Colorado et vend des marchandises en ligne. Il est devenu très populaire parmi les fans de cyclisme.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici