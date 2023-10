Le 18 octobre, le Centre mondial pour la responsabilité de protéger (GCR2P) a publié une lettre ouverte appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la guerre israélienne contre Gaza, qui a placé le territoire au « précipice d’une catastrophe humanitaire ». En une semaine, il a été signé par plus de 460 ONG du monde entier.

Même avant la dernière guerre israélienne contre Gaza, le GCR2P, fondé en 2008 pour promouvoir la doctrine de la responsabilité de protéger (R2P), a émis cette année cinq avertissements concernant les atrocités commises par Israël dans les territoires palestiniens occupés.

Un rapport du 31 août soulignait la « nature systématique des [Israel’s] violations des droits de l’homme et actes inhumains » dans les territoires palestiniens occupés, équivalant à des crimes contre l’humanité ou à des crimes de guerre, y compris des châtiments collectifs et l’imposition d’un « apartheid ».

Il est intéressant de noter que certains des plus fervents partisans de la doctrine R2P et du GCR2P, les États-Unis et les pays européens, ne semblent pas être d’accord avec l’évaluation de la situation à Gaza faite par le centre. Ils ne respectent pas non plus la « responsabilité de protéger » dans le cas où le peuple palestinien serait tué sans discernement par les forces israéliennes. Au contraire, ils aident et encouragent activement les crimes de guerre israéliens, bafouant les principes juridiques internationaux qu’ils ont passé des décennies à promouvoir rhétoriquement.

L’émergence de la R2P

Les racines de la doctrine R2P remontent à la réaction internationale face à la récurrence des atrocités de masse lors des conflits en Bosnie, au Rwanda et ailleurs dans les années 1990.

Étant donné que l’ONU a été créée sur le principe de dissuasion des atrocités de masse, telles que l’Holocauste, la prolifération de tels crimes, même au cœur de l’Europe, a sonné l’alarme dans le camp du « plus jamais ça ».

À l’approche de l’adoption de la R2P, de nombreux acteurs régionaux et internationaux se sont sentis obligés d’intervenir dans les conflits civils. Dès le début des années 1990, l’Organisation de l’unité africaine (rebaptisée Union africaine en 2002) a défendu une position plus proactive en faveur de la promotion de la paix, de la sécurité, de la démocratie et du développement sur le continent.

Les organismes sous-régionaux tels que la CEDEAO en Afrique de l’Ouest et l’IGAD en Afrique de l’Est étaient déjà activement impliqués dans la lutte contre les conflits prolongés dans leurs quartiers, intervenant souvent militairement pour mettre fin aux guerres civiles ou inverser les coups d’État militaires. En Europe, l’intervention de l’OTAN au Kosovo en 1999 a invoqué les principes de l’humanitarisme international.

L’ONU a pratiqué des interventions internationales depuis sa création et continue de le faire. Cependant, l’idée de la R2P allait au-delà du maintien de la paix international habituel en rendant conditionnelle la souveraineté, pierre angulaire du système des Nations Unies.

Cette idée a été explorée pour la première fois dans un livre de 1996, Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa, publié par la Brookings Institution, basée aux États-Unis. L’auteur principal était l’universitaire et diplomate soudanais Francis Deng.

Cette idée a été développée plus en détail dans un rapport de 2001 intitulé La responsabilité de protéger, publié par la Commission internationale sur l’intervention et la souveraineté des États (ICISS), parrainée par le Canada et dirigée par l’ancien ministre australien des Affaires étrangères Gareth Evans.

Le rapport soutient qu’une intervention internationale visant à protéger les civils contre des atrocités de masse, notamment le génocide et le nettoyage ethnique, ne devrait avoir lieu que lorsque l’État souverain concerné ne parvient pas à s’acquitter de cette responsabilité. Dans un tel cas, la communauté internationale devrait tenter d’aider l’État touché ou intervenir pacifiquement. L’intervention militaire doit être une mesure proportionnelle de dernier recours, fondée sur de bonnes intentions et des perspectives raisonnables de succès.

En 2005, le Sommet mondial s’est tenu au siège des Nations Unies à New York pour aborder un certain nombre de problèmes mondiaux urgents. La R2P figurait parmi les principaux engagements exprimés dans le document final du Sommet mondial, signé à l’unanimité par 170 chefs d’État et de gouvernement.

Depuis son adoption, la doctrine a été invoquée dans de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, à commencer par la résolution 1706 sur le Darfour en 2006, suivie par les résolutions 1970 et 1973 sur la Libye, la résolution 1975 sur la Côte d’Ivoire et la résolution 2014 sur le Yémen – toutes publiées. en 2011.

La résolution sur la Libye a été suivie d’une intervention internationale dans sa guerre civile, qui a provoqué une forte réaction de la part de la Russie et de la Chine et a fait craindre qu’elle soit utilisée pour ouvrir la voie à un changement délibéré de régime plutôt qu’à l’imposition de la paix.

Échec de la R2P en Palestine

L’article 139 du Document final stipule : « Nous sommes prêts à entreprendre une action collective, en temps opportun et de manière décisive, par l’intermédiaire du Conseil de sécurité… si les moyens pacifiques s’avèrent insuffisants et si les autorités nationales échouent manifestement à protéger leurs populations contre le génocide, les crimes de guerre, nettoyage ethnique et crimes contre l’humanité ».

Le cas de la Palestine s’inscrit clairement dans cette définition. Pendant des décennies, les « autorités nationales » – en l’occurrence la puissance occupante, Israël – ont échoué de manière manifeste et répétée à protéger la population placée sous son autorité contre les atrocités énumérées ci-dessus. La situation à Gaza devrait désormais également appeler à l’application de la R2P.

Israël commet un nombre croissant de crimes de guerre dans l’enclave : ciblant systématiquement des résidences civiles et tuant des familles entières, déplaçant de force plus d’un million de personnes, bombardant délibérément des hôpitaux et des écoles et privant intentionnellement l’ensemble de la population civile d’eau, de nourriture, de médicaments et de carburant. .

Gaza est pratiquement une tutelle de la communauté internationale. En tant que territoire occupé, sans État indépendant, sans gouvernement reconnu et sans armée, l’État stipulé par la R2P comme première ligne de protection civile n’existe pas. La puissance occupante est celle qui commet les atrocités, en violation de toutes les normes, instruments et traités internationaux.

De plus, la communauté internationale dans son ensemble, et l’ONU en particulier, sont doublement responsables du sort actuel de la population palestinienne autochtone. En 1947, l’ONU a adopté les résolutions qui ont créé Israël, mais depuis lors, elle n’a pas réussi à faire face aux conséquences de ses actions, les gouvernements israéliens ayant violé toutes les dispositions des règles internationales.

La dépossession qui en a résulté et la victimisation continue des Palestiniens n’ont pas abouti à une action internationale résolue. En fait, la proverbiale « communauté internationale » continue de punir les Palestiniens pour leur malheur, les transformant en réfugiés permanents, dans leur pays et partout ailleurs. Pire encore, les membres de cette communauté internationale subventionnent les efforts israéliens visant à expulser les Palestiniens de leurs foyers, mais refusent ensuite de les accueillir comme réfugiés.

Aujourd’hui, la communauté internationale est complice des atrocités commises à Gaza, où les civils n’ont nulle part où aller pour échapper aux bombardements. Il n’y a nulle part où faire un « nettoyage ethnique ».

Une doctrine ratée ?

Ceux qui gardent le silence face à cette barbarie télévisée sont complices. Ceux qui aident et encouragent les crimes israéliens en sont directement responsables.

Répéter et approuver la rhétorique génocidaire du gouvernement le plus extrémiste d’Israël, répéter sa propagande incendiaire et offrir des armes, de l’argent et des renseignements pour soutenir l’attaque génocidaire contre des civils sont certainement des actes criminels.

Réfléchissant à cette réalité, Crispin Blunt, membre conservateur du parlement britannique, a menacé de poursuivre en justice les ministres du gouvernement britannique pour complicité dans les crimes de guerre israéliens à Gaza. Les victimes d’atrocités pourraient et devraient également traduire leurs bourreaux devant la Cour pénale internationale (CPI).

Ironiquement, les États qui permettent les atrocités israéliennes sont également parmi les anciens champions de la doctrine R2P et de la CPI en tant que havre de justice ultime contre les transgresseurs les plus dépravés.

Observer les dirigeants des pays les plus puissants s’unir pour mobiliser les arsenaux et les flottes les plus formidables du monde contre les habitants les plus pauvres et les plus opprimés de la planète est une leçon d’aveuglement moral. Cela semble donner raison aux critiques de la R2P qui soutiennent que la doctrine a toujours été un subterfuge pour un impérialisme à peine déguisé sous de faux prétextes moraux.

Je ne suis pas d’accord. Je crois que cette doctrine est apparue à une époque où l’Occident en général et l’Europe en particulier estimaient qu’ils pouvaient se permettre d’agir de manière éthique. La fin de la guerre froide, associée à la soi-disant « révolution dans les affaires militaires », a généré un « excédent de sécurité » et a donné à l’Occident le sentiment d’être invincible. Comme les super-héros de fiction, ils pourraient voler au secours des victimes sans craindre les conséquences.

L’attaque du Hamas du 7 octobre a ravivé les insécurités générées par les mésaventures occidentales dans la région. Ce qui ressort de l’attaque du Hamas n’est pas tant sa brutalité que son audace. Le mouvement de résistance a perpétré de nombreux actes brutaux dans le passé, tels que des attentats suicides aveugles. Sa récente opération, le 7 octobre, a toutefois été marquée par le professionnalisme et la sophistication militaires.

Non seulement les combattants du Hamas ont violé les systèmes défensifs postmodernes de l’État le plus paranoïaque du monde, mais ils ont également pris le contrôle total du territoire pendant quelques jours, avec l’armée et l’État israéliens dans une paralysie totale. La prise de conscience de sa vulnérabilité totale a fait perdre l’Israël spartiate, actuellement sous le contrôle de ses non-conformistes les plus militaristes.

Il est intéressant de noter qu’Israël et ses principaux soutiens semblent aujourd’hui plus convaincus que le Hamas que l’État israélien court un réel danger de s’effondrer. Comme J’ai argumenté ailleurs, les récits hystériques sur l’insécurité sont ce qui amène les acteurs à considérer le génocide comme le proverbial « moindre mal ». Ironiquement, cela les met également sur la voie de l’autodestruction.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.