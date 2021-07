Une STATUE à la mémoire de la princesse Diana a été dévoilée dans les jardins de Kensington à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Le prince Harry et le prince William se sont réunis pour le dévoilement alors qu’ils mettaient de côté leurs différences pour assister à la cérémonie d’aujourd’hui.

Les frères se tenaient devant la magnifique statue le 1er juillet

Où est la nouvelle statue de la princesse Diana ?

La statue a été dévoilée dans le jardin en contrebas du palais de Kensington.

Le Sunken Garden a été choisi car c’est un endroit que Diana aimait et qui compte maintenant plus de 4 000 fleurs individuelles.

La statue spéciale est conçue pour être vue depuis le Cradle Walk, qui possède une tonnelle voûtée de tilleuls et est gratuite pour les visiteurs pendant les heures d’ouverture du palais.

Comment puis-je visiter la statue de Diane ?

Les membres du public attendent d’être autorisés à voir la statue de Diana, princesse de Galles, dans le Sunken Garden du palais de Kensington

Les fans peuvent visiter le mémorial gratuitement aujourd’hui.

Certains fans attendaient à 10 heures du matin – lorsque le mémorial a ouvert ses portes au public – pour avoir un aperçu du mémorial.

Les clients n’ont pas à payer pour voir la statue, qui se trouve dans les environs du palais.

Les membres du public n’auront qu’à payer pour visiter le palais de Kensington lui-même, ainsi que les diverses expositions, notamment pour voir la robe de mariée de Diana.

Le palais de Kensington est fermé aux visiteurs les lundis et mardis, mais ouvert de 10h à 18h du mercredi au dimanche.

Les membres des palais royaux historiques peuvent visiter gratuitement, tandis que les adultes non membres doivent payer 23 £ et les enfants 11,50 £.

Qui sont les enfants de la statue ?

Les enfants représentent «l’universalité et l’impact générationnel du travail de la princesse» Crédit : Getty

L’importance des trois enfants a été révélée par Kensington Palace.

Le palais a déclaré dans un communiqué: « La figure de Diana, princesse de Galles, est entourée de trois enfants qui représentent l’universalité et l’impact générationnel du travail de la princesse. »

Il a ajouté: « Le portrait et le style vestimentaire étaient basés sur la dernière période de sa vie alors qu’elle prenait confiance dans son rôle d’ambassadrice des causes humanitaires et visait à transmettre son caractère et sa compassion. »

Le sculpteur Ian Rank-Broadley a déclaré : « Diana, princesse de Galles était une icône qui a touché la vie des gens du monde entier, donc ce fut un privilège de travailler avec le prince William et le prince Harry sur cette statue, qui commémore sa vie.

« Nous voulions capturer sa chaleur et son humanité tout en montrant l’impact qu’elle a eu à travers les générations.

« J’espère que les gens apprécieront de visiter la statue et le Sunken Garden, en prenant un moment pour se souvenir de la princesse. »

L’inspiration pour la statue serait tirée d’une photo du prince et d’elle à Noël en 1993 Crédit : Getty

Qui a conçu la statue ?

La statue est l’œuvre de Ian Rank-Broadley, un artiste de renom qui a une longue expérience dans la création d’images de la famille royale.

En 1997, il a remporté un concours de la Monnaie royale et son effigie de la reine est apparue sur les pièces de monnaie britanniques et du Commonwealth.

Il a conçu le portrait conjoint de la reine et du prince Philip pour la pièce de la couronne célébrant leur soixantième anniversaire de mariage en 2007.

Il a également été chargé de concevoir une pièce pour le jubilé de diamant de la reine en 2012.

Ses sculptures peuvent être vues dans des musées de premier plan à travers le monde, notamment le British Museum, l’Ashmolean Museum et le Rijksmuseum.

Un initié du palais a confirmé que William et Harry avaient été impliqués dans la conception de la statue – y compris en conseillant le sculpteur même sur l’apparence de son nez.