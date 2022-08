Où est la montagne K2 ? | Le soleil

K2 MOUNTAIN est la deuxième plus haute montagne de la terre, est notoirement difficile – et parfois mortelle – à gravir.

Alors, où se trouve-t-il et comment a-t-il obtenu son nom ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Où est la montagne K2 ?

K2 fait partie de la chaîne de montagnes du Karakoram qui chevauche la frontière pakistano-chinoise.

La montagne se situe entre le Baltistan dans la région du Gilgit-Baltistan au nord du Pakistan et le canton de Dafdar à Taxkorgan Tajik, Xinjiang, en Chine.

C’est le point culminant de la chaîne de montagnes du Karakoram et le point culminant du Pakistan et du Xinjiang.

La chaîne du Karakoram s’étend sur des miles 300 couvrant les frontières de la Chine, de l’Inde et du Pakistan, l’extrémité nord-ouest de la chaîne s’étendant jusqu’à l’Afghanistan et le Tadjikistan.

Le K2 est-il plus haut que le mont Everest ?

Le K2 est la deuxième plus haute montagne du monde et n’est qu’à 200 mètres plus court que le mont Everest.

Souvent appelée la “montagne sauvage”, le K2 culmine à 8 611 mètres alors que l’Everest mesure 8 849 mètres de haut.

Le nom est resté après que l’alpiniste américain George Bell a commenté sa propre tentative de sommet de la montagne en 1953 : “C’est une montagne sauvage qui essaie de vous tuer.”

Les sections perfides incluent le tristement célèbre “goulot d’étranglement” qui est sujet aux chutes de glace.

Onze alpinistes ont été tués au « goulot d’étranglement » dans une avalanche en 2008.

En août 2022, 95 personnes seraient mortes en essayant de l’escalader.

L’une des 14 montagnes au monde qui mesurent plus de 8 000 m, le K2 est largement considéré comme la montagne la plus exigeante à gravir dans des conditions hivernales.

Une expédition de 1986 dirigée par George Wallerstein a fait une mesure incorrecte montrant que K2 était plus haut que le mont Everest, et donc la plus haute montagne du monde.

Une mesure corrigée a été faite en 1987, mais à ce moment-là, l’affirmation selon laquelle le K2 était la plus haute montagne du monde avait déjà fait son chemin dans de nombreux reportages et ouvrages de référence.

En décembre 2020, le Népal et la Chine ont annoncé ensemble que l’Everest était 0,86 m plus haut que ce qui avait été officiellement calculé.

À quelle distance se trouve K2 du mont Everest?

K2 est situé à 900 miles au nord-ouest de l’Everest dans la section Karakoram de l’Himalaya le long de la frontière pakistano-chinoise.

Il est possible de suivre un chemin du K2 au mont Everest qui ne descend pas en dessous de 4 594 mètres au Kora La à la frontière Népal/Chine.

Comment K2 a-t-il obtenu son nom ?

K2 a été nommé par Thomas Montgomerie qui a fait le premier relevé de la chaîne du Karakoram depuis le mont Haramukh, à environ 200 km au sud dans les années 1850.

Montgomerie a esquissé les deux plus hauts sommets, les appelant K1 et K2 – avec K représentant Karakoram.

K1 s’est avéré être connu localement sous le nom de Masherbrum – mais K2 n’avait pas de nom local.

K2 continue d’être le nom sous lequel la montagne est communément connue.

L’alpiniste italien Fosco Maraini a soutenu que le nom impersonnel de K2 était approprié pour une montagne aussi difficile.

Il a appelé la montagne : « Juste les os nus d’un nom, tout de roche et de glace et de tempête et d’abîme. Il ne cherche pas à paraître humain.

“Ce sont des atomes et des étoiles. Il a la nudité du monde avant le premier homme – ou de la planète en cendres après le dernier.”