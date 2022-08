Où est la mise à jour d’août de Google pour les téléphones Pixel ?

Vous vous demandez peut-être où se trouve la mise à jour d’août pour votre téléphone Google Pixel, car hier était le premier lundi du mois et des bulletins de sécurité connexes ont été publiés. Pour des raisons qui ne sont pas encore claires, Google n’a pas pris la mesure supplémentaire de publier également des images d’usine ou des fichiers OTA pour tous les téléphones Pixel encore pris en charge, et n’a pas non plus poussé une mise à jour en direct. C’est inhabituel.

Nous avons contacté Google pour voir si nous pouvons obtenir des réponses, mais pour l’instant, voici ce que nous savons de la mise à jour d’août de Google Pixel.

Hier, Google a publié les bulletins de sécurité d’août pour les téléphones Pixel et la plate-forme Android à temps, comme ils le font toujours. Ils ont même publié un bulletin spécial Android 13 pour parler du lancement potentiel d’Android 13 en septembre et du niveau de correctif de sécurité par défaut qu’il aura. Mais encore une fois, ils ne nous ont pas donné de fichiers d’août ni mis à jour les téléphones, et leur publication habituelle sur la communauté Pixel qui détaillerait une telle mise à jour n’est jamais arrivée. Il se passe quelque chose.

Je sais que personne ne suit votre garçon sur Twitter, mais j’ai souligné hier que les choses semblaient éteintes. La partie la plus étrange d’hier était dans l’après-midi, lorsque Verizon a mis à jour son pages d’assistance pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, suggérant qu’ils recevaient une mise à jour, mais pas une mise à jour d’août. Au lieu de cela, Verizon pense que la ligne Pixel 6 verra une autre Patch de juillet avec une version légèrement mise à jour de SQ3A.220705.003.A3. La version précédente de juillet était SQ3A.220705.003.A1.

Je dois également souligner que Verizon n’a mis à jour aucune de ses autres pages de téléphones Pixel, comme si la gamme Pixel 6 était la seule paire de téléphones à bénéficier de cette petite mise à jour.

Ce n’est pas quelque chose que nous voyons généralement et nous aimerions une explication de la raison pour laquelle Verizon le croit, ainsi que de la raison pour laquelle aucune mise à jour n’est arrivée hier. Il se peut que ce ne soit rien de majeur et que Google dépose des fichiers sur nous aujourd’hui ou il se pourrait également que Google saute le patch d’août en préparation de la sortie d’Android 13.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en saurons plus ou si nous recevons des nouvelles de Google.