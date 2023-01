La maison THE Apprentice 2023 est un manoir de luxe situé dans le célèbre Billionaire’s Row de Londres.

Les concurrents de l’émission BBC One rivalisent tous pour réussir dans les affaires – et leur séjour dans le manoir chic de l’émission leur donne un avant-goût alléchant de la grande vie.

Où est la maison des candidats de The Apprentice ?

Pendant toute la durée de leur passage dans la série, les espoirs de The Apprentice vivent dans un manoir luxueux de 17,5 millions de livres sterling appelé Huxley House.

La maison se trouve sur l’avenue chic The Bishops Avenue à Hampstead, au nord de Londres – surnommée Billionaires ‘Row.

On pense que la pile de luxe de huit lits et neuf salles de bains est la serviette la plus chère utilisée par l’émission à succès de la BBC.

Il est en vente auprès d’agents immobiliers chics Sotheby’s à des acheteurs bien nantis qui peuvent se permettre le prix élevé.





En plus d’être utilisé pour The Apprentice, Huxley House est apparu à la télévision sur Channel 4’s Britain’s Most Cher Houses.

Les agents estiment qu’il en coûte à la BBC 100 000 £ par mois pour louer Huxley House pendant que les espoirs y restent.

À qui appartient la maison The Apprentice ?

On ne sait pas à qui appartient Huxley House, mais Billionaires ‘Row, qui compte 66 manoirs, abrite certaines des personnes les plus riches du monde.

La famille royale saoudienne a vendu dix propriétés le long de la rue pour 73 millions de livres sterling, tandis que le sultan de Brunei y posséderait au moins une maison.

L’ex Heather Mills des Beatles Paul McCartney vivait dans un appartement dans l’une des maisons.





Quelles sont les caractéristiques du manoir The Apprentice ?

Les aspirants commerciaux peuvent se détendre dans un bar bien approvisionné après une grillade de Lord Alan Sugar, alors qu’ils soumissionnent pour son investissement de 250 000 £.

Le manoir possède même son propre spa, avec un bain à remous, un hammam et une piscine.

Il dispose également d’une table de billard, d’une salle de cinéma, d’une salle de sport et d’une salle de réception somptueuse avec des lustres et des vitraux.

Sur Instagram, d’autres détails ont été publiés sur Huxley House.





Le message disait: « Huxley House est une imposante maison à double façade.

« Un style architectural unique inspiré des manoirs des 18e et 19e siècles et une taille et une échelle proportionnées ; tandis qu’à l’intérieur, la maison représente la quintessence de la vie moderne, y compris de vastes suites de spa et de divertissement aux côtés d’éléments de luxe plus traditionnels.