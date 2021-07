Où est la femme de l’homme d’affaires, l’actrice Shilpa Shetty ? Trouver

L’actrice et passionnée de fitness Shilpa Shetty, qui est actuellement considérée comme un juge dans l’émission de téléréalité de danse « Super Dancer 4 », n’aurait pas assisté au tournage de l’émission à Mumbai après que son mari, l’homme d’affaires Raj Kundra a été arrêté lundi soir affaire de pornographie douce.

Shilpa Shetty, qui devait tourner aujourd’hui pour l’émission, ne s’est pas présentée en raison des événements choquants qui se sont déroulés tard hier soir.

Apparemment, l’actrice est actuellement avec sa sœur et sa mère dans leur bungalow basé à Juhu.

Pendant ce temps, la police de Mumbai présentera cet après-midi l’homme d’affaires arrêté Raj Kundra devant un tribunal pour demander sa détention provisoire, ont indiqué des sources officielles.

Dans un geste sensationnel, la police de Mumbai a arrêté Kundra lundi soir pour des accusations présumées de création et de publication de contenu pornographique et de publication via des applications mobiles.

L’annonce de l’action choquante a été faite par le commissaire de police Hemant Nagrale lui-même, sur la base d’un cas enregistré en février.

Depuis lors, Kundra, 46 ans, – un homme d’affaires anglo-indien – était sous le scanner de la Crime Branch-CID avant le mouvement dramatique de la police la nuit dernière.

L’arrestation soudaine a stupéfié Bollywood qui est sous le radar depuis un an avec des sondes de stupéfiants.

Des sources officielles révèlent que les enquêteurs ont récupéré certains éléments incriminants tandis que le rôle d’autres personnes connues et inconnues dans l’ensemble du racket est également en cours d’investigation.

« Une affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Nous avons arrêté Raj Kundra dans cette affaire car il semble être le principal conspirateur », a déclaré Nagrale.

« Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet. Une enquête plus approfondie est en cours », a ajouté le chef de la police.