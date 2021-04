Le McDonalds a fait irruption sur Coronation Street en 1989.

Papa Jim, maman Liz et leurs jumeaux Andy et Steve ont immédiatement impressionné les téléspectateurs et sont rapidement devenus les favoris des fans.

Alors que Steve est dans la série depuis 31 ans, le reste de sa famille s’est effondré et il n’y a plus que lui et ses enfants.

Mais où sont les autres McDonalds et que font-ils jusqu’à présent?

Beverley Callard – Liz McDonald

Les fans de Coronation Street ont été choqués en 2019 lorsque Beverley Callard a annoncé qu’elle quittait le feuilleton.

L’actrice a joué Liz McDonald par intermittence depuis 1989 et allait se retirer dans un scénario dramatique.

Cependant, la pandémie est arrivée et une opération de la hanche que Beverley a subie a mal tourné et elle a dû quitter le spectacle tôt.

Elle allait à l’origine revenir au feuilleton pour un scénario d’adieu, mais cette année, elle a décidé de ne pas le faire et a insisté pour qu’elle en ait fini avec le savon.

Depuis son départ, elle est apparue dans I’m A Celebrity, a réservé une tournée nationale de The Thunder Girls et a fait peau neuve pour prolonger sa carrière d’actrice.

Nicholas Cochrane – Andy McDonald

Le frère jumeau de Steve McDonald qui a échappé à Weatherfield avant que les tueurs en série ne s’installent, Andy était le jumeau le plus silencieux.

L’acteur a été limogé en 1997 après sept ans dans la série avec des patrons disant qu’ils ne pouvaient pas lui proposer d’histoires.

Il vit à Barcelone depuis des années avec l’acteur Nicholas Cochrane qui revient en tant qu’invité en 2000 et 2004.

Sa dernière apparition dans le savon remonte à 2009.

Il a continué à jouer dans deux courts métrages et il a fait une apparition dans le feuilleton rival Doctors.

La plupart du succès de Nicholas est venu sur scène et il se produit régulièrement sur des productions scéniques à travers le Royaume-Uni.

Peu de temps avant que la pandémie n’arrête tout, il jouait dans The Cinder House.

Charlie Lawson – Jim McDonald

Jim McDonald a été joué par l’acteur Charlie Lawson, donc il l’était.

Il était un voleur à main armée, un agresseur domestique et un voyou étrangement populaire – et Liz s’est finalement débarrassé et l’a envoyé faire ses valises.

Cependant, il y a quelques années à peine, il est revenu avec un plan malade pour convaincre Liz que leur petite fille Katie – décédée à la naissance – avait en fait vécu une horrible erreur d’échange de bébé.

Tout cela n’était qu’un mensonge et le comportement ignoble de Jim l’a vu sortir de Weatherfield en boitant après que Liz l’ait jeté au sol devant la tombe de Katie.









L’acteur Charlie a continué à jouer le rôle de John Rebus dans la pièce de théâtre Long Shadows à Édimbourg, mais il a subi un accident vasculaire cérébral lors d’une représentation.

Il a depuis récupéré.

Maintenant, il est mieux connu pour susciter la conversation sur les médias sociaux avec ses opinions – et entrer dans la rangée étrange.