Où est la famille EastEnders de Dot Branning maintenant?

Les MEMBRES de la famille de Dot Branning étaient parmi les personnages les plus charismatiques à honorer Walford avant de repartir à zéro.

Alors que certains reviendront sur la place ce soir pour les funérailles du fidèle EastEnders, qu’ont fait les autres Brannings?

Bbc

Legend Dot Cotton était dans EastEnders depuis 1985[/caption]

Getty

Nans a adoré sa relation turbulente avec son fils Nasty Nick I[/caption]

Coton à pois

Peut-être la plus célèbre de la famille est la matriarche Dot Cotton.

Jouée par June Brown, 94 ans, la travailleuse de la laverie fumeuse à la chaîne était célèbre pour son amitié éternelle avec Ethel et son chien bien-aimé Willie.

L’intrigue de l’euthanasie où elle a aidé Ethel à mourir après son 85e anniversaire était l’une de ses scènes les plus controversées à ce jour.

June a rejoint EastEnders peu après la sortie initiale du programme en 1985.

Les fans ont prospéré grâce à sa relation turbulente avec son fils Nasty Nick qui a fait parler tout le monde.

Cependant, elle a décidé de partir après le manque d’implication de son personnage dans le drame d’Albert Square.





Le 21 février 2020, il a été révélé que June Brown avait quitté EastEnders après avoir refusé la possibilité d’un contrat de retenue.

Elle a déclaré au podcast Distinct Nostalgia de Rani Singh : « Je suis partie, je suis partie pour de bon. Je l’ai envoyée en Irlande où elle restera.

« J’ai inventé un limerick, mais c’est un peu sale, vraiment. J’y suis retourné pour faire une bonne histoire. Hélas et malheureusement, à mon retour, il était parti en fumée.

“J’ai eu une petite partie, une très petite partie. Et ça s’est terminé par un gros pet humide. Hélas et hélas, je n’y retournerai jamais.”

June Brown est décédée à l’âge de 95 ans en avril 2022.

Nick Cotton

Connu pour avoir terrorisé sa vieille maman, Nick, joué par John Altman, restera comme l’un des pires méchants de l’histoire du feuilleton.

Le personnage de John a reçu à juste titre le titre de Nasty Nick après avoir volé et commis des crimes qui l’ont conduit en prison.

La star, 69 ans, a rejoint le casting en 1985 en tant que fils de Dot, Nick, mais l’acteur est maintenant devenu musicien et a sorti un album intitulé Never Too Late To Rock And Roll.

Il a également reçu une distinction de blague du titre Rear Of The Year à partir de 2001.

Tom Coton

Brian a été un succès auprès du public lorsqu’il a rejoint l’émission en tant que père perdu depuis longtemps de Sonia plus tôt cette année.

Le comique a depuis admis qu’il avait rejoint EastEnders en hommage à son père.

Bien qu’il ait déjà refusé le rôle à deux reprises en 2012, Conley voulait se joindre à la mémoire de son père.

Il a déclaré: «Comme vous pouvez l’imaginer, être un Londonien et faire maintenant partie d’EastEnders est un moment tellement incroyable pour moi.

“Je sais avec certitude que mon père regarde d’en haut et dit ‘Bravo mon fils !’ car c’était toujours son programme préféré.

“Donc, à bien des égards, c’est vraiment un honneur de faire partie d’un spectacle aussi emblématique et de travailler avec une équipe incroyablement talentueuse devant et hors caméra.”

Coton pointillé

La fille de Nasty Nick, Dotty, a rejoint EastEnders en 2008 et est actuellement jouée par Milly Zero.

Elle joue l’adolescente gênante depuis 2019.

Milly n’a cependant pas été la première à jouer le rôle.

La star originale de Dotty, interprétée par Molly Conlin de 2008 à 2010, aurait été très contrariée de ne pas avoir été invitée à reprendre le rôle, et Milly a remporté le rôle à la place.

Milly Zero quittera le feuilleton dans les scènes à venir.

Polycopié

Dot et son fils Nick étaient tout à fait le double acte[/caption]