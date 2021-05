Où est la famille Duckworth de Coronation Street maintenant? De la mort tragique à la honte du viol

Il est difficile de penser aux icônes de Coronation Street et de ne pas penser à la famille Duckworth.

Ils ont été des piliers sur les pavés pendant des décennies avec des générations de téléspectateurs tombant amoureux de Jack et Vera.

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici

Mais il y avait plus dans les Duckworth que le couple emblématique.

Il y avait leur fils pervers Terry et leur petit-fils Tommy qui étaient vendus sous eux.

Mais où sont-ils tous maintenant? Nous jetons un coup d’oeil….

Jack et Vera Duckworth

Caractéristiques de Rex

Jack et Vera étaient le roi et la reine des pavés[/caption]

Le couple par excellence de Coronation Street est devenu une icône au moment où ils ont foulé les pavés en 1973.

Ils sont restés fidèles jusqu’à ce que les acteurs Bill Tarmey et Liz Dawn décident de démissionner.

Liz est partie la première en 2008 dans une scène déchirante qui a vu Vera décéder tranquillement dans son salon avec son mari Jack à ses côtés.

L’actrice Liz est revenue plus tard en 2010 en tant que vision de Vera pour les dernières scènes de Bill en tant que Jack.

Caractéristiques de Rex

Les piliers sont malheureusement morts après avoir quitté le savon[/caption]

Jack est décédé d’un cancer dans la même pièce que Vera, hallucinant qu’il dansait avec elle une dernière fois.

Dans la vraie vie, les deux stars sont malheureusement décédées après avoir quitté les pavés.

Bill est décédé en 2012 à Tenerife, tandis que Liz est décédée en 2017 après une longue bataille contre la MPOC.

Le savon a laissé le célèbre revêtement de Jack et Vera sur leur maison en hommage aux légendes.

Terry Duckworth

Rex

Nigel a joué Terry jusqu’en 2012[/caption]

Nigel Pavario a joué le doublon de Terry Duckworth dans Corrie de 1983 à 2012.

L’un des plus grands méchants de la série avec des histoires déchirantes comme vendre son bébé Tommy, arnaquer ses parents à court d’argent pour faire don d’un rein avant de refuser et de faire un coureur avec l’argent et de tuer par inadvertance Judy Mallett.

En plus de jouer Terry, Nigel a joué des rôles dans 24 Hour Party People et Hetty Wainwright Investigates.

Depuis qu’il a quitté le feuilleton, Nigel est devenu une sorte d’universitaire.

Il a étudié pour son diplôme de premier cycle en histoire militaire contemporaine et internationale à l’Université de Salford.

Il a ensuite obtenu une maîtrise en sciences sociales et en économie à l’Université du Pays de Galles à Aberystwyth.

Nigel travaille maintenant comme journaliste – parfois même interviewant ses anciennes co-stars pour des histoires.

Tommy Duckworth

ITV

Tommy a été joué par l’acteur disgracié Chris Fountain[/caption]

Tommy était le dernier Duckworth à apparaître sur Coronation Street.

Il était le fils vendu par papa Terry comme un enfant, mais il a ensuite retrouvé ses grands-parents Jack et Vera.

Le mécanicien était joué par Chris Fountain jusqu’à ce qu’il soit limogé en 2013.









Chris a été limogé de Coronation Street en 2013 après que The Sun l’ait révélé comme un rappeur masqué qui s’était vanté d’avoir violé une femme dans une vidéo YouTube écœurante sous le couvert de son alter-ego The Phantom.

Il a dit que les vidéos avaient été tournées un an auparavant alors qu’il avait «expérimenté» la musique.

À l’époque, l’acteur s’est excusé en disant qu’il avait «profondément honte des paroles» et «regrettait» son comportement.

En 2016, Chris a fait son retour dans le showbiz avec un passage en tant que strip-teaseuse dans la pièce de théâtre The Full Monty avant de décrocher un petit rôle dans Girlfriends de Kay Mellor en 2018.