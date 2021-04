La famille Barton était l’une des plus populaires d’Emmerdale auprès des fans, mais des années d’intrigues dramatiques les ont vus décimées.

Maintenant que la matriarche Moira est le seul original restant aux côtés des fils Matty et Isaac, les fans se demandent ce qui est arrivé au clan agricole.

La famille Barton s’est rapidement agrandie – puis décimée dans le savon[/caption]

Avec la plupart des réunions à l’écran en famille, les choses hors écran ont été beaucoup plus variées.

Mais où sont-ils tous maintenant?

Adam Thomas (Adam Barton, 2009 – 2018)

Adam Barton a eu des moments difficiles à Emmerdale.

Il a découvert que son père n’était pas son père et que son oncle était en fait son père, il s’est retrouvé en prison – deux fois -, après avoir été libéré de prison par une évasion bâclée avant de s’enfuir à l’étranger pour échapper aux accusations de meurtre après avoir pris le rap pour le meurtre de sa mère. de sa tante.

Et il a ruiné son mariage avec Victoria Sugden avant de partir comme passager clandestin sur un bateau.

Hors écran, Adam – Thomas, pas Barton – a eu une carrière variée depuis qu’il a quitté le feuilleton.

Il a joué dans I’m A Celebrity, a animé l’émission dérivée, a été dans l’émission Pitching In de la BBC, est apparu dans Nativity! The Musical et a travaillé comme promoteur immobilier, agent immobilier et a ouvert son propre bar et restaurant.

Il est également apparu dans les Mancs d’ITV à Mumbai avec ses frères Ryan et Scott.

James Thornton (John Barton, 2009 – 2012)

L’acteur James est apparu dans Stella après avoir quitté le savon[/caption]

Le gros fermier a eu une vie idéale pendant peut-être un mois après son arrivée au village avec sa femme et ses enfants.

L’épouse Moira l’a trompé avec le badboy du village, ils se sont séparés, ils se sont réunis plus tard, puis il s’est séparé lorsque sa voiture a franchi une falaise, la laissant dévastée – mais aussi facilement libre d’être avec Cain Dingle.

Depuis qu’il a quitté le feuilleton, James a joué dans la sitcom Stella.

Et il a raconté le documentaire controversé de Channel 5 Benefits By the Sea: Jaywick en 2016.

Sophie Powles (Holly Barton, 2009 – 2016)

Sophie travaille maintenant comme artiste VO[/caption]

Holly Barton était la prunelle des yeux de ses parents – jusqu’à ce qu’elle devienne de toute façon une héroïnomane.

Adolescente en colère, Holly est rapidement tombée dans une mauvaise foule avant de se tourner vers la drogue et de mourir au lit à la maison.

Sa mère Moira l’a trouvée dans certaines des scènes les plus bouleversantes et les plus puissantes de l’histoire du feuilleton.

Depuis son départ de l’actrice de feuilleton, Sophie a joué dans une variété de pièces de théâtre, de films et de travail en tant qu’artiste voix off.

Gillian Kearney (Emma Barton, 2015 – 2017)

Gillian s’est tournée vers la réalisation depuis qu’elle a quitté le savon[/caption]

L’infirmière n’était pas le plus stable des membres de la famille Barton après avoir été retrouvée par son fils Finn des années après avoir abandonné sa famille.

Au début, elle semblait aller bien – un peu bizarre peut-être – mais ensuite les choses ont pris un tournant.

Emma a plongé dans le lac fou et a commencé à essayer d’assassiner des gens à gauche, à droite et au centre.

Elle a finalement pris un vrai piqué d’un viaduc avec la permission de Moira Barton et c’était tout.

Gillian s’est ensuite tournée vers la réalisation et en 2019, elle a réalisé le drame de prison pour femmes Clink.

Elle a également signé pour jouer Mum dans The Naughty Boys qui sortira en 2022.

Bill Ward (James Barton, 2013 – 2016)

Bill a travaillé comme chauffeur-livreur Tesco[/caption]

Bill était surtout connu du public sous le nom de Charlie Stubbs dans Coronation Street – l’homme qui a été assassiné par Tracy Barlow.

Emmerdale a changé tout cela et James Barton était aimé des fans – et de son ex-femme Emma.

Elle était si ravie qu’elle a fait sa meilleure impression de Kathy Bates et l’a mis à mort.

Elle l’a poussé d’un pont sur une voiture et il est décédé plus tard à l’hôpital des suites de ses blessures.

Depuis son départ, Bill a joué dans After Life avec Ricky Gervais, Everybody’s Talking About Jamie du West End, en tournée au Glee Club et dans le film To A Cinder.

Bien que depuis la pandémie, il enseigne également la photographie et travaille à temps partiel en tant que chauffeur-livreur Tesco pour empêcher le loup d’entrer.

Joe Gill (Finn Barton, 2013 – 2017)

Joe Gill a continué à jouer dans The Full Monty Stage Tour[/caption]

Finn Barton était le frère gentil et intelligent du clan.

Il a eu une aventure avec Aaron Dingle, une brève liaison avec Kasim et une amitié affectueuse avec Val Pollard.

Mais il a finalement été abattu – par sa propre mère, naturellement – et tué, laissant ses amis et sa famille en déclin, complètement dévastés.

L’acteur Joe est devenu une star sur scène.

Il est apparu dans la pièce de théâtre The Full Monty, le court métrage The Rest is Flowers et a lu des livres en ligne pour le public.

Mike Parr (Ross Barton, 2013 – 2018)

Ross Barton a commencé sa vie sur Emmerdale en tant que méchant – mais est rapidement devenu un favori des fans et a été principalement racheté.

Mike a révélé comment il avait voulu quitter Emmerdale à l’origine un an auparavant, mais il était convaincu de rester par le complot d’attaque à l’acide.

L’histoire controversée l’a vu tomber amoureux de l’héritière multimillionnaire récemment blessée au cerveau Rebecca White après que sa famille ait été tuée dans un accident de voiture par son neveu tueur en série Lachlan White. Vraiment, une histoire aussi vieille que le temps.

Après avoir quitté, Mike a utilisé sa double nationalité pour déménager en Amérique dans une tentative de percer Hollywood.

Il a travaillé sur le court métrage The Eighty Fourth, le drame Bulletproof, Mister Mayfair et Our Home.

Plus récemment, il a plaisanté en disant qu’il envisageait de devenir une star du porno après qu’une société de divertissement pour adultes lui ait offert un contrat lucratif.

Anthony Quinlan (Pete Barton, 2013-2020)

Anthony Quinlan est maintenant un PT qualifié[/caption]

L’acteur a joué le gentil dans la famille et a eu le rare honneur de ne pas être brutalement assassiné pour sa sortie.

Au lieu de cela, Pete décida qu’il en avait assez de vivre dans un village qui faisait de Midsomer un havre de paix et partit, s’éloignant tranquillement pour une nouvelle vie.

L’acteur Anthony a ensuite joué dans quelques courts métrages, dont Lead Belly et Asphyxiate.





En plus de continuer à jouer, il a stupéfié les fans avec sa transformation corporelle.

PT diplômé, il est également entraîneur Crossfit Level One, l’acteur s’est transformé en mannequin de fitness pendant son temps libre.