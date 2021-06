Où est la famille Baldwin de Coronation Street maintenant ? De Dancing on Ice aux horribles accidents

Les Baldwin de CORONATION Street étaient l’une des familles les plus emblématiques des pavés avec une série d’histoires explosives.

Les Baldwin ont fait sensation en 1976 lorsqu’ils sont arrivés en force dans la célèbre rue.

Lisez notre blog en direct sur les spoilers de savon pour plus de nouvelles et de potins…

Journaux Times Ltd

Les Baldwin étaient l’une des familles les plus emblématiques des pavés[/caption]

La famille a saisi la nation avec une série d’histoires dramatiques, des affaires torrides aux relations incestueuses.

Bien que la plupart des Baldwin aient quitté le feuilleton ITV au milieu des années 2000, ils ont laissé une impression durable.

De Dancing on Ice, des romans policiers, des accidents d’horreur et des morts tragiques – nous examinons où ils en sont maintenant.

Danny Baldwin (Bradley Walsh)

Caractéristiques de Rex

Bradley Walsh a joué le chappy effronté Danny Baldwin[/caption]

Bradley Walsh est apparu sur Corrie de 2004 à 2006, jouant le flamboyant Danny Baldwin.

Danny est le fils de Mike Baldwin et de Viv Baldwin. Cependant, il croyait que le frère de Mike, Harry, était son père jusqu’à la mort de Harry.

Il a épousé sa première femme Carol en 1979 et ils ont eu un fils appelé Jamie en 1980.

Danny a ensuite été rejoint par son partenaire Frankie, qui était auparavant la baby-sitter de Jamie et avec qui il avait une liaison.

News Group Newspapers Ltd

Il a épousé Frankie qui parle franchement[/caption]

Danny est arrivé à Weatherfield pour aider Mike avec Underworld -Danny a eu une brève aventure avec Sunita et peu de temps après a commencé une liaison avec Leanne Battersby, qui sortait avec Jamie.

Avant de divertir les fans de Corrie, Bradley a effectué son premier passage en présentant la loterie nationale sur BBC One en 1994 comme son premier travail à la télévision et a pris la relève en tant qu’hôte du populaire Wheel Of Fortune en 1997.

Bradley est sur la boîte depuis des années en tant que présentateur du populaire jeu télévisé ITV The Chase.

La légende de la télévision – qui a également honoré l’univers de Doctor Who et le drame policier Law & Order: UK – est estimée à 6,45 millions de livres sterling.

ITV

Bradley est surtout apprécié pour son émission de jeu populaire The Chase sur ITV[/caption]

Il a également apprécié des apparitions dans Night And Day, The Spa et SunTrap.

Aux côtés de son fils, Barney, il a joué dans Bradley Walsh & Son: Breaking Dad sur ITV, qui est maintenant de retour sur nos écrans alors que l’émission ITV se répète.

Mike Baldwin (Johnny Briggs)

Rex

Johnny Briggs a joué l’homme d’affaires bruyant Mike Baldwin[/caption]

Johnny Briggs a joué l’homme d’affaires bruyant Mike Baldwin, qui a eu sa juste part de drame.

Le triangle amoureux emblématique de Coronation Street avait pris fin – avec Deirdre Barlow abandonnant son amant Mike Baldwin et restant avec son mari Ken.

Le scénario avait saisi la nation, y compris la reine, pendant des semaines en 1983, avec 21 millions de téléspectateurs à l’écoute pour le point culminant.

Johnny est apparu dans 2 348 épisodes de Corrie de 1976 à 2006, lorsque son contrat de 200 000 £ par an n’a pas été renouvelé.

Polycopié

Il était au centre de nombreux scénarios explosifs[/caption]

Sa carrière Corrie a pris fin en 2006 lorsque Mike est décédé dans les bras de son rival de longue date Ken. Il a ensuite joué dans Marple et Holby City d’Agatha Christie. Il est apparu pour la dernière fois en jouant un fantôme dans une émission caritative spéciale de Corrie en 2012.

Il a également joué aux côtés de Tina O’Brien de Corrie dans une production panto de Cendrillon en 2007.

Johnny est malheureusement décédé en mars, à l’âge de 85 ans, à son domicile de Portishead, Somerset.

Un communiqué au nom de ses six enfants a déclaré : « C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père. Il est décédé paisiblement ce matin des suites d’une longue maladie, avec sa famille à ses côtés.

Pennsylvanie

Mike a reçu un MBE en 2006[/caption]

Au cours de ses trois décennies sur le feuilleton ITV, Mike s’est marié quatre fois, a eu 25 petites amies, sept affaires et trois enfants illégitimes.

Il a reçu un MBE en 2006 et un gong pour l’ensemble de sa carrière aux British Soap Awards.

Linda Baldwin (Jacqueline Pirie)

PA : Association de presse

Jacqueline Pirie a joué le fauteur de troubles Linda Baldwin[/caption]

Linda Baldwin, jouée par Jacqueline Pirie, s’est lancée dans une liaison racée avec Mike.

Le couple s’est ensuite marié, mais leur mariage a été un désastre, les manières sournoises et l’infidélité de Linda ont laissé le partenariat en lambeaux.

Linda a quitté le feuilleton en 2001, se dirigeant vers l’Irlande pour commencer une nouvelle vie avec son nouveau fiancé.

Hors écran, Jacqueline avait trouvé l’amour avec Simon Chadwick et avait noué le lien la même année où elle avait quitté la série.

Alamy

Elle est maintenant écrivain et a créé sa propre école d’art dramatique[/caption]

Elle a ensuite accueilli ses deux enfants, son fils Jamie et sa fille Alexandra, et a déménagé au Canada.

Jacqueline, 45 ans, a changé de carrière dans les années 90 pour devenir enseignante et a ouvert sa propre école d’art dramatique appelée Jacqueline Chadwick Academy of Performing Arts.

Elle a également écrit un roman policier In The Still en 2017, admettant que c’était une « évidence » de rédiger le livre.

Jacqueline a déclaré à Daily Record : « Se tourner vers l’écriture était une évidence. D’aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours efforcé d’écrire entre les rôles d’acteur et même pendant les pauses entre les scènes.

Warren Baldwin (Danny Jeune)

ITV

Danny Young a joué Warren Baldwin dans le feuilleton ITV[/caption]

L’acteur Danny Young a joué l’effronté Warren Baldwin en suivant les traces de son père Danny.

Il est sorti avec la co-star Nikki Sanderson à l’écran et quatre ans après son existence en 2015.

Warren, 34 ans, a participé à Dancing on Ice en 2010 avec le patineur professionnel Frankie Poultney.

Il est arrivé cinquième de la compétition et a été éliminé pendant la semaine des accessoires après avoir laissé tomber son chapeau.

Hors écran, il est sorti avec la patineuse professionnelle Brianne Delcourt, mais cela s’est éteint dans les mois qui ont suivi le spectacle.

Il a également eu une brève relation amoureuse avec Chloe Madeley entre 2013 et 2014, nouant des liens autour de leur amour du fitness.

Il est devenu célèbre pour la première fois dans la série Kerching de CBBC ! en 2003 et a remporté le prix du meilleur jeune acteur dans la catégorie dramatique pour son rôle dans Out of Control l’année précédente.

Danny a depuis créé une école de théâtre pour les jeunes dans sa ville natale d’Essex.

Alma Halliwell (Amanda Barrie)

Télévision de Grenade

Amanda Barrie a joué le favori du savon Alma Halliwell[/caption]

L’actrice Amanda Barrie a joué la favorite du feuilleton Alma Halliwell, faisant sa première apparition au début des années 80.

Elle a laissé les téléspectateurs dans des flots de larmes alors que sa bataille contre le cancer du col de l’utérus prenait fin en 2001.

Elle a figuré dans des intrigues très médiatisées telles qu’un mariage problématique avec le personnage de longue date Mike, un enlèvement et un siège de supermarché.

Amanda est restée sur notre écran en jouant un rôle de camée dans Holby City de BBC One.

Elle a également fait des apparitions dans Celebrity Big Brother et Hells Kitchen.

Dans son autobiographie, Amanda s’est identifiée comme bisexuelle et a eu une romance à long terme avec la star de Crossroads Heather Chasen.

En 2014, elle s’est mariée avec sa compagne Hilary Bonner et vit entre Somerset et Londres.

En 2019, Amanda a été secouée après avoir subi un choc électrique lorsque le fusible a sauté dans son appartement londonien.

S’adressant au Sunday Mirror, elle a déclaré: «J’étais dans mon appartement à Londres et l’électricité s’est déclenchée. Je suis allé le mettre, je touchais une lampe derrière. J’ai été épinglé par les deux bras au mur par l’électricité qui me traversait.

Jamie Baldwin (Colline Rupert)

Caractéristiques de Rex

Rupert Hill a joué Jamie Baldwin jusqu’à sa sortie en 2011[/caption]

L’acteur Rupert Hill a laissé les téléspectateurs stupéfaits alors qu’il s’embarquait dans une liaison illicite avec sa belle-mère Frankie.

Après sept ans sur le feuilleton, il est sorti en 2011 après que l’affaire a été révélée.

Il a épousé sa petite amie à l’écran Corrie, Jenny Platt, qui a joué Violet Wilson et partage deux filles ensemble.

Rupert, qui a changé de carrière pour devenir chauffeur de taxi, a décroché des rôles plus petits dans The Bill et Hollyoaks après avoir quitté la série.

ITV

Il a épousé sa petite amie à l’écran Jenny Platt dans la vraie vie[/caption]

Le gars de Manchester possède également plusieurs pubs dans le nord de l’Angleterre et a repris le restaurant du Royal Exchange Theatre en 2017.

Rupert a continué à honorer la scène, apparaissant et dirigeant sa production de The Full Monty en 2019.

S’adressant à Frankly My Dear, Rupert a déclaré: « Les gars qui se déshabillent à la fin ressemblent à un geste de défi et la foule se déchaîne! »

Frankie Baldwin (Debra Stephenson)

ITV

Debra Stephenson a joué Frankie[/caption]

L’actrice Debra Stephenson a joué Frankie Baldwin, elle a suivi son mari Danny sur les pavés dans le but de le reconquérir après avoir eu une liaison.

Le personnage fougueux a choqué les téléspectateurs lorsqu’elle a eu une liaison avec son beau-fils Jamie – entraînant sa sortie de la série en 2006.

Frankie s’est rendu dans l’Essex pour commencer une nouvelle vie après que Danny ait été incapable de lui pardonner ses manières adultères.

Debra, 48 ans, a depuis joué dans des émissions de télévision comme Waterloo Road, My Mad Fat Diary et Holby City.

PA : Association de presse

Elle est apparue dans divers rôles après sa sortie[/caption]





Elle s’est également essayée à plusieurs émissions de téléréalité de célébrités, dont Battlechefs et Let’s Dance for Sport Relief.

Debra a continué à se faire un nom avec ses impressions – apparaissant dans des émissions comme The Impressions Show with Culshaw and Stephenson et The Imitation Game.

Debra est mariée au constructeur James Duffield et partage deux enfants, Max, 17 ans, et Zoe, 13 ans.