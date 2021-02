Le peuple de Bush d’Alaska est devenu célèbre au fur et à mesure que sa vie était documentée dans l’émission de télé-réalité de Discovery.

Il a été annoncé le 8 février 2021 que le patriarche de la famille Billy Brown est décédé après avoir subi une crise.

Qui fait partie de la distribution d’Alaskan Bush People?

Le casting du peuple Bush d’Alaska inclus Billy Brown, 66 ans, sa femme Suis-je, 55 ans, et leurs sept enfants.

Les enfants Brown comprennent Matt, 36 ans, Bam Bam, 34 ans, Bear, 31 ans, Gabe, 29 ans, Noah, 26 ans, Bird, 24 ans et Rain, 16 ans.

L’épouse de Noah, Rhain Alicia, et l’épouse de Gabe, Raquelle Rose Pantilla, font également partie du casting.

Rhain et Noah ont un fils ensemble, Elijah Connor Brown.

Le chien de la famille M. Cupcake, un Tervuren belge, est l’un des derniers membres de la distribution.

Que font-ils maintenant?

Ami a reçu un diagnostic de cancer du poumon agressif – et n’a eu que 3% de chances de survie.

La La famille Brown a déménagé à Washington état après le diagnostic d’Ami, afin qu’ils puissent être plus proches de Los Angeles pour un traitement.

Ils ont acheté une propriété de 435 acres dans les montagnes North Cascade et y vivent depuis.

Ami a depuis récupéré miraculeusement de son cancer, et est en rémission.

Bear et Raiven Adams se sont fiancés pendant deux semaines – mais plus tard annulé leur mariage.

Raiven a déposé une ordonnance restrictive contre son ancien fiancé plus tôt cette année, alors qu’elle était enceinte de leur fils.

Le duo est maintenant dans une bataille pour la garde de leur fils, River.

Matt, qui était auparavant dans l’émission, a terminé six mois de réadaptation l’année dernière.

Il mène maintenant une vie tranquille et parle ouvertement de sa sobriété sur les réseaux sociaux.

Billy et Bam Bam sont allés en prison pour avoir menti sur le dividende du fonds permanent applications.

Le duo père-fils a plaidé coupable à un chef d’accusation de falsification non jurée au deuxième degré.

Ils doivent rembourser les dividendes et accepter de ne plus jamais en recevoir dans le cadre d’un accord de plaidoyer.

Billy et Bam Bam ont également reçu l’ordre de compléter 40 heures de travaux communautaires pour l’accusation de délit.

Le 8 février, il a été annoncé que Billy Brown est décédé d’une crise.

Bear Brown, le fils de Billy, a confirmé la mort de son père dans une publication Instagram.

« Nous sommes navrés d’annoncer que notre bien-aimé patriarche Billy Brown est décédé la nuit dernière après avoir souffert d’une crise », a déclaré Bear Brow sur un post Instagram.

«Il était notre meilleur ami – un père, un grand-père et un mari merveilleux et aimant et il nous manquera beaucoup. Il a vécu sa vie à ses conditions, hors réseau et hors de la terre et nous a appris à vivre comme ça aussi.

Qu’est-il arrivé à leurs maisons?

Un épisode récent de la Peuple de Bush d’Alaska séries montre comment la famille a déclenché un «incendie massif» afin de construire leur maison à Washington, car le sol était gelé.

La L’empire immobilier de 1,6 million de dollars de Brown a depuis été perdu dans un incendie de forêt.

La famille a mis en vente sa célèbre maison de Hoonah, en Alaska, sur Zillow l’automne dernier pour 795 000 $.

Répertoriée par Alaskan Realty, la maison est décrite comme « une grande parcelle riveraine dans le Panhandle de Alaska.

La maison était toujours répertoriée comme disponible mardi.

Quelle est la valeur nette de la famille?

On estime que la famille vaut 60 millions de dollars.

Billy à lui seul vaut 6 millions de dollars – et est payé environ un demi-million de dollars pour l’émission, selon les rapports.

Pendant ce temps, les enfants seraient chacun payés de 40 000 $ à 60 000 $ chacun.