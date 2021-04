LE DUC d’Édimbourg obtiendra son dernier souhait d’un petit enterrement militaire «sans chichi», avec seulement 30 personnes en deuil au service de Windsor, au lieu d’un enterrement d’État.

Les funérailles du prince Philip auront lieu le samedi 17 avril 2021 et se termineront par la dépose du corps du duc dans le caveau royal de la chapelle St George.

Lisez notre blog funéraire du prince Philip en direct pour les dernières mises à jour

Le duc d’Édimbourg recevra des funérailles militaires, avec un service privé tenu à la chapelle St George à Windsor

Où est la chapelle St George?

La chapelle St George est située sur le terrain du château de Windsor – où la reine et le prince Philip vivent la plupart de l’année.

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles y ont eu leur bénédiction télévisée en 2005, alors qu’il offre au couple un lieu plus discret que l’abbaye de Westminster – où le prince William et Kate Middleton se sont mariés.

La chapelle St George peut accueillir 800 personnes, tandis que l’abbaye peut accueillir 2 000 personnes.

Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle a également eu lieu à la chapelle St George en 2018.

Un autre mariage royal a suivi peu de temps après, celui de la princesse Eugénie et de Jack Brooksbank en 2019.

Quel âge a la chapelle St George?

La chapelle de style gothique est située dans le quartier inférieur du château de Windsor.

La chapelle du château Saint-Georges a été fondée au XIVe siècle par le roi Édouard III, en 1475.

Il a été achevé en 1511 et a été le lieu de nombreux services royaux, y compris des mariages et des enterrements.

L’église a été le théâtre de nombreux services royaux

Pouvez-vous vous marier à la chapelle St George?

Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’être royal pour se marier à St George’s, nous craignons qu’il n’y ait une liste très limitée de personnes qui peuvent s’y marier.

La chapelle est à la fois un Royal Particulier, ce qui signifie qu’elle est gouvernée par le monarque et une chapelle de l’Ordre de la Jarretière.

Contrairement aux églises paroissiales, n’importe qui peut demander à s’y marier.

Parmi ceux qui PEUVENT se marier à l’église, il y a des chevaliers, des résidents du château de Windsor et des résidents du College of St George – et la famille royale, bien sûr.

Quels autres services y sont organisés?

La chapelle St George est une église en activité et a des services quotidiens.

Il est ouvert tous les jours mais il est fermé aux visiteurs le dimanche car les services ont lieu toute la journée.

L’église ferme également plus tôt que le reste du château afin de préparer le service du soir.

La chapelle St George est ouverte au public et les fidèles sont invités à assister aux offices.