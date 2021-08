Où est la Biélorussie et est-elle dans l’UE ?

Le BÉLARUS a des liens politiques et économiques plus étroits avec la Russie que n’importe quelle autre ancienne république soviétique, selon la CIA.

Elle a un gouvernement autoritaire dirigé par « le dernier dictateur d’Europe », Alexandre Loukachenko, qui règne d’une main de fer.

Où est la Biélorussie ?

La Biélorussie est un pays enclavé d’Europe de l’Est.

Il est bordé par la Russie, l’Ukraine, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie

La Biélorussie est-elle dans l’UE?

La Biélorussie ne fait pas partie de l’Union européenne (UE).

Le bloc est une union politique et économique, composée de 27 États membres.

Il exploite un marché intérieur (ou unique) qui permet la libre circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes entre les États membres.

Les pays de l’UE sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République de Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Suède.

La Biélorussie est un pays enclavé d’Europe orientale, bordé par la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, la Russie et l’Ukraine.

La Biélorussie est-elle une dictature ?

La Biélorussie a un gouvernement autoritaire dominé par son actuel – et unique – président, Alexandre Loukachenko.

Le leader est souvent qualifié de « dernier dictateur d’Europe », car il a dirigé l’ex-nation soviétique de 10 millions d’habitants d’une main de fer pendant un quart de siècle.

Depuis son élection en juillet 1994 en tant que premier et unique président du pays directement élu, Loukachenko n’a cessé de consolider son pouvoir par des moyens autoritaires et un système économique centralisé.

La CIA a déclaré : « Les restrictions gouvernementales aux libertés politiques et civiles, à la liberté d’expression et de la presse, à la réunion pacifique et à la religion sont restées en place. »

Il a « maintenu son emprise sur le pouvoir grâce à une police secrète et à la violence d’État » pour écraser la dissidence, dit un Blog du ministère du gouvernement de la LSE.

La Biélorussie « n’est pas étrangère aux élections truquées sous le régime autoritaire de Loukachenko », ajoute-t-il.

Actuellement, une sprinteuse olympique biélorusse est protégée par la police de Tokyo après avoir affirmé que ses entraîneurs la forçaient à retourner dans une dictature.

Krystsina Tsimanouskaya devait participer au 200 m féminin lundi – mais a plutôt été emmenée à l’aéroport international de Haneda.

Des responsables auraient emmené la sprinteuse de 24 ans à l’aéroport de Tokyo pour tenter de la forcer à rentrer chez elle aujourd’hui – après qu’elle ait publiquement critiqué ses entraîneurs sur les réseaux sociaux.

Relations de l’UE avec la Biélorussie

Depuis octobre 2020, le L’UE a progressivement imposé des restrictions contre la Biélorussie.

Il affirme que ces mesures ont été adoptées en réponse à la nature frauduleuse des élections présidentielles d’août 2020 en Biélorussie.

Aussi, « elles ont été imposées à la lumière de l’intimidation et de la répression violente de manifestants pacifiques, de membres de l’opposition et de journalistes ».

Il a ajouté: « L’UE ne reconnaît pas les résultats des élections en Biélorussie, les condamnant comme ni libres, ni justes. ».

Le bloc a imposé des sanctions contre 90 personnes, dont le président biélorusse, Alexandre Loukachenko et son fils et conseiller à la sécurité nationale, Viktor Loukachenko.

Ils « ont été identifiés comme responsables de répression et d’intimidation contre des manifestants pacifiques, des membres de l’opposition et des journalistes à la suite de l’élection présidentielle de 2020 en Biélorussie, ainsi que pour une mauvaise conduite du processus électoral », a déclaré l’UE.

Comment s’appelait la Biélorussie avant et quand est-elle devenue indépendante ?

La Biélorussie était auparavant connue sous le nom de Biélorussie ou Biélorussie.

En 1919, la République socialiste soviétique de Biélorussie (RSSS) a été créée.

Bien que déclaré État communiste souverain, il a en fait rejoint l’Union soviétique trois ans plus tard.

Puis, le 19 septembre 1991, la République socialiste soviétique de Biélorussie a déclaré aux Nations Unies qu’elle avait changé son nom en Biélorussie.

Le nom de l’État a été adopté – la République de Biélorussie. Il est bordé par la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Russie et l’Ukraine.

Cependant, lors des soulèvements de 2020 contre le président Loukachenko, le pays enclavé d’Europe de l’Est a été désigné par un nom différent.

Aux Pays-Bas, les médias ont publié des articles sur les manifestations en « Wit-Rusland », qui se traduit directement du néerlandais en « White-Russia », explique Euronews.

Certains autres pays, dont l’Allemagne, ont également omis de l’appeler Biélorussie.

Euronews a déclaré que le ministère néerlandais des Affaires étrangères considérait à la fois la Biélorussie et Wit-Rusland comme « le même pays ».

Les Pays-Bas écrivent la Biélorussie sur des documents officiels, tels que des traités, mais Wis-Rusland reste également utilisé car « la plupart des Néerlandais connaissent mieux Wit-Rusland que la Biélorussie », a déclaré un porte-parole.

Le ministère biélorusse des Affaires étrangères a tweeté aux organisations internationales – y compris le Conseil de l’Europe – insistant sur le fait qu’elles utilisent la Biélorussie.

Loukachenko a tristement revendiqué la victoire aux élections d’août 2020, déclenchant des troubles civils généralisés – qui ont conduit à une panne totale d’Internet et à une brutalité policière choquante.

Lorsque des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour s’opposer à son régime oppressif, l’État a réagi avec une violence extrême.

Les forces de sécurité biélorusses ont détenu arbitrairement des milliers de personnes et en ont systématiquement soumis des centaines à la torture et à d’autres mauvais traitements, Human Rights Watch mentionné.

Mais, dit le blog LSE, cela n’a pas complètement réprimé les efforts en faveur de la démocratie, et « le soutien de Loukachenko de la part de l’élite dirigeante diminue également ».





Quelle est la religion principale en Biélorussie ?

L’orthodoxie est la principale religion du Bélarus, avec des fidèles fréquentant plus de 1 000 églises orthodoxes.

Au total, 25 confessions religieuses sont enregistrées en Biélorussie, selon le Fondation Jamestown.

Les religions non orthodoxes dans le pays comprennent les catholiques, les protestants, le judaïsme et l’islam