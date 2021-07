Où est Karen Matthews maintenant ? – Le soleil

KAREN MATTHEWS a été surnommée « la pire maman de Grande-Bretagne » après avoir joué un rôle dans l’enlèvement de sa fille de neuf ans Shannon en 2008.

La mère de sept enfants a été condamnée à huit ans de prison, mais n’a purgé que la moitié de sa peine et a été libérée de prison en 2012.

Karen Matthews a été révélée comme étant impliquée dans la disparition de sa fille Shannon Crédit : Getty Images

Où est Karen Matthews maintenant ?

La maman détestée – qui a reçu une nouvelle identité à sa libération – a été repérée en décembre 2020 en train de chasser à plat avec son fiancé pédophile, Paul Saunders.

Matthews a été transféré dans le sud de l’Angleterre après avoir quitté la prison.

Elle a reçu un nouveau nom, mais a affirmé que son passé l’empêchait de trouver un emploi et qu’elle devait survivre avec 25 £ par semaine.

Matthews s’est plaint en 2016 : « Je n’ai même pas de crédit sur mon téléphone ».

Cependant, un an plus tard, Matthews a été photographiée en train de travailler dans un magasin de charité le lendemain de la diffusion du premier épisode du drame de la BBC en 2017, The Moorside, puis en train de faire du shopping avant de rencontrer son groupe biblique pour prendre un café.

L’ancienne nettoyeuse d’usine veut que la chirurgie plastique l’empêche de se faire harceler dans la rue.

La mère en disgrâce maintient toujours son innocence et a été bombardée de menaces de mort depuis la diffusion du drame de la BBC.

Shannon est maintenant adulte et n’aurait aucun contact avec sa mère. Une source a déclaré que Karen avait pris des cours d’éducation parentale en prison au cas où elle aurait d’autres enfants, malgré le fait que ses sept enfants lui aient été enlevés lorsqu’elle a été arrêtée pour l’enlèvement. On pense également qu’elle est accro aux cartes à gratter dans l’espoir de devenir riche rapidement, en utilisant ses aides d’État pour financer l’habitude de jouer. Pourquoi a-t-elle kidnappé sa fille Shannon ? Karen sortait avec le neveu du complice de kidnapping Michael Donovan Craig Meehan à l’époque et le couple a conçu un complot élaboré entre eux. Ils avaient prévu de libérer l’écolière, de la « découvrir », puis de l’emmener dans un poste de police et de réclamer la récompense de 50 000 £ avant de partager l’argent. Le 4 décembre 2008, Karen et Donovan, mères de sept enfants, ont été reconnus coupables d’enlèvement, de séquestration et d’entrave à la justice. Tous deux ont été condamnés par la Crown Court de Leeds à huit ans de prison.

Qui est Karen Matthews ?

Karen est la mère de Shannon Matthews, une écolière qui a fait la une des journaux nationaux lorsqu’elle a disparu en 2008.

La mère de Shannon a lancé un certain nombre d’appels publics pour obtenir des informations sur le sort de sa fille au cours du mois où elle a disparu, bien qu’elle sache où elle se trouvait depuis le début.

En 2018, Karen a été impliquée dans un autre scandale car il a été affirmé qu’elle ramassait de la bouffe inutilisée dans un magasin Pret A Manger, étant entendu qu’elle les emmenait dans une soupe populaire – mais les fouettait plutôt aux sans-abri.

Karen a suscité l’indignation lorsque nous avons raconté qu’elle avait un ornement de meilleure maman sur sa table de chevet.

The Moorside, un drame de la BBC One racontant l’histoire de l’enlèvement de Shannon Matthews, s’est avéré extrêmement populaire auprès des téléspectateurs et des critiques en 2017.

Sheridan Smith a joué l’ancienne amie de Karen, Julie Bushby, qui a continué à rendre visite à Karen en prison pour essayer d’obtenir des réponses sur l’enlèvement.

Pendant son séjour en prison, Karen aurait gagné de l’argent en écrivant des « lettres sales » à des correspondants.

Suite au succès du drame, l’histoire a été revisitée par Channel 5 dans un nouveau documentaire – Shannon Matthews: The Mother’s Story.

Et depuis, Karen s’est vu offrir de manière choquante un gros contrat de livre pour une histoire révélatrice de l’épreuve d’enlèvement de sa fille.

Un documentaire en deux parties de Channel 5 sorti en 2021 – The Disappearance Of Shannon Matthews – présentait des entretiens avec la meilleure amie de Shannon, des membres de la communauté locale et des policiers.

Shannon « disparue » a été retrouvée à un kilomètre et demi au pied d’un divan-lit Crédit : PA : Association de la presse

Qu’est-il arrivé à Shannon Matthews ?

Shannon Matthews a disparu sur le chemin du retour d’un cours de natation à l’école primaire de Westmoor en 2008, dans une affaire qui a choqué la nation.

Des centaines de voisins se sont joints à la recherche qui a coûté 3,2 millions de livres sterling à la police du West Yorkshire et a duré 24 jours.

La fillette de neuf ans a été retrouvée attachée et droguée à l’intérieur de la base d’un lit double dans l’appartement minable d’un parent Michael Donovan près d’un mois après sa disparition.

Karen Matthews, la mère de Shannon, sortait avec le neveu de Donovan, Craig Meehan à l’époque – et le couple avait conçu le complot élaboré dans le but de réclamer la récompense de 50 000 £ pour avoir trouvé Shannon.

Ils avaient prévu de libérer l’écolière, de la « découvrir », puis de l’emmener dans un commissariat et de réclamer la récompense avant de partager l’argent.

La première photographie de Craig Meehan depuis le faux enlèvement est apparue le 5 février.

Meehan, qui n’avait rien à voir avec l’enlèvement de Shannon, a été emprisonné pendant 20 semaines après la découverte de matériel pédopornographique sans rapport sur son ordinateur.

Shannon a reçu une nouvelle identité.

Karen Matthews interviewée par des flics Crédit : Document à distribuer

Comment Karen Matthews a-t-elle été capturée ?

Matthews et Donovan ont proposé six explications contradictoires.

La mère de Meehan a été entendue au téléphone dire à quelqu’un, que l’on pense être Matthews, de se taire.

Matthews a été arrêté après être tombé en panne lors d’un voyage en voiture avec des amis qui l’ont confrontée à leurs soupçons. Il a été entendu par un agent de soutien de la police dans la voiture avec eux.

Karen a balbutié qu’elle avait demandé à Donovan de s’occuper de Shannon dans le cadre d’un complot visant à s’éloigner de Meehan, mais « tout s’est mal passé ».

L’officier de liaison avec la famille de la police, Christine Freeman, a déclaré plus tard qu’elle avait soupçonné très tôt que « quelque chose n’allait pas » dans la façon dont Karen agissait.

Elle a déclaré: « Quand je suis arrivée à la maison, Karen et son petit ami, Craig Meehan, jouaient sur une Xbox. Karen a à peine levé les yeux.

« Au bout de quelques minutes, mon téléphone a sonné. J’avais une chanson pop comme sonnerie et Karen s’est levée et a commencé à danser. Je me souviens avoir pensé : ‘c’est vraiment étrange’. »