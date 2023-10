Où est Kamala ? Non-présentation du vice-président à la séance photo de Biden/Harris – Twitchy

Dès le premier jour, l’administration Biden a tenu à faire savoir à tout le monde qu’il ne s’agissait PAS de l’administration Biden, mais de l’administration Biden/Harris, merci beaucoup.

Bien que ses taux d’approbation continuent d’être épouvantables au point que l’administration a eu recours à demander au New York Times de publier des articles sur elle et sur le fait qu’elle « ne devrait pas avoir à faire ses preuves », les conseillers de Biden comprennent clairement qu’ils sont coincés. avec Kamala Harris dans la case VP et continuez à vous brancher en essayant de faire d’elle une chose. L’une de leurs façons préférées d’y parvenir est de publier des photos de Biden et Harris travaillant ensemble pour « aider à réparer l’Amérique » ou quoi que ce soit qu’ils fassent lorsqu’ils prétendent aider à réparer l’Amérique, comme celle qu’ils publient aujourd’hui.

Ce matin, @POTUS et @VP ont été informés par leur équipe de sécurité nationale des dernières mises à jour à la suite de l’attaque odieuse du Hamas en Israël et de l’aggravation de la crise humanitaire à Gaza. pic.twitter.com/pthWb1R7kB – La Maison Blanche (@WhiteHouse) 16 octobre 2023

Pouvez-vous repérer le problème ici ? Nous allons laisser le sénateur du Missouri, Eric Schmitt, vous l’expliquer :

Ah… ouais… où diable est elle?

Montrez-nous sur cette image où, selon vous, se trouve le vice-président. https://t.co/YEYeN6Ki75 -Sean Davis (@seanmdav) 16 octobre 2023

Recommandé

Où est Waldo, c’était hier, maintenant nous pouvons jouer à « Où est Kamala » !

« Caméra – Karmella, quel que soit ton nom – tu ne fais rien, tu peux prendre la photo. » – Orbe (@InfiniteOrb) 16 octobre 2023

C’est sûrement elle qui a pris la photo –Ben Holt (@benholt76) 16 octobre 2023

Bien sûr, ça doit être ça.

Trop occupé à travailler sur la sécurité des frontières – GoWokeGoBroke (@WokeStreetJ) 16 octobre 2023

Tout comme la présence de Harris sur cette photo, son efficacité à assurer la sécurité aux frontières est également une non-présentation.

Elle est invisible lorsque les combats font rage à Gaza. Juste quelque chose qu’elle fait. — La demande peut être un cas de force majeure (@filthyanalyst) 16 octobre 2023

Elle sera là… au fil du temps. — Calvin ultra reconnaissant 🇺🇸🐶🏒 🎶 (@shoveitjack) 16 octobre 2023

Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent… enfin, dans ce cas, les mauvaises choses, mais le principe tient.

Elle est probablement à un concours de rires de poulet – Landen Smith (@Landensmith_11) 16 octobre 2023

Elle va gagner, haut la main.

VP est apparemment éthéré https://t.co/SE2zlgtGGA – Juste Mindy 🐊 (@just_mindy) 16 octobre 2023

John Cena est-il désormais notre vice-président ? https://t.co/1imXodPvkM – Le jeu de Yeoman (@YeomansPlay) 16 octobre 2023

Il ne pouvait pas faire pire, alors…

Les messages de la Maison Blanche de Biden continuent d’être un gâchis complet, mais au moins en ces jours sombres, il est agréable d’avoir quelqu’un de qui rire. Malheureusement, la personne dont nous pouvons rire est aussi la personne qui est censée nous diriger. à travers les jours sombres, donc ce n’est pas vraiment drôle haha ​​au final tellement drôle ‘Oh non’.