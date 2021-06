JUNETEENTH – également connu sous le nom de Journée de l’émancipation et de la Journée de la liberté – est reconnu par à peu près tous les États des États-Unis.

Le jour qui commémore la proclamation d’émancipation tombe le 19 juin.

Le 19 juin est le 19 juin de chaque année Crédit : Getty

Où est Juneteeth un jour férié?

Juneteenth – la plus ancienne célébration nationale de la fin de l’esclavage aux États-Unis – est un jour férié ou un jour du souvenir dans 48 États et le District de Columbia.

Le jour commémore le 19 juin 1865 – lorsque les esclaves du Texas ont été informés de leur émancipation.

Juneteenth, pas une fête nationale, est un portemanteau de juin et 19.

« Aujourd’hui, Juneteenth commémore la liberté des Afro-Américains et met l’accent sur l’éducation et la réussite », selon Juneteenth.com.

« C’est un jour, une semaine et, dans certaines régions, un mois marqué par des célébrations, des conférenciers, des pique-niques et des réunions de famille.

La plupart des États américains reconnaissent le jour Crédit : Getty

« C’est un temps de réflexion et de réjouissance. C’est un temps d’évaluation, d’amélioration de soi et de planification de l’avenir.

« Sa popularité croissante signifie un niveau de maturité et de dignité en Amérique depuis longtemps attendu.

« Dans les villes du pays, des personnes de toutes races, nationalités et religions se donnent la main pour reconnaître sincèrement une période de notre histoire qui a façonné et continue d’influencer notre société aujourd’hui.

« Sensibilisés aux conditions et aux expériences des autres, ce n’est qu’alors que nous pourrons apporter des améliorations significatives et durables à notre société. »

On l’appelle aussi Journée de la liberté et Journée de l’émancipation Crédit : Getty

Quel état deviendra le 49e pour observer Juneteenth ?

Les législateurs d’Hawaï ont adopté une loi en avril 2021 qui désignerait le 19 juin comme une journée célébrant la fin de l’esclavage.

Le projet de loi – qui doit encore être signé par le gouverneur David Ige – ne ferait pas de Juneteenth un jour férié.

Cependant, Hawaï deviendrait le 49e État à reconnaître le jour si Ige signait le projet de loi.

« Il y a eu un formidable élan autour de la reconnaissance de l’humanité des Noirs dans le monde, et certainement ici à Hawaï, et de l’écoute de nos voix », a déclaré Akiemi Glenn, fondateur du Popolo Project à but non lucratif, à NBC News.

Le représentant de l’État, Cedric Gates, a déclaré au média : « Je pense que c’est le bon moment et le bon endroit – en termes de paysage politique et d’où nous en sommes actuellement en tant que société – pour faire des choses comme ça, pour doubler notre engagement envers voir ce changement se concrétiser. »

Dans quel état est le seul refuge de Juneteenth ?

Le Dakota du Sud deviendrait le seul obstacle si le gouverneur d’Hawaï signait son projet de loi du 10 juin.

Le gouverneur républicain Kristi Noem l’a proclamé Juneteenth Day dans le Dakota du Sud en 2020, mais ce n’était que pour un an, et les efforts législatifs pour reconnaître le jour ont échoué, selon le leader Argus.