Où est Josef Fritzl maintenant? – Le soleil

Le violeur DEPRAVED Josef Fritzl a emprisonné sa propre fille dans un cachot sexuel en Autriche.

Le monstre malade a également engendré sept enfants avec elle sur une période de 24 ans.

Qui est Josef Fritzl?

En 1984, Fritzl a attiré sa fille Elisabeth de 18 ans dans sa cave où il l’a droguée et violée à plusieurs reprises.

Après avoir dit à sa propre femme qu’Elisabeth s’était enfuie et avait rejoint une secte, Fritzl a réussi à garder sa fille prisonnière dans le sous-sol insonorisé pendant 24 ans.

Josef a engendré sept enfants avec son propre enfant dans la petite cave où il a installé des pièces de vie exiguës comprenant une cuisine et une salle de bains.

Alors que l’un des enfants est mort peu de temps après sa naissance et a été incinéré par Fritzl, trois des autres enfants ont été amenés à l’étage pour vivre avec lui et sa femme Rosemarie.

Fritzl a dit à sa femme que les enfants appartenaient à Elisabeth et qu’ils avaient été laissés à leur porte car elle était incapable de s’occuper d’eux.

Les trois enfants restants ont été gardés dans la cave sans fenêtre – âgés de cinq à 19 ans lors de leur libération – et ont vu la lumière du soleil pour la première fois en 2008.

Les crimes de Fritzl ont été découverts lorsque l’aîné des enfants de la cave, une fille de 19 ans, est tombé gravement malade.

Elisabeth a supplié son père d’emmener la fille, Kerstin, à l’hôpital, mais les médecins ont rapidement alerté la police après avoir interrogé l’adolescente – qui n’avait jamais été dans le monde extérieur auparavant.

En mars 2009, Fritzl a été emprisonné à perpétuité après avoir plaidé coupable de meurtre par négligence à la suite de la mort du bébé qu’il a incinéré.

Les autres chefs d’accusation comprenaient l’esclavage, l’inceste, le viol, la coercition et la fausse emprisonnement.

Qu’est-il arrivé à Elisabeth Fritzl?

Elisabeth – dont les premiers mots à la police lorsqu’elle a été libérée a été «personne ne me croira» – et ses six enfants survivants vivaient dans une maison aux allures de forteresse dans le nord de l’Autriche après leur libération, où ils recevaient tous un traitement psychologique régulier, a rapporté le Times .

Elle s’est brouillée avec sa mère Rosemarie mais le couple s’est maintenant réconcilié et la femme du violeur entretient une relation étroite avec les trois enfants qu’elle a élevés avec lui dans la maison à l’étage, The Independent a rapporté en 2010

Il a également été rapporté qu’Elisabeth, aujourd’hui âgée de 52 ans, est dans une relation amoureuse avec l’un de ses gardes du corps.

Tous les membres de la famille se sont vus offrir une nouvelle identité par les autorités autrichiennes et sont protégés des projecteurs des médias.

En mars 2019, de plus amples détails ont été révélés sur la relation d’Elisabeth avec son garde du corps.

Après avoir échappé à son horrible calvaire, elle a déménagé dans un petit hameau de la campagne autrichienne pour commencer une nouvelle vie à l’âge de 42 ans.

Elle est tombée amoureuse de son garde du corps, Thomas Wagner – qui a 23 ans son cadet – après avoir passé des mois ensemble lorsqu’elle a été libérée, a rapporté le journal Oesterreich.

Il a été chargé de la garder ainsi que les six enfants survivants qu’elle avait avec son père alors qu’elle était emprisonnée dans une cave pendant 24 ans.

« Ils forment un couple », a déclaré une source au journal. « Tout le monde a vu depuis le début à quel point elle se sentait en sécurité avec lui. »

La relation aurait donné à Elisabeth une «force renouvelée» dans son cheminement vers la normalité.

Thomas a déménagé pour vivre avec Elisabeth et ses enfants, aujourd’hui âgés de 17 à 31 ans.

Josef Fritzl est-il toujours en vie?

Fritzl, 85 ans, purge sa peine à perpétuité dans une unité pénitentiaire spéciale pour aliénés criminels dans la prison autrichienne de Krems-Stein.

En mars 2019, il a été signalé que sa santé déclinait rapidement et qu’il ne voudrait pas vivre car il pourrit en prison.

Maintenant, ses codétenus croient que la fin est peut-être bientôt proche.

Fritzl souffrirait de démence et son état s’est récemment détérioré.

Un codétenu a déclaré aux médias locaux: «Fritzl était et est toujours séparé de tout le monde.

«Il s’est totalement retiré et quitte à peine sa cellule. Il ne veut pas de contact avec les autres, et dans l’ensemble, on dirait qu’il s’est résigné à mourir.

Il a ajouté que les autres détenus ne voulaient rien avoir à voir avec le plus tristement célèbre condamné d’Autriche.

Fritzl a été emprisonné en 2009, mais on lui a dit qu’il pourrait éventuellement demander une libération conditionnelle après 15 ans.

Un journaliste d’origine britannique qui a couvert cette affaire infâme dit que Fritzl pense qu’il sera un jour un homme libre malgré ses crimes pervers.

Fritzl a depuis changé son nom de famille en Mayrhoff, cela a été rapporté.

Il a payé au conseil municipal de Krems 545 euros (465 £) pour le changement de nom officiel en mai 2016, selon Couronne.

Qu’est-il arrivé au sous-sol de Fritzl et qui vit dans la maison?

En juin 2017, il a été révélé que la maison des horreurs était louée, certaines goules payant jusqu’à 700 £ par mois pour y rester.

La propriété de la ville autrichienne d’Amstetten a été achetée par Herbert et Ingrid Houska pour seulement 140784 £ en 2016.

Ils ont entrepris un vaste projet de rénovation pour «enterrer le passé» et maintenant louer les dix appartements pour entre 347 £ et 700 £.

Mais le sous-sol où Élisabeth et les enfants ont été emprisonnés n’est pas utilisé pour l’empêcher de devenir un sanctuaire pour d’autres pervers.