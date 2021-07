DEPUIS que son mari a pris ses fonctions le 20 janvier 2021, la Première Dame Jill Biden est une femme occupée avec un emploi du temps réservé.

La première dame est apparue aux côtés du président Joe Biden lors de ses discours à la Maison Blanche, du sommet du G7 de juin et de sa visite en Russie.

La Première Dame Jill Biden était à Tokyo le 23 juillet pour représenter les États-Unis lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques Crédit : AP

Où est Jill Biden aujourd’hui ?

Jill était à Tokyo le 23 juillet, alors qu’elle représentait les États-Unis à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques.

La première dame est arrivée à Tokyo en provenance d’Alaska le 22 juillet, juste à temps pour l’ouverture des Jeux olympiques.

Au cours de son premier voyage en solo à l’étranger, Jill entreprendra un programme chargé de deux jours, avec un dîner avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga et son épouse Mariko Suga au palais d’Akasaka, également connu sous le nom de State Guest House.

Aux premières heures du 23 juillet, elle a rejoint la première dame japonaise pour s’engager au palais d’Akasaka et a rencontré l’empereur Naruhito du Japon au palais impérial.

Elle a également participé à une rencontre virtuelle avec Team USA.

« Votre nation tout entière vous encourage et nous vous sommes reconnaissants pour ce que vous nous avez donné : la chance de nous réunir dans une admiration et une appréciation communes pour vos réalisations et la joie partagée de s’enraciner pour notre pays au bord de nos sièges », a-t-elle dit aux athlètes dans un discours d’encouragement.

Le 24 juillet, Jill doit dédier une chambre dans la résidence du chef de mission américain à Tokyo au regretté sénateur américain Daniel Inouye et à sa défunte épouse, Irene Hirano Inouye.

Jill organisera une soirée de surveillance du softball entre les États-Unis et le Mexique avec des agents du service extérieur et leurs familles à l’ambassade américaine.

Chronologie de Jill Biden

23 juillet 2021 : La première dame a représenté les États-Unis lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Tokyo.

: Jill Biden est arrivé à Tokyo depuis l’Alaska lors de son premier voyage en solo à l’étranger. 29 juin 2021 : Le magazine Vogue a révélé que Jill Biden figurerait en couverture de son numéro d’août 2021.

: Jill a reçu des huées sur scène à Nashville, où elle a critiqué le faible taux de vaccination du Tennessee. 19 juin 2021 : Le président et la première dame ont publié une déclaration déchirante disant que leur chien de 13 ans, Champ, est décédé « paisiblement à la maison ».

: Joe et Jill Biden ont rejoint la reine Elizabeth II alors qu’elle organisait un dîner pour les dirigeants du sommet du G7. 3 juin 2021 : Jill Biden a fêté ses 70 ans.

: Jill et la vice-présidente Kamala Harris sont vues en train de s’embrasser à la Maison Blanche juste un jour après que la première dame aurait dit une fois à Harris qu’elle pouvait « aller se faire foutre elle-même 4 mai 2021 : Le président Biden a célébré son 100e jour de mandat en Géorgie, alors que Joe et Jill se sont arrêtés pour avoir une réunion privée avec l’ancien président Jimmy Carter et son épouse, Rosalynn.

23 avril 2021 : La première dame a lancé sa visite de trois jours dans le sud-ouest des États-Unis pour pousser le vaccin Covid.

: Jill a subi une « procédure médicale courante » et devait reprendre son emploi du temps normal. 31 mars 2021 : Jill a rencontré des ouvriers agricoles à Forty Acres à Delano, en Californie, le lieu de naissance historique des United Farmworkers.

: Jill a visité l’école Christa McAuliffe à Concord, New Hampshire. 24 février 2021 : Jill s’assoit avec Kelly Clarkson et lui donne des conseils sur la gestion d’un divorce.

: Joe et Jill Biden visitent les décorations de la Saint-Valentin sur la pelouse de la Maison Blanche. 23 janvier 2021: La Première Dame Jill fait une visite imprévue de « Merci » à la Garde nationale après la visite de la clinique.

Que portait Jill Biden lors du shooting de couverture de Vogue ?

Jill porte une robe fleurie Oscar de la Renta sur la couverture de Vogue.

Elle a été photographiée surplombant la pelouse sud de la Maison Blanche par la photographe Annie Leibovitz.

Jill a déclaré au magazine qu’elle était surprise de voir à quel point ses choix de mode étaient disséqués.

« C’est assez surprenant, je pense, combien de commentaires sont faits sur ce que je porte ou si je mets mes cheveux dans un chouchou », a-t-elle déclaré à Vogue.

« J’ai relevé mes cheveux ! Ou le truc des bas… »

Elle avait déjà été critiquée pour les collants qu’elle portait auparavant en photo.

« C’est incroyable à quel point les gens font attention à chaque petit détail », a-t-elle déclaré à Vogue.

« Et ce n’étaient pas des filets de pêche. Ils n’étaient pas en dentelle. C’étaient de très jolis bas.

La plupart des premières dames figurent en première page de Vogue, mais pas la prédécesseure de Biden, Melania Trump.

Melania était à la Maison Blanche pendant quatre ans – jusqu’à ce que Joe Biden batte Donald Trump à l’élection présidentielle de 2020.

Jill Biden a visé les Trumps dans son interview pour Vogue, disant au magazine que son mari est « juste un président plus calme ».

« Il abaisse la température », a-t-elle déclaré.