Où est Jénine ? Une carte montre l’emplacement du camp de réfugiés en Cisjordanie | Nouvelles du monde

Les forces armées israéliennes ont poursuivi leur action militaire sur Jénine (Photo : AP) Des milliers de Palestiniens ont a fui le camp de réfugiés de Jénine après que l'armée israélienne a lancé son plus grand assaut militaire sur la région depuis des années. Des troupes ont été déployées dans la région de Cisjordanie qui a été capturée par la Palestine lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Le vice-gouverneur du camp de réfugiés de Jénine, Kamal Abu al-Roub, a déclaré : « Il y a environ 3 000 personnes qui ont quitté le camp jusqu'à présent. L'attaque devrait durer plusieurs jours, le ministère palestinien de la Santé affirmant qu'au moins 10 personnes ont été tuées et 100 blessées, dont 20 gravement. On pense que les réfugiés encore à Jénine ont besoin de nourriture, d'eau potable et de lait en poudre. Israël a déclaré qu'il n'avait l'intention que de frapper des cibles militaires, bien que des rapports suggèrent que des infrastructures civiles ont également été endommagées lors de la dernière action militaire. Nabil Abu Rudeineh, porte-parole du président palestinien, a déclaré dans un communiqué: « Notre peuple palestinien ne s'agenouillera pas, ne se rendra pas, ne hissera pas le drapeau blanc et restera fidèle à sa terre face à cette agression brutale. ' Le pays voisin de la Jordanie a également appelé Israël à mettre fin aux raids. Où se trouve le camp de réfugiés de Jénine ? Le camp de réfugiés de Jénine se trouve en Cisjordanie en Palestine (Photo : Metro) Le camp de réfugiés de Jénine est situé dans la ville de Jénine, qui elle-même se trouve en Cisjordanie en Palestine. La Cisjordanie se trouve près de la côte de la Méditerranée dans la région du Levant qui fait partie des territoires palestiniens. Il est bordé par la Jordanie à l'est et Israël au sud, à l'ouest et au nord.

Le camp de réfugiés de Jénine a été créé en 1953 pour accueillir les Palestiniens qui ont fui ou ont été forcés de quitter leur foyer pendant et après la guerre de Palestine de 1948. Plus : Tendance

Il a vu plusieurs incidents liés au conflit israélo-palestinien, notamment la bataille de Jénine en 2002 entre des militants israéliens et palestiniens, et le meurtre de la journaliste d’Al Jazeera Shireen Abu Akleh l’année dernière. Depuis sa création, le camp de réfugiés est devenu un bastion pour les militants palestiniens et est devenu connu comme «la capitale des martyrs» par les Palestiniens et «le nid de frelons» par Israël. Quelle est la population de la Palestine ?



Des milliers de réfugiés ont fui Jénine (Photo : APAImages/Shutterstock) On estime que 5,4 millions de personnes vivent en Palestine en 2023, sur la base Worldomètre l'élaboration des dernières données des Nations Unies. Dans le seul camp de réfugiés de Jénine, il a été rapporté qu'il abriterait entre 13 000 et 15 000 personnes, bien qu'Al Jazeera ait rapporté qu'il pourrait y avoir jusqu'à 22 000 réfugiés. La région de Cisjordanie compte environ 3,2 millions d'habitants, selon Revue de la population mondiale. Que se passe-t-il en Israël et en Palestine ?

La violence entre Israël et la Palestine est liée à l'occupation militaire de la Palestine par Israël pendant un demi-siècle et à son expansion des colonies sur la terre palestinienne. De nombreux pays conviennent que ces colonies sont illégales, mais Israël le nie. La Palestine veut être un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, qui est actuellement occupée. Cependant, Israël considère toute la ville comme sa capitale, seuls les États-Unis et une poignée d'autres pays reconnaissant cette affirmation. Il y a eu de nombreuses tentatives pour négocier la paix et une « solution à deux États », mais la frontière entre les deux pays est toujours en litige.

