L’attachée de presse de WHITE House, Jen Psaki, est en poste aujourd’hui, le 4 juin 2021.

Psaki, qui a 42 ans, est le 34e attaché de presse actuel de la Maison Blanche.

Jen Psaki

Où est Jen Psaki aujourd’hui ?

Le 4 juin, Psaki a tenu un point de presse à la Maison Blanche avec le directeur du Conseil économique national Brian Deese.

Le président Joe Biden a répondu au rapport sur l’emploi de mai, affirmant que la croissance régulière de l’emploi et la baisse du chômage sont la preuve que son plan économique fonctionne.

L’Organisation de coopération et de développement économiques – l’OCDE – l’un des principaux organismes d’analyse de la croissance économique dans le monde, a augmenté sa projection de croissance économique aux États-Unis cette année à 6,9 %.

Les États-Unis sont le seul grand pays industrialisé à voir sa projection de croissance jusqu’en 2025 révisée à la hausse.

Jen Psaki est la 34e secrétaire de la Maison Blanche Crédit : Getty

« Aucun de ces succès n’est un accident », a déclaré Biden, qui s’est exprimé à Rehoboth Beach, Del. «

« Ce n’est pas de la chance. C’est dû en grande partie à la coopération du peuple américain. »

En plus de discuter de la croissance de l’emploi, Psaki a annoncé que le gouvernement américain avait livré un million de doses de vaccins à la Corée du Sud.

« Cela a été fait pour assurer la sécurité et la préparation des forces militaires américaines et sud-coréennes », a déclaré Psaki aux journalistes.

Depuis combien de temps Jen Psaki a-t-elle travaillé à la Maison Blanche ?

Originaire du Connecticut, Jen Psaki est diplômée du College of William & Mary avec un diplôme en anglais et en sociologie en 2000.

Elle a commencé sa carrière au début des années 2000, travaillant sur les campagnes de réélection des démocrates de l’Iowa Tom Harkin pour le Sénat et Tom Vilsack pour le gouverneur en 2001.

En 2004, Psaki est devenu attaché de presse adjoint pour la campagne présidentielle de John Kerry en 2004, avant de devenir directeur des communications du membre du Congrès Joseph Crowley l’année suivante.

Jen Psaki a annoncé qu’elle quitterait la Maison Blanche en 2022 Crédit : Getty

Elle a également été attachée de presse du Comité de campagne du Congrès démocrate jusqu’en 2006.

Psaki a travaillé dans l’administration de Barack Obama, mais a brièvement quitté en 2011 pour travailler en tant que vice-président senior et directeur général du Global Strategy Group.

Elle a quitté la Maison Blanche en 2017 pour devenir collaboratrice de CNN avant que le président Joe Biden ne la sélectionne comme attachée de presse.

Jen Psaki quitte-t-elle la Maison Blanche ?

En mai 2021, Psaki a confirmé son intention de quitter la Maison Blanche en 2022.

S’exprimant sur le podcast The Axe Files, Psaki a déclaré: « Je pense qu’il sera temps pour quelqu’un d’autre d’avoir ce travail, dans un an ou dans environ un an. »

L’expert en communication a déclaré à David Axelrod de CNN que l’administration Biden en avait été informée à l’avance.

Psaki est mariée et mère de deux enfants Crédit : Getty

Mecher serait tombé amoureux de sa femme pour la première fois après qu’elle lui ait donné les mauvaises indications par téléphone pour un événement politique en 2006.

Selon le Washington Post, au lieu de s’énerver à cause de l’incident, il lui a immédiatement pardonné parce qu’il la trouvait attirante.

Ils se sont mariés quatre ans plus tard, et aujourd’hui Psaki et Melcher ont deux enfants ensemble.