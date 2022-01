Où est Jedediah Bila et pourquoi quitte-t-elle Fox News ?

FOX Network et l’animateur de télévision Jedediah Bila ont annoncé le 21 mai qu’ils avaient accepté de se séparer.

Bila, 42 ans, a passé les deux dernières années en tant que présentatrice pour l’édition du week-end de Fox & Friends.

Présentateur de télévision Jedediah Bila Crédit : Getty

Qui est Jedediah Bila ?

Avant sa carrière dans le journalisme audiovisuel, Bila était éducatrice à New York, enseignant l’écriture créative, l’espagnol et l’improvisation aux collégiens, lycéens et étudiants.

Elle a également été doyenne académique dans une école privée de la Big Apple.

Cependant, elle est largement reconnue pour son temps en tant que co-animatrice du talk-show de jour ABC The View.

Le présentateur de télévision a quitté Fox News en 2016 pour rejoindre The View en tant que co-animateur permanent au cours de sa 20e saison.

En 2018, elle a rejoint Fox News en tant que contributrice et un an plus tard, elle a été nommée co-animatrice permanente de Fox & Friends Weekend.

Où est Jededia Bila ?

Jeddiah vit actuellement à New York avec son mari Jeremy Scher et leur fils d’un an, Hartley Luca.

Après sa naissance le 15 novembre 2019, elle a déclaré à People : « Il est déjà la lumière de nos vies et a l’esprit le plus doux. Nous sommes tellement remplis d’amour pour lui. »

En janvier 2020, elle a tweeté comment son enfant « m’avait appris plus sur moi-même en 10 semaines que ce que j’avais appris dans les décennies précédant sa naissance ».

La femme de 42 ans avait depuis taquiné que sa prochaine étape de carrière inclurait un livre décrivant ses expériences de maternité.

Il suivra sa première publication, intitulée #DoNotDisturb: How I Ghosted My Cell Phone to Take Back My Life.

Le livre de 2018 décrit l’impact que la technologie et les gadgets ont eu sur ses relations personnelles.

Jedediah vit à New York et a taquiné qu’elle pourrait écrire un nouveau livre Crédit : Getty

Pourquoi Jedediah Bila quitte Fox News ?

Le 21 mai, le réseau Fox et Bila ont annoncé qu’ils avaient convenu de se séparer après deux ans.

« Nous nous sommes mutuellement et amicalement séparés de Jedediah Bila et lui souhaitons tout le meilleur », a déclaré un porte-parole de Fox News dans un communiqué partagé avec People.

En juin 2021, Fox and Friends a fait appel à Rachel Campos-Duffy pour rejoindre la programmation.

« L’équipe de Fox & Friends Weekend est incroyable et j’ai hâte d’accueillir aux côtés de mes amis, Pete et Will tous les samedis et dimanches », a déclaré Campos-Duffy dans un communiqué.

« Je suis convaincu que nous continuerons à diffuser l’émission matinale d’information par câble numéro un en Amérique. »

Bila est allé sur Twitter le 21 mai 2021, pour remercier ses collègues collègues de Fox, en tweetant : « Je voudrais remercier les journalistes, présentateurs, contributeurs et producteurs de Fox News qui ont été un plaisir absolu de travailler avec ces deux dernières années.

« Aux téléspectateurs qui m’ont soutenu tout au long de mon voyage là-bas – je vous suis profondément reconnaissante et j’espère que vous me rejoindrez dans ma prochaine aventure. Je suis vraiment excitée pour ce qui va arriver », a-t-elle ajouté.