Où est Jaime Munguía? Cómo ver la pelea de septembre

Le boxeur mexicain Jaime Munguía et l’armée canadienne, Erik Bazinyan, se sont retrouvés sur le ring lors d’un enfrentamiento de peso supermediano ce vendredi 20 septembre à Glendale, Arizona.

Munguía (43-1, 34 KO), il y a 27 ans, est revenu aux joueurs pour la première fois depuis le mois de mai lorsqu’il a été battu par décision unanime avant Saúl « Canelo » Álvarez. Maintenant, le Mexicain affronte Bazinyan (32-0-1, 23 KO), il y a 29 ans, pour le défenseur du camp d’argent supermédia du Consejo Mundial de Boxeo.

Et si vous pouviez voir la pelée de Munguía contre Banzinyan ? Nous vous expliquons les détails.

Où est la pelée Munguía contre Banzinyan ?

La rencontre entre Munguía et Banzinyan aura lieu le 20 septembre dans les installations de la Desert Diamond Arena située à Glendale, Arizona. L’événement avec le cartel sera complet et débutera à 19h30 (heure de l’Arizona) pendant que la pelée entre le Mexicain et l’Armenio s’arrêtera à 21h00.

Que pouvez-vous voir sur la pelée Munguía contre Banzinyan ?

Si vous vous trouvez en EEUU, vous pouvez voir la pelée de Munguía contre Banzinyan à travers ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ et Fubo.

Si vous êtes au Mexique, vous pouvez revenir aux options Disney + et ESPN+.

Quel est le cartel complet de la pelée de Munguía contre Banzinyan ?

Jaime Munguía contre Erik Bazinyan, peso supermediano

Richard Torrez contre Joey Dawejko, peso pesado

Emiliano Fernando Vargas contre Larry Fryers, peso superligero

