Le milliardaire chinois de la technologie et fondateur d’Alibaba, Jack Ma, serait absent des yeux du public depuis sa rencontre avec le gouvernement du Parti communiste central dirigé par le président chinois Xi Jinping. Les appréhensions de sa disparition ont été alimentées récemment lorsqu’il n’a pas été vu dans le dernier épisode de sa propre émission de talents, «Africa’s Business Heroes», où il est juge.

Il ne s’est pas présenté mystérieusement pour cela et, par conséquent, ses photographies ont été supprimées du site Web de l’émission, a rapporté The Telegraph, Royaume-Uni.

Ma, un critique virulent du gouvernement chinois, avait écorché le «prêteur sur gages» du gouvernement du PCC et les banques publiques dans un discours incendiaire à Shanghai en octobre. De plus, appelant à la réforme d’un système qui «étouffait l’innovation commerciale», il a comparé les réglementations bancaires mondiales à un «club des personnes âgées».

Il a également glissé à la troisième place de la liste des riches du pays après avoir critiqué les autorités.

Peu de temps après que le mystère entourant les allées et venues du milliardaire chinois ait fait surface dans les nouvelles, Ma a suivi une tendance sur Internet avec des gens qui s’interrogent sur sa sécurité. Les internautes disent également qu’il ressemble au patron d’Amazon Jeff Bezos en Chine et qu’il est absent de la vue du public est alarmant.

Combien de fois ai-je tweeté sur les dangers du PCC … trop pour les compter J’espère que Jack Ma est retrouvé et en sécurité, c’est une crise mondiale – Gannon Breslin (@rebelmarkets) 4 janvier 2021

hey question rapide où est Jack Ma? – Geoff Lewis (@GeoffLewisOrg) 3 janvier 2021

Il est porté disparu depuis plus de 2 mois?! Montre vraiment la différence entre la Chine et les médias américains. Si Bezos manquait le déjeuner, ce serait sur la couverture du NYT le lendemain matin. https://t.co/93O1KDPwzS – Austin Rief ☕️ (@austin_rief) 4 janvier 2021

La semaine dernière, la Chine a lancé une enquête antitrust sur le groupe Alibaba, un autre coup dur pour l’empire du commerce électronique et de la fintech de Jack Ma. L’enquête fait partie d’une répression accélérée contre les comportements anticoncurrentiels dans l’espace Internet en plein essor de la Chine et du dernier revers de Ma, l’ancien professeur d’école de 56 ans qui a fondé Alibaba et est devenu l’entrepreneur le plus célèbre de Chine.