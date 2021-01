Où est Jack Ma? – Le Washington Post

Son absence, combinée à des préoccupations réglementaires, y compris une enquête antitrust récente, a suscité des spéculations folles sur les réseaux sociaux sur sa localisation, certains craignant qu’il ne soit assigné à résidence. En Chine, il n’est pas rare que des personnalités puissantes disparaissent avec peu d’explications publiques lorsqu’elles entrent en contact avec les autorités – comme en 2018, lorsque la star de cinéma la plus en vue du pays, Fan Bingbing, est tombée de la carte pendant des mois avant de reprendre les impôts. avouer l’évasion.

Un journaliste de CNBC qui a interviewé Ma dans le passé pressé Certaines des spéculations les plus sauvages de mardi, selon lesquelles Ma n’était pas manquante, étaient simplement « intentionnellement moins visibles ».

Pourtant, la saga a attiré l’attention sur la position de plus en plus inconfortable des géants chinois de la technologie, qui peuvent devenir trop grands et trop puissants pour le sens du Parti communiste au pouvoir.

Le contrôle accru qui leur est accordé présente de nombreuses caractéristiques chinoises, mais il reflète une partie de la réglementation anti-technologie en vigueur aux États-Unis et en Europe, où les inquiétudes se sont également accrues quant au pouvoir économique et politique des plus grandes entreprises du monde. .

«Je pense qu’il existe une dynamique relativement similaire dans tous ces endroits. Il y a beaucoup de dynamiques de réseau où le gagnant obtient tout, ce qui soulève des inquiétudes sur la concurrence et sur les conséquences sociétales », a déclaré Martin Chorzempa, chercheur au Peterson Institute for International Economics, un groupe de réflexion de Washington. «En Chine, les préoccupations sociales incluent la crainte que les entrepreneurs privés puissent défier l’État partie. Aux États-Unis, il s’agit davantage de désinformation et de préjugés politiques perçus. «

À certains égards, les géants chinois de l’internet sont encore plus puissants que leurs homologues occidentaux, le marché étant plus concentré autour de quelques grands acteurs.

Ma, un ancien professeur d’anglais de Hangzhou, a fondé la société de commerce électronique Alibaba en 1999 et l’a intégré à la version chinoise d’Amazon, avec des ventes annuelles de 50 milliards de dollars. Ant Group a été séparé d’Alibaba en 2014, après une décennie en tant que division interne de traitement des paiements d’Alibaba.

Les entreprises faisaient partie d’un groupe de startups technologiques, dont Tencent et Baidu, qui sont finalement devenues des géants multinationaux, en dehors du système plus traditionnel des entreprises publiques. Ma est devenue une célébrité des affaires en Chine, largement admirée pour son succès et ses apparitions publiques colorées, notamment sont des performances rock and roll lors des galas annuels des employés.

Sous le président Xi Jinping, qui a cherché à affirmer le contrôle de l’État sur l’économie, le pouvoir de marché des géants de la technologie a parfois créé des tensions.

Ant Group, une entreprise de 16 milliards de dollars par an, a anéanti la part de marché des banques d’État puissantes et des régulateurs énervants avec des produits d’investissement et de prêt qui sont devenus si populaires que Ant agit parfois en tant que prêteur pour les banques gouvernementales – pas les autres loin.

En octobre, Ma a insulté les autorités en déclarant à une conférence technologique que les régulateurs financiers chinois étouffent l’innovation et que les grandes banques publiques sont comme des «prêteurs sur gages».

Et à la fin du mois dernier, les régulateurs chinois ont déclaré qu’ils lancaient une enquête antitrust sur Alibaba et qu’ils interrogeraient les dirigeants de Ant Group sur la concurrence de la plateforme financière et les pratiques de protection des consommateurs.

Ma, quant à lui, a sauté une apparition prévue en novembre dans une émission de télévision qu’il a réalisée, « Africa’s Business Heroes », a rapporté le Financial Times.

Les représentants d’Alibaba, Ant Group et de la Jack Ma Foundation n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Orville Schell, un observateur de longue date de la Chine et ami Ma à l’Asia Society à New York, a déclaré qu’il ne pense pas que ce soit une «retraite volontaire entièrement planifiée pour lui».

« À tout le moins, il garde la tête inclinée, et je ne pense pas qu’il se relèvera dans la même dimension à laquelle nous étions habitués auparavant », a déclaré Schell.

Ma a atteint sa majorité dans les années 1990, sous la direction du chef du parti communiste Jiang Zemin, lorsque «la société civile était forte et que tout le monde mettait en place des organisations environnementales et des ONG», a déclaré Schell.

Puis il était à Davos. Tous ces nouveaux jeunes entrepreneurs s’infiltrent dans la société et les entreprises mondiales », a déclaré Schell. «C’était bien jusqu’à ce que Xi Jinping ne puisse pas imaginer que la société chinoise continuerait d’évoluer de manière plus ouverte et dispersée.

Les grandes entreprises comme Alibaba sont passées de «partie d’une quête de grandeur nationale à une menace potentielle pour la prééminence du parti», a déclaré Schell.

Aaron Friedberg, expert en Chine et professeur de politique à l’Université de Princeton, a déclaré que le désir de Xi de maîtriser les grandes entreprises indépendantes allait à l’encontre de son autre grand objectif – renforcer la puissance technologique de la Chine.

«Les entreprises les plus dynamiques en Chine depuis le début de la réforme et de l’ouverture sont théoriquement privées et non publiques», a-t-il déclaré. « Et s’ils veulent vraiment être innovants, la plupart des économistes occidentaux pensent qu’ils devront donner plus de place au secteur privé. »

Cependant, il y a une opinion parmi les dirigeants chinois selon laquelle de lourds investissements publics et l’établissement d’objectifs ont également stimulé l’essor technologique de la Chine et que le Parti communiste pourrait également obtenir et manger sa tarte, a ajouté Friedberg.

La théorie dit: «Nous allons jouer un plus grand rôle dans la stimulation et l’orientation de l’innovation parce qu’elle est si urgente pour des raisons stratégiques. Et oui, nous aurons des entreprises privées, mais nous les garderons sous contrôle », a déclaré Friedberg.