Plus d’un an après que Covid-19 a immobilisé les navires de croisière, il y a des signes clairs que la croisière pourrait faire un retour. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont signalé ce mois-ci que les croisières pourraient reprendre à la mi-été – avec restrictions – dans un mouvement applaudi par les opérateurs et les amateurs de croisière. Cela fait suite à des mois de pression croissante de la part de l’industrie, qui affirme avoir été injustement traitée en raison des restrictions relatives aux coronavirus, ce qui a incité Carnival à envisager de déplacer des navires et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, à poursuivre en justice. Pourtant, avec la réglementation gouvernementale et les déploiements de vaccins variant à travers le monde, les gens de mer ont beaucoup à naviguer. Global Traveler de CNBC a examiné à quoi s’attendre des croisières en 2021.

Quelles croisières naviguent et où

À l’heure actuelle, les départs des ports américains restent interdits selon les directives du CDC, malgré les appels à redémarrer avant le 1er juillet. Cela comprend de grandes excursions de croisière en Alaska, où se trouve le gouverneur Mike Dunleavy menace de poursuites judiciaires. Les Caraïbes, cependant, sont à toute vapeur – tant que les passagers partent des îles. À partir de juin, Royal Caribbean proposera une série d’itinéraires dans la région à partir des Bahamas et de Sint Maarten. Crystal Cruises commencera aux Bahamas en juin, tandis que Norwegian débutera en août, avec des départs de la Jamaïque et de la République dominicaine.

Un bateau de croisière s’approche du port d’Ocho Rios, Jamaïque. Images de Buena Vista | Getty Images

L’Europe, elle aussi, continue sa croisière. La Grèce est la destination de choix pour de nombreux opérateurs, avec les paquebots norvégiens et de luxe Celebrity Cruises, Seaborn et Ponant qui planifient tous des itinéraires avec des escales dans les îles grecques cet été. MSC Croisières proposera également une série d’itinéraires à travers l’Europe à partir de mai, avec des escales en Italie, à Malte, en France, en Espagne, en Grèce, en Croatie et au Monténégro. Venise est incluse dans les itinéraires de MSC Croisières, cependant embarquement depuis le port historique de la ville sera bientôt une chose du passé car les autorités italiennes ont indiqué que les navires de croisière seraient redirigés vers le port industriel voisin en vertu d’un nouvelle décision environnementale. Cependant, certains opérateurs, dont MSC Croisières, s’adressent uniquement aux passagers vivant dans la zone Schengen de l’Union européenne. Les visiteurs internationaux doivent prendre note de toutes les restrictions concernant la résidence et le vol dans le pays d’embarquement avant de réserver.

Un paquebot de croisière passe par les canaux historiques de Venise, en Italie. Niels Schubert | fStop | Getty Images

En attendant, les soi-disant «croisières vers nulle part» battent leur plein. En tant qu’allers-retours sans escale et tests obligatoires avant le départ, ils sont considérés comme une option à faible risque pour les vacanciers qui souhaitent s’évader. Les vacances sans destination à Singapour se sont avérées si populaires que le mois dernier, les croiseurs de la ville-État en ont représenté un tiers du nombre total de voyageurs de l’industrie, les principaux opérateurs Royal Caribbean et Genting à prolonger leurs saisons jusqu’en octobre. Au Royaume-Uni, les entreprises adhèrent également à l’idée. À partir de juin, P&O, Princess Cruises, Disney, MSC Cruises, Virgin Voyages et Royal Caribbean mettront tous les voiles autour des îles britanniques, dont beaucoup avec des escales nationales.

Quelles compagnies de croisière nécessitent des vaccinations

Pour la plupart, les croisières ne seront disponibles que pour ceux qui ont été vaccinés. En janvier, l’opérateur britannique Saga Cruises a été consterné lorsqu’il est devenu la première compagnie de croisière introduire la vaccination obligatoire. Mais maintenant, les entreprises la reconnaissent comme la norme, a déclaré Tom McAlpin, PDG et président de Virgin Voyages, la compagnie de croisière réservée aux adultes de Richard Branson.

De nombreuses entreprises du secteur de la croisière appuient les exigences selon lesquelles les passagers doivent être vaccinés pour voyager. Mphillips007 | iStock | Getty Images

« Nous savons que c’est l’avenir », a déclaré McAlpin. « En tant que compagnie de croisière réservée aux adultes, nous sommes en mesure d’offrir un environnement hautement contrôlé et sûr à tout le monde à bord. » Crystal Cruises, Norwegian, P&O, Viking et Celebrity Cruises ont tous emboîté le pas, introduisant des exigences en matière de vaccins pour les passagers adultes. Royal Caribbean a rendu les vaccins obligatoires pour certains itinéraires, y compris les Caraïbes, tandis que Carnival Cruises n’a pas encore annoncé de telles mesures.

À quoi ressemblera l’expérience à bord

L’accent mis sur la santé et la sécurité s’étendra également à l’expérience à bord. Les buffets ne seront plus et les divertissements peuvent être limités, car la propreté occupe une place centrale. « Alors que traditionnellement, le fait de garder un navire propre aurait été fait en arrière-plan … » le théâtre de l’entretien ménager « sera d’un plus grand intérêt pour les consommateurs et les marques d’hospitalité auront leurs protocoles de nettoyage à l’avant-plan », a déclaré Elle Kross, directrice de stratégie de la société de marketing numérique Movable Ink.

Les exigences en matière de vaccination compliquent la croisière en famille, car les enfants de moins de 16 ans ne sont pas encore autorisés à se faire vacciner. La banque d’images | Getty Images

Pendant ce temps, les passagers peuvent s’attendre à ce que de nouvelles technologies, des files d’attente virtuelles et des paiements sans contact aux contrôles de température thermique et à la désinfection UV, réduisent les contacts en personne à bord. «Les opérateurs ont fait beaucoup de travail … tirant parti de la technologie moderne, mettant en œuvre de nouveaux processus et formant les employés à travailler avec de nouvelles politiques et directives», a déclaré Vijay Achanti, directeur de l’hôtellerie pour l’Amérique du Nord chez le cabinet de conseil mondial Capgemini.

Qui part en croisière

Avec la mise en place de nouvelles mesures et l’annonce de nouveaux itinéraires, les vacanciers semblent gagner en confiance. Les réservations pour 2021 sont en hausse, Crystal Cruises enregistrant le mois dernier son le plus gros jour de réservations dans ses 30 ans d’histoire. L’itinéraire à venir semble encore plus clair. Les ventes avancées de billets de croisière aux États-Unis pour 2022 dépassent de loin celles de 2019 pour la saison 2020, selon les données de Google analysé par le site de voyage Voyages à découvrir, à mesure que les voyageurs planifient de nouveaux voyages et des voyages reportés.