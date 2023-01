Où est Hyde dans “Ce spectacle des années 90” ? À propos de l’absence de Danny Masterson – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Kitty et Red Forman accueillent leur petite-fille, Leia Forman, dans leur maison de Point Place, Wisconsin, pour l’été, ce qui ramène Eric et Donna dans le giron de Ce spectacle des années 90. Michael et Jackie passent également pour un bonjour amical. Pendant ce temps, Fès a maintenant un salon de coiffure prospère. Au cours de la première saison, camarade Ce spectacle des années 70 caractère Hyde fait ne pas pop up pour un camée rapide du tout.

Cela a incité les inconditionnels Ce spectacle des années 70 fans à demander : où est Steven Hyde ? Son nom n’est pas mentionné une seule fois tout au long de la saison, malgré des mises à jour sur tous les autres adolescents originaux de Ce spectacle des années 70. Même lorsqu’il y a un bref flashback de la Ce spectacle des années 70 dans le sous-sol emblématique, Hyde n’est pas montré. Netflix ni les acteurs originaux de Ce spectacle des années 70 ont commenté l’absence de Hyde dans la nouvelle série.

Hyde, joué par Danny Mastersonfaisait partie de la distribution originale de Ce spectacle des années 70, qui s’est déroulé de 1998 à 2006. Danny a été accusé en 2020 d’avoir violé trois femmes lors d’incidents distincts entre 2001 et 2003, soit pendant Ce spectacle des années 70 Cours.

L’acteur a plaidé non coupable des trois chefs d’accusation en 2021 et a ensuite été jugé. Le procès pour viol a été déclaré nul en décembre 2022 lorsque le jury n’a pas été en mesure de rendre un verdict sur aucune des accusations criminelles, selon le Presse associée.

Danny et son compagnon de casting Ashton Kutcher s’était réuni à l’écran dans la série Netflix Le ranch, mais Danny a été licencié en 2017 suite aux allégations de viol. “Après avoir discuté avec les producteurs, nous avons décidé d’écarter Danny Masterson de Le ranch. Hier était son dernier jour de travail, et nous ferons de nouveaux épisodes en 2018 sans lui. Netflix a tweeté à l’époque.

Ce spectacle des années 90 se déroule en 1995. Pendant l’été de Leia à Point Place, elle croise la route de Jay Kelso, le fils de Michael et Jackie. Pour les expéditeurs Jackie et Hyde, ces deux-là n’étaient clairement pas une fin de partie. Michael Jackie révèle lors de leur Ce spectacle des années 90 visite qu’ils allaient se remarier. Ce spectacle des années 90 est actuellement diffusé sur Netflix.

