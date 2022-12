Où est Holly Willoughby et pourquoi n’est-elle pas dans This Morning aujourd’hui ?

HOLLY Willoughby sera en retard à This Morning aujourd’hui – mais elle a une très bonne raison pour ce retard.

L’animatrice d’ITV et maman de trois enfants est absente du canapé car elle a un engagement antérieur – et c’est important.

Pourquoi Holly Willoughby n’est-elle pas dans This Morning ?

Holly est absente de son poste habituel dans This Morning aux côtés de Phillip Schofield (1er décembre 2022).

La présentatrice et son co-animateur reviendront à This Morning plus tard, mais elle assistera d’abord à la nativité de l’école de son fils Chester.

Holly est apparue via un lien vidéo depuis l’école de son fils pour expliquer son absence et remercier son co-animateur et d’avoir pris les rênes.

Phillip lui a dit: “Tu fais ce que les parents de tout le pays feront ce matin.”

Holly a dit que c’était la “façon idéale de commencer” Noël le 1er décembre.

Chester a un «rôle très important» dans la tournure moderne de la nativité en jouant le Père Noël.

« J’ai un paquet de mouchoirs parce que je suis prête à pleurer un bon coup », a déclaré Holly.

Elle a ensuite remercié son co-animateur et les patrons de l’émission pour lui avoir accordé un congé.

“Merci de m’avoir laissé venir ici”, a déclaré Holly.

«Cela signifie le monde, c’est vraiment le cas. Merci merci.”

Qui remplace Holly ce matin ?

Phillip Schofield animera seul l’émission ce matin.

Habituellement, lorsqu’un présentateur est absent, un autre hôte tel qu’Alison Hammond ou Dermot O’Leary interviendra.

Cependant, aujourd’hui, Phillip présentera en solo – mais pas pour longtemps.

Quand Holly reviendra-t-elle à This Morning?

Holly est susceptible de reprendre ses fonctions d’hôte de This Morning plus tard dans la journée après avoir regardé la nativité de son fils.

Ce matin commence généralement à 10h du lundi au vendredi.