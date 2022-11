Où est HMP Full Sutton et qui a été détenu à la prison ?

Certains des criminels les plus notoires de Grande-Bretagne ont été détenus au HMP Full Sutton.

Charles Bronson était l’un des nombreux prisonniers détenus dans l’établissement de haute sécurité.

Charles Bronson est l’une des personnes les plus remarquables à avoir séjourné au HMP Full Sutton

Où est HMP Full Sutton?

HMP Full Sutton est basé dans le village de Full Sutton, près de York. Le village est une petite paroisse civile des circonscriptions de l’Est du Yorkshire.

La prison a été ouverte en 1987 et détient actuellement environ 600 prisonniers de sexe masculin.

Qui a été détenu au HMP Full Sutton ?

Beaucoup de criminels bien connus ont été détenus ici. Le prisonnier notoire Charles Bronson a été détenu ici pendant de nombreuses années et a reçu une indemnisation de 200 £ en 2007 après que ses lunettes teintées aient été endommagées lors d’un incident de contrôle et de contention avec des officiers.

Jeremy Bamber, qui a été reconnu coupable d’avoir tué sa famille dans ce qui est devenu connu sous le nom de meurtres de White House Farm, a d’abord été placé ici après avoir été condamné à la réclusion à perpétuité. Il a depuis été transféré à la prison de Wakefield.

Dennis Nielsen, connu comme le meurtrier de Muswell Hill, a eu deux mandats au HMP Full Sutton.

Le premier a eu lieu entre 1991 et 1993, où il a été transféré dans une unité de prisonniers vulnérables car on craignait pour sa sécurité. Il est revenu en 2016 et y est resté jusqu’à sa mort en 2018.

Freddie Foreman, un associé des jumeaux Kray, a été incarcéré ici.

Il aurait aidé à résoudre une émeute dans une prison pendant son séjour là-bas et aurait finalement été libéré de prison en 1995 après avoir été transféré à la prison de Maidstone.

Quelle est la catégorie HMP Full Sutton?

HMP Full Sutton est une prison pour hommes de catégorie A et B.

C’est une prison fermée, ce qui signifie que les détenus sont maintenus sous surveillance constante et sont généralement enfermés dans des cellules.

La catégorie A concerne les prisons à haute sécurité, et les détenus sont ceux qui constitueront probablement la plus grande menace pour le public en cas d’évasion.

La catégorie B est pour les prisons qui sont fermées comme la catégorie A, mais contiennent des prisonniers qui n’ont pas besoin d’une sécurité maximale, mais qui sont toujours considérés comme un danger pour le public s’ils devaient s’évader.