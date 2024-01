Où est Hemant Soren ? Le BJP déclare qu’il est en fuite, le Congrès voit un complot

Hemant Soren, selon des sources officielles, est porté disparu depuis plus de 24 heures

New Delhi:

Des développements dramatiques ont lieu à Delhi et à Ranchi, la capitale du Jharkhand, alors que les responsables de la Direction de l’application des lois cherchent à interroger le ministre en chef Hemant Soren dans une affaire de blanchiment d’argent. Alors que des sources officielles affirment que M. Soren est « porté disparu » depuis 24 heures, son parti, le Jharkhand Mukti Morcha, a déclaré que le ministre en chef était en sécurité et en contact avec eux.

Selon des sources d’ED, ils n’ont aucune information sur le sort de M. Soren. L’avion affrété sur lequel il a voyagé de Ranchi à Delhi est garé à l’aéroport de Delhi. Les téléphones de plusieurs personnes faisant partie de son équipe sont éteints. Sa voiture BMW à Delhi a été saisie par l’ED. Son chauffeur a également été interrogé, mais en vain. Certains documents et espèces d’une valeur de Rs 36 lakh ont été déposés, ont indiqué des sources. Hier, des responsables de l’ED se sont rendus à son domicile à Delhi et dans le Jharkhand Bhavan, mais n’ont pas pu le trouver. M. Soren, apprend-on, a quitté sa résidence de Delhi tard dimanche soir.

Entre-temps, ED a reçu une lettre de son bureau l’informant qu’il sera disponible pour un interrogatoire à 13 heures demain.

L’unité Jharkhand du BJP a affirmé que le ministre en chef était en « fuite » et a exhorté le gouverneur CP Radhakrishnan à en prendre note. Le gouverneur a déclaré qu’il « surveillait la situation globale ». “C’est le travail du gouverneur, je le fais. Nous traverserons le pont quand il arrivera”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Le président du BJP du Jharkhand, Babulal Marandi, a affirmé que, selon certains rapports, M. Soren « s’est enfui à pied de son domicile à Delhi tard dans la nuit ».

Le JMM et son allié le Congrès ont soutenu que le Ministre en chef serait bientôt de retour à Ranchi et ont allégué que les décisions du DE étaient politiquement motivées. JMM a également organisé des rassemblements en faveur de M. Soren dans tout le Jharkhand.

“Le CM s’est rendu à Delhi pour un travail personnel et il reviendra. Mais l’action du DE est injustifiée et inconstitutionnelle. Il semble que cette décision soit politiquement motivée”, a déclaré le secrétaire général et porte-parole du JMM, Supriyo Bhattacharya.

Le président du Congrès du Jharkhand, Rajesh Thakur, a affirmé que la « confusion » créée sur la localisation de M. Soren faisait partie d’une « conspiration bien conçue ». “Des tentatives sont faites pour créer une situation propice à l’imposition du pouvoir présidentiel dans l’État. Les gens répandent des rumeurs selon lesquelles le CM a disparu”, a déclaré M. Thakur.

Pendant ce temps, tous les députés de l’alliance au pouvoir dirigée par le JMM ont été invités à rester dans le Jharkhand pour une réunion mardi. Le secrétaire général du JMM, Vinod Kumar Singh, a déclaré à l’agence de presse PTI que les députés “discuteront de la marche à suivre”.

Le député du BJP et leader du Jharkhand, Nishikant Dubey, a affirmé que des plans étaient en cours pour nommer l’épouse de M. Soren, Kalpana, au poste de ministre en chef. “Hemant Soren ji a appelé les siens, le JMM, le Congrès et les députés alliés pour atteindre Ranchi avec leurs bagages et sacs. Selon les informations, il y a une proposition visant à faire de Kalpana Soren ji (l’épouse de Hemant Soren) le ministre en chef. Le CM a a déclaré que craignant un interrogatoire de l’ED, ils atteindraient Ranchi par la route et annonceraient leur arrivée”, a-t-il affirmé.

M. Soren fait l’objet d’une enquête en relation avec un racket présumé de changement illégal de propriété foncière par la mafia dans le Jharkhand. Jusqu’à présent, l’ED a arrêté 14 personnes dans cette affaire.

L’agence avait enregistré la déclaration de M. Soren le 20 janvier. Dans un communiqué, le JMM s’est demandé pourquoi une nouvelle convocation avait été émise contre M. Soren quelques jours après son interrogatoire. Il a également critiqué l’agence pour avoir atteint hier la résidence du ministre en chef à Delhi avec du personnel armé, même après que celui-ci leur ait dit qu’il serait disponible pour un interrogatoire mercredi.

« Outre le ministre en chef, n’est-ce pas une insulte envers les 3,5 millions d’habitants de l’État ? Les institutions comme l’ED ne sont-elles désormais que des marionnettes entre les mains du BJP ? Seront-elles utilisées pour former ou renverser les gouvernements des États ? Le Centre peut-il faire quelque chose aux ministres en chef lorsqu’ils sont à Delhi ? » » a demandé le JMM.